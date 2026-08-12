Google Pixel 11 Series Launch की लॉन्चिंग डेट, कन्फर्म 7 साल के अपडेट के साथ आएंगे नए Pixel फोन

Google अपनी नई Pixel 11 Series को जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है। Apple और Samsung को टक्कर देने की तैयारी में कंपनी अपने हार्डवेयर बिजनेस को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही Google आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के मोर्चे पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए Gemini AI के नए और अपग्रेडेड मॉडल पेश कर सकता है। इनका मकसद यूजर्स के रोजमर्रा के काम के साथ-साथ कंटेंट बनाने और एडिट करने के अनुभव को आसान बनाना होगा।

नई Pixel सीरीज में कंपनी के मौजूदा लाइनअप को जारी रखने की उम्मीद है। इसमें Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Pro Fold शामिल हो सकते हैं। भारत में Pixel 11 Pro Fold कंपनी का तीसरी पीढ़ी का फोल्डेबल स्मार्टफोन होगा।

2nm Tensor G6 चिप और 16GB तक RAM

Pixel 11 सीरीज में Google की अपनी कस्टम 2nm Tensor G6 चिप दिए जाने की उम्मीद है। फोन में 16GB तक RAM और 512GB तक स्टोरेज मिल सकती है, खासकर भारतीय बाजार में। हालांकि, दूसरे बाजारों में स्पेसिफिकेशन अलग हो सकते हैं। स्मार्टफोन में Titan Security co-processor भी मिलने की संभावना है।

सॉफ्टवेयर की बात करें तो Pixel 11 सीरीज Android 17 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आ सकती है। कंपनी इन फोन के साथ 7 साल तक OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का दावा कर सकती है। वहीं, इस बार Google Gemini AI पर खास फोकस कर सकता है और इसमें कई नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं।

Pixel Glow फीचर की भी चर्चा

Pixel 11 सीरीज में एक नया ‘Pixel Glow’ फीचर देखने को मिल सकता है। यह कैमरा विजर के आसपास LED लाइट की तरह काम कर सकता है और Google Assistant के साथ बातचीत के दौरान संकेत दे सकता है।

डिजाइन के मामले में Google बड़े बदलाव करने के बजाय Pixel 10 सीरीज के डिजाइन को ही आगे बढ़ा सकता है। फोन में बड़ा कैमरा विजर, ग्लॉसी बैक डिजाइन और फोल्डेबल मॉडल में मैट फिनिश देखने को मिल सकती है।

Google Pixel 11 के संभावित स्पेसिफिकेशन

Pixel 11 में 6.3 इंच का Actua डिस्प्ले मिल सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 60Hz से 120Hz के बीच और पीक ब्राइटनेस 3,000 निट्स हो सकती है। फोन में 5,000mAh की बैटरी और 45W वायर्ड चार्जिंग के साथ 25W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।

कैमरा सेटअप में 48MP का मेन कैमरा, 13MP अल्ट्रावाइड कैमरा और 10.8MP टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है। सेल्फी के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा मिलने की संभावना है।

Pixel 11 Pro में मिल सकता है 50MP कैमरा

Pixel 11 Pro में 6.3 इंच का Super Actua OLED डिस्प्ले मिल सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 1Hz से 120Hz तक और पीक ब्राइटनेस 3,500 निट्स होने की उम्मीद है।

फोन में 5,100mAh की बैटरी और 45W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट दिया जा सकता है। कैमरा सेटअप में 50MP का मेन कैमरा, 48MP अल्ट्रावाइड और 48MP टेलीफोटो कैमरा शामिल हो सकता है। सेल्फी के लिए 42MP फ्रंट कैमरा मिलने की संभावना है।

Pixel 11 Pro XL में 6.9 इंच का डिस्प्ले

Pixel 11 Pro XL में 6.9 इंच का Super Actua OLED डिस्प्ले मिल सकता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,500 निट्स की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट कर सकता है।

इस मॉडल में 5,200mAh की बैटरी और Pro मॉडल जैसा चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। कैमरा सेटअप भी Pixel 11 Pro जैसा हो सकता है, जिसमें 50MP मेन, 48MP अल्ट्रावाइड और 48MP टेलीफोटो कैमरा शामिल होगा। 42MP सेल्फी कैमरे में बदलाव की उम्मीद कम है।

Pixel 11 Pro Fold में 8 इंच की बड़ी स्क्रीन

Google का फोल्डेबल स्मार्टफोन Pixel 11 Pro Fold 6.5 इंच के Actua OLED कवर डिस्प्ले के साथ आ सकता है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलने की उम्मीद है।

फोन को खोलने पर 8 इंच का Super Actua Flex डिस्प्ले मिल सकता है। इसकी रिफ्रेश रेट 1Hz से 120Hz तक डायनामिक हो सकती है और पीक ब्राइटनेस 3,300 निट्स तक हो सकती है।

फोन में 5,100mAh की बैटरी और 45W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। कैमरा सेटअप में 48MP मेन कैमरा, 10.5MP अल्ट्रावाइड और 10.8MP टेलीफोटो कैमरा शामिल हो सकते हैं। कवर और मेन स्क्रीन पर दिए जाने वाले डुअल 10MP फ्रंट कैमरे को भी कंपनी पहले जैसा रख सकती है।

भारत में इतनी हो सकती है कीमत

भारत में Google Pixel 11 की शुरुआती कीमत ₹89,999 होने की उम्मीद है। वहीं Pixel 11 Pro की कीमत ₹1,19,999, Pixel 11 Pro XL की कीमत ₹1,29,999 और Pixel 11 Pro Fold की कीमत ₹1,89,999 से शुरू हो सकती है।

Google Pixel 11 Series को 13 अगस्त को भारत में लॉन्च करने की उम्मीद है। लॉन्च इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग उसी दिन सुबह 3:30 बजे IST से देखी जा सकेगी।