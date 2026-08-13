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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: चेन्नई , Thursday, 13 August 2026 (22:04 IST)

परिसीमन पर तमिलनाडु CM विजय ने PM मोदी को लिखा पत्र, लोकसभा सीटों की संख्या 543 पर स्थायी रूप से तय करने की मांग

Tamil Nadu CM Vijay
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (22:07 IST)
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर लोकसभा सीटों की संख्या को स्थायी रूप से 543 पर बनाए रखने के लिए संविधान में संशोधन करने की मांग की। मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान 12 अगस्त 2026 को तमिलनाडु विधानसभा में पारित प्रस्ताव की ओर आकर्षित किया। 
यह प्रस्ताव संसद और विधानसभा क्षेत्रों के प्रस्तावित परिसीमन के साथ-साथ महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने से संबंधित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से मांग की गई है कि लोकसभा यानी 'हाउस ऑफ द पीपुल' के सदस्यों की कुल संख्या 543 पर स्थायी रूप से तय की जानी चाहिए।
 
उन्होंने प्रधानमंत्री से इस संबंध में आवश्यक संवैधानिक संशोधन करने का अनुरोध किया है। परिसीमन को लेकर तमिलनाडु सरकार का कहना है कि लोकसभा सीटों की संख्या को स्थायी रखने से राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व को लेकर संभावित असंतुलन को रोका जा सकेगा।
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