  1. समाचार
  2. टेक्नोलॉजी
  3. आईटी न्यूज़
  4. airtel discontinues rs 299 rs 579 rs 619 rs 649 prepaid plans rs 349 recharge
Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Wednesday, 12 August 2026 (22:42 IST)

Airtel ने हटाए 4 प्रीपेड प्लान, 299 रुपए वाला रिचार्ज बंद, अब 349 रुपए में मिलेगा विकल्प

Airtel Recharge Plans
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Wed, 12 Aug 2026 (22:46 IST)
google-news
भारती एयरटेल (Bharti Airtel) ने अपने प्रीपेड प्लान पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव करते हुए 299 रुपए, 579 रुपए, 619 रुपए और 649 रुपए वाले चार प्लान बंद कर दिए हैं। इनमें 299 रुपए का प्लान काफी लोकप्रिय था। इसके हटने के बाद इस प्लान का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को अब ज्यादा कीमत वाले विकल्प चुनने होंगे।

299 रुपए वाले प्लान की जगह अब 349 रुपए का रिचार्ज

 
एयरटेल के इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर 299 रुपए वाले प्लान के ग्राहकों पर पड़ेगा। अब उन्हें इसके बदले 349 रुपए का प्लान लेना होगा। यानी ऐसे ग्राहकों के लिए रिचार्ज की कीमत में करीब 16 फीसदी की बढ़ोतरी हो जाएगी। हालांकि, कंपनी की ओर से इस बदलाव को लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है। मामले से परिचित लोगों के मुताबिक, एयरटेल का यह कदम Average Revenue Per User (ARPU) यानी प्रति ग्राहक औसत कमाई बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है।

199 और 219 रुपए वाले प्लान में कोई बदलाव नहीं

 
एयरटेल ने अपने शुरुआती स्तर के 199 रुपए और 219 रुपए वाले प्रीपेड प्लान को फिलहाल बरकरार रखा है। हालांकि, 299 रुपए वाला प्लान हटने के बाद ग्राहकों के लिए अगला प्रमुख विकल्प 349 रुपए का प्लान रह गया है। बताया जा रहा है कि 299 रुपए वाले प्लान के कई ग्राहक अपनी डेटा लिमिट खत्म होने के बाद अतिरिक्त डेटा टॉप-अप या दोबारा रिचार्ज कराते थे। इसके मुकाबले 349 रुपए वाला प्लान अनलिमिटेड 5G डेटा उपलब्ध कराता है।
 

Airtel के टैरिफ बढ़ाने के संकेत

 
पिछले सप्ताह हुई अर्निंग्स कॉल के दौरान भारती एयरटेल के प्रबंधन ने संकेत दिया था कि कंपनी कम कीमत वाले अनलिमिटेड डेटा प्लान के टैरिफ बढ़ाने की गुंजाइश देख रही है। टैरिफ में बदलाव को लेकर पूछे गए सवाल पर भारती एयरटेल के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन गोपाल विट्टल ने कहा था कि कंपनी जब ‘टैरिफ रिपेयर’ की बात करती है तो उसका मतलब सिर्फ कीमत बढ़ाना नहीं, बल्कि मोबाइल प्लान की पूरी संरचना में बदलाव करना है।
 
विट्टल के मुताबिक, यदि बहुत कम कीमत में अनलिमिटेड डेटा उपलब्ध कराया जाता है तो इससे ARPU की सीमा तय हो जाती है। उन्होंने कहा कि मोबाइल सेवाओं में छोटे, मध्यम, बड़े और एक्स्ट्रा-लार्ज जैसे अलग-अलग स्तर के प्लान होने चाहिए और इसके लिए एक ‘सेंसिबल प्राइस आर्किटेक्चर’ जरूरी है।
 

Airtel का ARPU 264 रुपए पहुंचा

 
चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एयरटेल इंडिया का ARPU 5.6 फीसदी बढ़कर 264 रुपए पहुंच गया। एक साल पहले यह 250 रुपए था। कंपनी का ARPU इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बताया गया है।
 
विशेषज्ञों का मानना है कि एयरटेल के इस कदम के बाद अन्य टेलीकॉम कंपनियां भी अपने प्रीपेड प्लान की कीमतों और संरचना में बदलाव कर सकती हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री में कंपनियां बेहतर रेवेन्यू और प्रति ग्राहक कमाई बढ़ाने पर जोर दे रही हैं।
 

Airtel का मुनाफा 37.3 फीसदी बढ़ा

 
भारती एयरटेल ने जून तिमाही में टैक्स के बाद मुनाफे (PAT) में 37.3 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की और यह 8,167 करोड़ रुपए रहा। भारत और अफ्रीका कारोबार में मजबूत प्रदर्शन से कंपनी को फायदा मिला। इस दौरान कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू 18.3 फीसदी बढ़कर 58,539 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल जून तिमाही में 49,462.6 करोड़ रुपए था।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
FCRA संशोधन विधेयक 2026 संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया, विपक्ष ने किया विरोध, अल्पसंख्यकों और NGOs को निशाना बनाने का लगाया आरोप

Cockroach Janta Party का 'Jantar-Mantar Season 2' जल्द, कौनसे होंगे मुद्दे, अभिजीत दिपके ने प्लान के बारे में क्या बताया

Cockroach Janta Party का 'Jantar-Mantar Season 2' जल्द, कौनसे होंगे मुद्दे, अभिजीत दिपके ने प्लान के बारे में क्या बतायाCockroach Janta Party (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पार्टी के विरोध अभियान के अगले चरण को लेकर बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी का ‘Jantar-Mantar Season 2’ जल्द ही शुरू होने वाला है। हालांकि, उन्होंने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि अगला प्रदर्शन कब और कहां होगा और इसमें किन मुद्दों को प्रमुखता दी जाएगी।

Weather Update : 5,000 KM का क्लाउड बेल्ट क्यों है खास? क्या है चिंता कारण, IMD ने जारी किया अलर्ट

Weather Update : 5,000 KM का क्लाउड बेल्ट क्यों है खास? क्या है चिंता कारण, IMD ने जारी किया अलर्टउत्तरी भारत से लेकर एशिया के बड़े हिस्से तक बादलों का एक विशाल पट्टा सैटेलाइट तस्वीरों में साफ नजर आया है। करीब 5,000 किलोमीटर लंबा यह मॉनसून क्लाउड बेल्ट पाकिस्तान और उत्तर-पश्चिम भारत से होते हुए चीन तक फैला हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम की यह सक्रिय स्थिति आने वाले दिनों में क्षेत्र के कई हिस्सों में व्यापक बारिश करा सकती है।

Electric Scooter : महंगे पेट्रोल से मिलेगा छुटकारा, बाजार में आया सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 3kWh बैटरी और USB पोर्ट

Electric Scooter : महंगे पेट्रोल से मिलेगा छुटकारा, बाजार में आया सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 3kWh बैटरी और USB पोर्टभारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी बढ़ती डिमांड को देखते हुए कंपनियां नए-नए इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में उतार रही हैं। अब BGauss ने भारतीय बाजार में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर Oowah लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे खास तौर पर शहरों के युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया है। इसकी कीमत ₹1.22 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है।

'लुंगी वाला' बयान पर संसद में बवाल, सुष्मिता देव को उपसभापति ने लगाई फटकार, सदन में जमकर हंगामा

'लुंगी वाला' बयान पर संसद में बवाल, सुष्मिता देव को उपसभापति ने लगाई फटकार, सदन में जमकर हंगामाCPIM के राज्यसभा जॉन ब्रिटास ने दावा किया कि उन्हें भाजपा सांसद सुष्मिता देव ने लुंगी वाला कहा। उन्होंने इसकी शिकायत सभापति से की। इस पर सभापति ने भी नाराजगी जाहिर की। सभापति ने सांसदों को नसीहत दी कि सांसदों को एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। जॉन ब्रिटास ने दावा किया कि BJP की सांसद सुष्मिता देव मुझे लुंगी वाला, लुंगी वाला कहती हैं। इस पर विपक्षी दलों ने ब्रिटास के समर्थन में जमकर हंगामा किया।

Google Pixel 11 Series Launch की लॉन्चिंग डेट, कन्फर्म 7 साल के अपडेट के साथ आएंगे नए Pixel फोन

Google Pixel 11 Series Launch की लॉन्चिंग डेट, कन्फर्म 7 साल के अपडेट के साथ आएंगे नए Pixel फोनGoogle अपनी नई Pixel 11 Series को जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है। Apple और Samsung को टक्कर देने की तैयारी में कंपनी अपने हार्डवेयर बिजनेस को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही Google आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के मोर्चे पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए Gemini AI के नए और अपग्रेडेड मॉडल पेश कर सकता है।

MP में निवेश का बड़ा मौका, 8,635 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, 5,700 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार

MP में निवेश का बड़ा मौका, 8,635 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, 5,700 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगारगुजरात के अहमदाबाद में आयोजित निवेश संवाद के दौरान मध्यप्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में 8 हजार 635 करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों से 5 हजार 785 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। निवेश संवाद में गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, राजकोट और वडोदरा सहित प्रमुख औद्योगिक केंद्रों से 500 से अधिक उद्योगपतियों, निवेशकों एवं कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों ने सहभागिता की और मध्यप्रदेश में निवेश के प्रति विशेष रुचि दिखाई।

Airtel ने हटाए 4 प्रीपेड प्लान, 299 रुपए वाला रिचार्ज बंद, अब 349 रुपए में मिलेगा विकल्प

Airtel ने हटाए 4 प्रीपेड प्लान, 299 रुपए वाला रिचार्ज बंद, अब 349 रुपए में मिलेगा विकल्पभारती एयरटेल (Bharti Airtel) ने अपने प्रीपेड प्लान पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव करते हुए 299 रुपए, 579 रुपए, 619 रुपए और 649 रुपए वाले चार प्लान बंद कर दिए हैं। इनमें 299 रुपए का प्लान काफी लोकप्रिय था। इसके हटने के बाद इस प्लान का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को अब ज्यादा कीमत वाले विकल्प चुनने होंगे।

FCRA संशोधन विधेयक 2026 संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया, विपक्ष ने किया विरोध, अल्पसंख्यकों और NGOs को निशाना बनाने का लगाया आरोप

FCRA संशोधन विधेयक 2026 संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया, विपक्ष ने किया विरोध, अल्पसंख्यकों और NGOs को निशाना बनाने का लगाया आरोपForeign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 को बुधवार को लोकसभा ने 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेज दिया। विधेयक को लेकर विपक्षी दलों ने सदन में जोरदार विरोध किया। विपक्ष का आरोप है कि प्रस्तावित कानून अल्पसंख्यकों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को निशाना बनाने वाला है। विपक्ष ने सरकार से विधेयक वापस लेने की मांग भी की।

होटल में महिला के साथ मिले अधिशासी अभियंता उदय प्रताप, पति की सूचना पर पहुंची लखनऊ पुलिस; मचा हंगामा

होटल में महिला के साथ मिले अधिशासी अभियंता उदय प्रताप, पति की सूचना पर पहुंची लखनऊ पुलिस; मचा हंगामाबिजली विभाग के अधिशासी अभियंता उदय प्रताप और महिला कंप्यूटर ऑपरेटर का वीडियो सामने आया है। महिला के पति ने दोनों को गोमतीनगर के कॉन्टिनेंटल होटल के कमरे में पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक, महिला पहले बांदा में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के अधिशासी अभियंता उदय प्रताप के कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर काम करती थी।

इंदौर में 13 अगस्त को निकलेगी विशाल 'राष्ट्रपथ तिरंगा यात्रा', 25 हजार से ज्यादा युवाओं के जुटने का दावा

इंदौर में 13 अगस्त को निकलेगी विशाल 'राष्ट्रपथ तिरंगा यात्रा', 25 हजार से ज्यादा युवाओं के जुटने का दावा‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इंदौर में 13 अगस्त को युवाओं की विशाल ‘राष्ट्रपथ तिरंगा यात्रा’ का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपथ तिरंगा यात्रा समिति के माध्यम से आयोजित इस यात्रा में शहर के युवाओं और नागरिकों के बड़ी संख्या में शामिल होने की उम्मीद है। आयोजकों के मुताबिक, यात्रा में 25 हजार से अधिक युवाओं की सहभागिता रहेगी।

Google Pixel 11 Series Launch की लॉन्चिंग डेट, कन्फर्म 7 साल के अपडेट के साथ आएंगे नए Pixel फोन

Google Pixel 11 Series Launch की लॉन्चिंग डेट, कन्फर्म 7 साल के अपडेट के साथ आएंगे नए Pixel फोनGoogle अपनी नई Pixel 11 Series को जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है। Apple और Samsung को टक्कर देने की तैयारी में कंपनी अपने हार्डवेयर बिजनेस को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही Google आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के मोर्चे पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए Gemini AI के नए और अपग्रेडेड मॉडल पेश कर सकता है।

Apple Foldable iPhone : इस साल आ सकता है Apple का पहला फोल्डेबल iPhone, 12GB RAM और 5800mAh बैटरी समेत मिल सकते हैं ये फीचर्स

Apple Foldable iPhone : इस साल आ सकता है Apple का पहला फोल्डेबल iPhone, 12GB RAM और 5800mAh बैटरी समेत मिल सकते हैं ये फीचर्सApple का पहला फोल्डेबल iPhone इस साल लॉन्च हो सकता है। कंपनी के इस बहुप्रतीक्षित फोल्डेबल फोन को लेकर लंबे समय से अटकलें चल रही हैं। अब लग्जरी स्मार्टफोन निर्माता Caviar की ओर से सामने आई नई जानकारी ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। हालांकि, Apple ने अभी तक फोल्डेबल iPhone के फीचर्स या लॉन्च को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है।

Redmi का बड़ा धमाका, लांच किया सस्ता स्मार्टफोन, 8,000mAh बैटरी और 50MP कैमरा

Redmi का बड़ा धमाका, लांच किया सस्ता स्मार्टफोन, 8,000mAh बैटरी और 50MP कैमराXiaomi ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Redmi Note 17 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को TrueColour AMOLED डिस्प्ले, 8,000mAh की बड़ी बैटरी और Qualcomm Snapdragon चिपसेट के साथ पेश किया है। फोन में 50MP का मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा Redmi Note 17 में Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन, IP65 रेटिंग और मजबूत चेसिस जैसे फीचर्स मिलते हैं।