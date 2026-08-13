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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Thursday, 13 August 2026 (18:14 IST)

BSNL के 2 रिचार्ज प्लान में बड़ा बदलाव, ₹1 वाले प्लान में घटे फायदे; ₹2,399 प्लान में मिली 47 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी

BSNL Recharge Plan
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (18:16 IST)
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सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने रिचार्ज पोर्टफोलियो में दो अहम बदलाव किए हैं। कंपनी ने नए यूजर्स के लिए ₹1 वाला रिचार्ज प्लान दोबारा पेश किया है, लेकिन इस बार इसके फायदे पहले के मुकाबले कम कर दिए गए हैं। वहीं, BSNL ने अपने ₹2,399 वाले सालाना प्लान की वैलिडिटी बढ़ाकर 412 दिन कर दी है। हालांकि, ₹2,399 वाले प्लान पर मिलने वाली अतिरिक्त वैलिडिटी एक सीमित अवधि के ऑफर का हिस्सा है। ऐसे में BSNL यूजर्स को इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए तय अवधि के भीतर रिचार्ज करना होगा।
 

₹1 वाला BSNL प्लान वापस, लेकिन फायदे हुए कम

 
BSNL ने ₹1 का रिचार्ज प्लान फिर से लॉन्च किया है। यह प्लान खास तौर पर नए यूजर्स के लिए है। यानी इसका फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा, जो नया BSNL SIM खरीद रहे हैं और अपने नंबर पर पहला रिचार्ज कराना चाहते हैं। पहले ₹1 वाले प्लान में 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ 60GB डेटा मिलता था।

अब कंपनी ने इसके फायदे कम कर दिए हैं। नए ₹1 रिचार्ज में अब 24 दिनों की वैलिडिटी और 24GB डेटा मिलेगा। यानी यूजर्स को पहले की तुलना में 6 दिन कम वैलिडिटी और 36GB कम डेटा मिलेगा। फिर भी नए BSNL SIM पर पहला रिचार्ज कराने वाले ग्राहकों के लिए ₹1 का यह प्लान काफी आकर्षक विकल्प हो सकता है।
 

₹2,399 वाले सालाना प्लान में 47 दिन का फायदा

 
BSNL ने अपने ₹2,399 के एनुअल रिचार्ज प्लान में बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने इसकी वैलिडिटी को 365 दिनों से बढ़ाकर 412 दिन कर दिया है। इसका मतलब है कि यूजर्स को सामान्य 365 दिनों की तुलना में 47 दिन की अतिरिक्त वैलिडिटी मिलेगी। हालांकि, यह स्थायी बदलाव नहीं है। BSNL के इस स्पेशल ऑफर का लाभ 12 अगस्त 2026 से 12 सितंबर 2026 के बीच रिचार्ज कराने वाले ग्राहकों को मिलेगा।
 

BSNL यूजर्स के लिए क्या फायदे का सौदा?

 
अगर आप पहले से BSNL यूजर हैं और लंबी अवधि के लिए नंबर एक्टिव रखना चाहते हैं, तो ₹2,399 वाला प्लान फिलहाल ज्यादा वैल्यू दे सकता है। 412 दिनों की वैलिडिटी के कारण आपको करीब 13.5 महीने तक रिचार्ज की चिंता नहीं करनी होगी। नया BSNL SIM लेने वालों के लिए ₹1 वाला प्लान बेहद कम कीमत में शुरुआती डेटा और वैलिडिटी देता है, हालांकि इसके फायदे पुराने वर्जन के मुकाबले काफी कम हैं।
 
ध्यान दें : ₹2,399 प्लान की 47 दिन की अतिरिक्त वैलिडिटी वाला ऑफर सीमित अवधि के लिए है। ऑफर की अंतिम तारीख 12 सितंबर 2026 है।
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