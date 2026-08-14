सोनम वांगचुक ने ‘दूसरी आजादी और क्रांति' का किया आह्वान! पूछा आधे सांसदों पर मुकदमे, फिर कैसे बनेगा विकसित भारत?

15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के ऐन पहले लद्दाख के जाने-माने शिक्षाविद, इंजीनियर और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने देशवासियों के नाम एक बेहद भावुक और विचारोत्तेजक संदेश जारी किया है। अपने संदेश में उन्होंने देश के मौजूदा राजनीतिक हालात, भ्रष्टाचार और नेतृत्व की गुणवत्ता पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए ‘दूसरी आजादी’ (Second Independence Movement) और एक ‘अहिंसक क्रांति’ (Peaceful Revolution) की जोरदार अपील की है।सोनम वांगचुक ने साफ शब्दों में कहा कि अगर हम अपने देश के नेताओं को चुनने का तरीका नहीं बदलेंगे, तो भारत 2047 तक विकसित देश बनने के बजाय दुनिया के बाजारों में अपना चेहरा दिखाने लायक भी नहीं रहेगा।अपने वीडियो संदेश की शुरुआत में वांगचुक ने बताया कि वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे और बिस्तर पर लेटे-लेटे देश के भविष्य के बारे में सोच रहे थे। "50 साल पहले जो पड़ोसी देश हमसे पीछे या बराबर थे, वे आज प्रति व्यक्ति आय (Per Capita GDP) के मामले में हमसे मीलों आगे निकल चुके हैं। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया यहाँ तक कि श्रीलंका और बांग्लादेश भी हमसे आगे हैं।" उन्होंने चेतावनी दी कि यदि देश का यही ढर्रा चलता रहा, तो 2047 में जब भारत अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब हम दुनिया के पटल पर खुद को एक विकसित राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे।देश में हाल के आंदोलनों पर बात करते हुए उन्होंने जनता के प्रयासों की सराहना की, लेकिन सत्ता के रवैये पर निराशा जताई:हाल ही में हुए जन-आंदोलनों के कारण शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन वांगचुक का कहना है कि नए मंत्री से भी किसी चमत्कार की उम्मीद नजर नहीं आती। जब तक देश की शिक्षा व्यवस्था पिछड़ी रहेगी, देश का भविष्य भी पिछड़ा ही रहेगा। दमन की नीति एक जैसी: दिल्ली में एक पार्टी की सरकार के खिलाफ उठी आवाज को बर्बरता से दबाया गया, तो दूसरे राज्यों में दूसरी पार्टियों की सरकारों ने भी वही रवैया अपनाया।2012-13 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से सरकार तो बदल गई, लेकिन 12 साल बाद भ्रष्टाचार और अन्याय खत्म होने के बजाय दोगुना-तिगुना रूप लेकर हमारे सामने घूर रहा है।"आधे सांसदों पर मुकदमे, फिर कैसे बने विकसित भारत?"सोनम वांगचुक ने किसी एक राजनीतिक दल या पक्ष-विपक्ष पर हमला बोलने के बजाय पूरी व्यवस्था की खामी को उजागर किया।"हमारी संसद के लगभग आधे सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और करीब एक-तिहाई पर तो हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे गंभीर आरोप हैं। ऐसे माहौल में देश आखिरकार विकसित कैसे बन सकता है?" उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में कुछ ऐसे नेता भी हैं जो सच और सिद्धांतों के रास्ते पर चलते हैं और वे उन्हें सलाम करते हैं। लेकिन समस्या उस पूरी प्रणाली में है, जिसके जरिए हम अपना नेतृत्व चुनते हैं। जब तक नेता सही नहीं चुने जाएंगे, पूरा देश गलत दिशा में ही बढ़ता रहेगा।'बेस्ट माइंड्स' की तलाश इस विषम परिस्थिति से निपटने के लिए सोनम वांगचुक ने देश में एक शांतिपूर्ण क्रांति (Peaceful Revolution) का आह्वान किया है। वे देश के सबसे बुद्धिमान, चरित्रवान और निस्वार्थ नागरिकों को एक मंच पर लाना चाहते हैं ताकि भारत का एक 'नया नक्शा' और नई दिशा तैयार की जा सके।लद्दाख की दूरदराज वादियों में बैठे वांगचुक ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि "इस स्वतंत्रता दिवस पर आप मुझे एक तोहफा दे सकते हैं—ऐसे निस्वार्थ, चरित्रवान और उसूलों पर चलने वाले लोगों के नाम सुझाएं जिन्हें आप जानते हैं।"वांगचुक ने इच्छा जताई कि वे जल्द ही देश के अलग-अलग राज्यों और शहरों में जाकर जनता और बुद्धिजीवियों से सीधे सुझाव लेंगे।सोनम वांगचुक की यह हुंकार किसी पार्टी या नेता के खिलाफ नहीं, बल्कि उस खोखली होती व्यवस्था के खिलाफ है जहाँ चुनाव जीतना ही एकमात्र मकसद बन गया है। 1947 में हमें अंग्रेजों से आजादी मिली थी, लेकिन 2026 के इस दौर में सोनम वांगचुक का यह आह्वान हमें याद दिलाता है कि भ्रष्टाचार, घटिया राजनीति और अशिक्षा से आजादी मिलना अभी बाकी है।