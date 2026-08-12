Airtel ने हटाए 4 प्रीपेड प्लान, 299 रुपए वाला रिचार्ज बंद, अब 349 रुपए में मिलेगा विकल्प

भारती एयरटेल (Bharti Airtel) ने अपने प्रीपेड प्लान पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव करते हुए 299 रुपए, 579 रुपए, 619 रुपए और 649 रुपए वाले चार प्लान बंद कर दिए हैं। इनमें 299 रुपए का प्लान काफी लोकप्रिय था। इसके हटने के बाद इस प्लान का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को अब ज्यादा कीमत वाले विकल्प चुनने होंगे।

299 रुपए वाले प्लान की जगह अब 349 रुपए का रिचार्ज

एयरटेल के इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर 299 रुपए वाले प्लान के ग्राहकों पर पड़ेगा। अब उन्हें इसके बदले 349 रुपए का प्लान लेना होगा। यानी ऐसे ग्राहकों के लिए रिचार्ज की कीमत में करीब 16 फीसदी की बढ़ोतरी हो जाएगी। हालांकि, कंपनी की ओर से इस बदलाव को लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है। मामले से परिचित लोगों के मुताबिक, एयरटेल का यह कदम Average Revenue Per User (ARPU) यानी प्रति ग्राहक औसत कमाई बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है।

199 और 219 रुपए वाले प्लान में कोई बदलाव नहीं

एयरटेल ने अपने शुरुआती स्तर के 199 रुपए और 219 रुपए वाले प्रीपेड प्लान को फिलहाल बरकरार रखा है। हालांकि, 299 रुपए वाला प्लान हटने के बाद ग्राहकों के लिए अगला प्रमुख विकल्प 349 रुपए का प्लान रह गया है। बताया जा रहा है कि 299 रुपए वाले प्लान के कई ग्राहक अपनी डेटा लिमिट खत्म होने के बाद अतिरिक्त डेटा टॉप-अप या दोबारा रिचार्ज कराते थे। इसके मुकाबले 349 रुपए वाला प्लान अनलिमिटेड 5G डेटा उपलब्ध कराता है।

Airtel के टैरिफ बढ़ाने के संकेत

पिछले सप्ताह हुई अर्निंग्स कॉल के दौरान भारती एयरटेल के प्रबंधन ने संकेत दिया था कि कंपनी कम कीमत वाले अनलिमिटेड डेटा प्लान के टैरिफ बढ़ाने की गुंजाइश देख रही है। टैरिफ में बदलाव को लेकर पूछे गए सवाल पर भारती एयरटेल के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन गोपाल विट्टल ने कहा था कि कंपनी जब ‘टैरिफ रिपेयर’ की बात करती है तो उसका मतलब सिर्फ कीमत बढ़ाना नहीं, बल्कि मोबाइल प्लान की पूरी संरचना में बदलाव करना है।

विट्टल के मुताबिक, यदि बहुत कम कीमत में अनलिमिटेड डेटा उपलब्ध कराया जाता है तो इससे ARPU की सीमा तय हो जाती है। उन्होंने कहा कि मोबाइल सेवाओं में छोटे, मध्यम, बड़े और एक्स्ट्रा-लार्ज जैसे अलग-अलग स्तर के प्लान होने चाहिए और इसके लिए एक ‘सेंसिबल प्राइस आर्किटेक्चर’ जरूरी है।

Airtel का ARPU 264 रुपए पहुंचा

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एयरटेल इंडिया का ARPU 5.6 फीसदी बढ़कर 264 रुपए पहुंच गया। एक साल पहले यह 250 रुपए था। कंपनी का ARPU इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बताया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि एयरटेल के इस कदम के बाद अन्य टेलीकॉम कंपनियां भी अपने प्रीपेड प्लान की कीमतों और संरचना में बदलाव कर सकती हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री में कंपनियां बेहतर रेवेन्यू और प्रति ग्राहक कमाई बढ़ाने पर जोर दे रही हैं।

Airtel का मुनाफा 37.3 फीसदी बढ़ा

भारती एयरटेल ने जून तिमाही में टैक्स के बाद मुनाफे (PAT) में 37.3 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की और यह 8,167 करोड़ रुपए रहा। भारत और अफ्रीका कारोबार में मजबूत प्रदर्शन से कंपनी को फायदा मिला। इस दौरान कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू 18.3 फीसदी बढ़कर 58,539 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल जून तिमाही में 49,462.6 करोड़ रुपए था।