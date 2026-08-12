  1. समाचार
  2. टेक्नोलॉजी
  3. मोबाइल मेनिया
  4. google pixel 11 series launch india price specifications tensor g6 gemini ai
Published By सुधीर शर्मा
Last Updated : Wednesday, 12 August 2026 (16:08 IST)

Google Pixel 11 Series Launch की लॉन्चिंग डेट, कन्फर्म 7 साल के अपडेट के साथ आएंगे नए Pixel फोन

Google Pixel 11
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Wed, 12 Aug 2026 (16:08 IST)
google-news
Google अपनी नई Pixel 11 Series को जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है। Apple और Samsung को टक्कर देने की तैयारी में कंपनी अपने हार्डवेयर बिजनेस को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही Google आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के मोर्चे पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए Gemini AI के नए और अपग्रेडेड मॉडल पेश कर सकता है। इनका मकसद यूजर्स के रोजमर्रा के काम के साथ-साथ कंटेंट बनाने और एडिट करने के अनुभव को आसान बनाना होगा।
 
नई Pixel सीरीज में कंपनी के मौजूदा लाइनअप को जारी रखने की उम्मीद है। इसमें Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Pro Fold शामिल हो सकते हैं। भारत में Pixel 11 Pro Fold कंपनी का तीसरी पीढ़ी का फोल्डेबल स्मार्टफोन होगा।
 

2nm Tensor G6 चिप और 16GB तक RAM

 
Pixel 11 सीरीज में Google की अपनी कस्टम 2nm Tensor G6 चिप दिए जाने की उम्मीद है। फोन में 16GB तक RAM और 512GB तक स्टोरेज मिल सकती है, खासकर भारतीय बाजार में। हालांकि, दूसरे बाजारों में स्पेसिफिकेशन अलग हो सकते हैं। स्मार्टफोन में Titan Security co-processor भी मिलने की संभावना है।
 
सॉफ्टवेयर की बात करें तो Pixel 11 सीरीज Android 17 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आ सकती है। कंपनी इन फोन के साथ 7 साल तक OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का दावा कर सकती है। वहीं, इस बार Google Gemini AI पर खास फोकस कर सकता है और इसमें कई नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं।
 

Pixel Glow फीचर की भी चर्चा

 
Pixel 11 सीरीज में एक नया ‘Pixel Glow’ फीचर देखने को मिल सकता है। यह कैमरा विजर के आसपास LED लाइट की तरह काम कर सकता है और Google Assistant के साथ बातचीत के दौरान संकेत दे सकता है।
 
डिजाइन के मामले में Google बड़े बदलाव करने के बजाय Pixel 10 सीरीज के डिजाइन को ही आगे बढ़ा सकता है। फोन में बड़ा कैमरा विजर, ग्लॉसी बैक डिजाइन और फोल्डेबल मॉडल में मैट फिनिश देखने को मिल सकती है।
 

Google Pixel 11 के संभावित स्पेसिफिकेशन

 
Pixel 11 में 6.3 इंच का Actua डिस्प्ले मिल सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 60Hz से 120Hz के बीच और पीक ब्राइटनेस 3,000 निट्स हो सकती है। फोन में 5,000mAh की बैटरी और 45W वायर्ड चार्जिंग के साथ 25W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।
 
कैमरा सेटअप में 48MP का मेन कैमरा, 13MP अल्ट्रावाइड कैमरा और 10.8MP टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है। सेल्फी के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा मिलने की संभावना है।
 

Pixel 11 Pro में मिल सकता है 50MP कैमरा

 
Pixel 11 Pro में 6.3 इंच का Super Actua OLED डिस्प्ले मिल सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 1Hz से 120Hz तक और पीक ब्राइटनेस 3,500 निट्स होने की उम्मीद है।
 
फोन में 5,100mAh की बैटरी और 45W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट दिया जा सकता है। कैमरा सेटअप में 50MP का मेन कैमरा, 48MP अल्ट्रावाइड और 48MP टेलीफोटो कैमरा शामिल हो सकता है। सेल्फी के लिए 42MP फ्रंट कैमरा मिलने की संभावना है।
 

Pixel 11 Pro XL में 6.9 इंच का डिस्प्ले

 
Pixel 11 Pro XL में 6.9 इंच का Super Actua OLED डिस्प्ले मिल सकता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,500 निट्स की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट कर सकता है।
 
इस मॉडल में 5,200mAh की बैटरी और Pro मॉडल जैसा चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। कैमरा सेटअप भी Pixel 11 Pro जैसा हो सकता है, जिसमें 50MP मेन, 48MP अल्ट्रावाइड और 48MP टेलीफोटो कैमरा शामिल होगा। 42MP सेल्फी कैमरे में बदलाव की उम्मीद कम है।
 

Pixel 11 Pro Fold में 8 इंच की बड़ी स्क्रीन

 
Google का फोल्डेबल स्मार्टफोन Pixel 11 Pro Fold 6.5 इंच के Actua OLED कवर डिस्प्ले के साथ आ सकता है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलने की उम्मीद है।
 
फोन को खोलने पर 8 इंच का Super Actua Flex डिस्प्ले मिल सकता है। इसकी रिफ्रेश रेट 1Hz से 120Hz तक डायनामिक हो सकती है और पीक ब्राइटनेस 3,300 निट्स तक हो सकती है।
 
फोन में 5,100mAh की बैटरी और 45W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। कैमरा सेटअप में 48MP मेन कैमरा, 10.5MP अल्ट्रावाइड और 10.8MP टेलीफोटो कैमरा शामिल हो सकते हैं। कवर और मेन स्क्रीन पर दिए जाने वाले डुअल 10MP फ्रंट कैमरे को भी कंपनी पहले जैसा रख सकती है।
 

भारत में इतनी हो सकती है कीमत

 
भारत में Google Pixel 11 की शुरुआती कीमत ₹89,999 होने की उम्मीद है। वहीं Pixel 11 Pro की कीमत ₹1,19,999, Pixel 11 Pro XL की कीमत ₹1,29,999 और Pixel 11 Pro Fold की कीमत ₹1,89,999 से शुरू हो सकती है।
 
 Google Pixel 11 Series को 13 अगस्त को भारत में लॉन्च करने की उम्मीद है। लॉन्च इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग उसी दिन सुबह 3:30 बजे IST से देखी जा सकेगी।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
इंदौर में सार्वजनिक बगीचे में जैन संत का दाह संस्‍कार, खबर लगते ही मचा हड़कंप, आक्रोशित लोगों ने जताई नाराजी

Kanpur : SBI लॉकर में रखे थे 50 लाख के गहने, 23 साल बाद खुला तो सब गायब

Kanpur : SBI लॉकर में रखे थे 50 लाख के गहने, 23 साल बाद खुला तो सब गायबउत्तर प्रदेश के कानपुर में बैंक लॉकर से करीब 50 लाख रुपये कीमत के सोने के गहने और अन्य कीमती सामान गायब होने का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि उसने वर्षों पहले बैंक के लॉकर में लाखों रुपये के गहने और अन्य कीमती सामान सुरक्षित रखे थे, लेकिन जब लंबे समय बाद वह लॉकर खोलने पहुंची तो वह पूरी तरह खाली मिला। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Gen Z के बाद Gen Alpha का आंदोलन, Hamirpur में सड़क की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट को घेरा

Gen Z के बाद Gen Alpha का आंदोलन, Hamirpur में सड़क की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट को घेरादेश में Gen Z के बाद अब Gen Alpha का प्रदर्शन सामने आया है। उत्तरप्रदेश के हमीरपुर जिले से यह खबर सामने आई है। यहां बच्चों ने स्कूल तक पक्की सड़क की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। बच्चों का यह विरोध दिखाता है कि देश अब रुकने वाला नहीं है और नई पीढ़ी अपने अधिकारों व बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवाल पूछ रही है।

अचानक लापता हुआ इंदौर का इंजीनियर, लैपटॉप में मौत से जुड़े AI वीडियो, गायब होने से पहले हुई थी मंगेतर से बात

अचानक लापता हुआ इंदौर का इंजीनियर, लैपटॉप में मौत से जुड़े AI वीडियो, गायब होने से पहले हुई थी मंगेतर से बातइंदौर में एक खौफनाक घटना सामने आई है। एक इंजीनियर अचानक लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि लापता होने से पहले उसने अपनी मंगेतर से बात की थी। हैरान करने वाली बात है कि उसके लैपटॉप से मौत से जुडे कुछ एआई वीडियो मिले हैं।

क्या बिना संसद में परिसीमन बिल पास हुए बदल जाएंगी लोकसभा की सीटें? जानिए संविधान का वो नियम जो कोई नहीं बताता

क्या बिना संसद में परिसीमन बिल पास हुए बदल जाएंगी लोकसभा की सीटें? जानिए संविधान का वो नियम जो कोई नहीं बताताDelimitation Lok Sabha Seats: भारत की भावी राजनीति और संसदीय व्यवस्था को लेकर इन दिनों एक बड़ा सवाल चर्चा में है—क्या लोकसभा की सीटों का नए सिरे से बंटवारा करने के लिए संसद से नया संवैधानिक संशोधन पारित कराना अनिवार्य है?

इंदौर की TCS अधिकारी से रेप और ब्लैकमेलिंग, महेंद्र था और बाद में निकला शाहरुख

इंदौर की TCS अधिकारी से रेप और ब्लैकमेलिंग, महेंद्र था और बाद में निकला शाहरुखइंदौर से सटे देवास में लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी ने IT कंपनी TCS में काम करने वाली एक अधिकारी को अपना शिकार बना लिया। पीड़ित युवती ने हिंदू युवक महेंद्र सिंह चंद्रावत उर्फ शाहरुख बेग पर शादी का झांसा देकर रेप करने, निजी फोटो-वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने और 10 लाख रुपये ठग लेने का गंभीर आरोप लगाए हैं।

Google Pixel 11 Series Launch की लॉन्चिंग डेट, कन्फर्म 7 साल के अपडेट के साथ आएंगे नए Pixel फोन

Google Pixel 11 Series Launch की लॉन्चिंग डेट, कन्फर्म 7 साल के अपडेट के साथ आएंगे नए Pixel फोनGoogle अपनी नई Pixel 11 Series को जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है। Apple और Samsung को टक्कर देने की तैयारी में कंपनी अपने हार्डवेयर बिजनेस को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही Google आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के मोर्चे पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए Gemini AI के नए और अपग्रेडेड मॉडल पेश कर सकता है।

इंदौर में सार्वजनिक बगीचे में जैन संत का दाह संस्‍कार, खबर लगते ही मचा हड़कंप, आक्रोशित लोगों ने जताई नाराजी

इंदौर में सार्वजनिक बगीचे में जैन संत का दाह संस्‍कार, खबर लगते ही मचा हड़कंप, आक्रोशित लोगों ने जताई नाराजीइंदौर में एक जैन संत के अंतिम संस्‍कार पर विवाद हो गया है। दरअसल, शहर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में केसर बाग रोड स्थित आचार्य विद्यासागर बगीचे में बुधवार सुबह एक जैन संत का अंतिम संस्‍कार किया गया। जैसे ही इसकी खबर फैली इसे लेकर हड़कंप मच गया।

जिन्ना की नापाक चाल और 77 साल का दर्द... 14 अगस्त को क्यों रोता है PoK? जानिए पाकिस्तान की आजादी के दिन 'काले दिवस' का पूरा सच

जिन्ना की नापाक चाल और 77 साल का दर्द... 14 अगस्त को क्यों रोता है PoK? जानिए पाकिस्तान की आजादी के दिन 'काले दिवस' का पूरा सच14 August Black Day in PoK: एक तरफ जहां पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियों में जुटा है, वहीं पाकिस्तान के गैर-कानूनी कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के लोगों ने इस दिन को 'ब्लैक डे' यानी 'काला दिवस' के रूप में मनाने का ऐलान किया है।

भारी बारिश से हाहाकार! MP-राजस्थान में नदी-नाले उफान पर, दिल्ली-UP समेत इन राज्यों में IMD का अलर्ट

भारी बारिश से हाहाकार! MP-राजस्थान में नदी-नाले उफान पर, दिल्ली-UP समेत इन राज्यों में IMD का अलर्टWeather Update : एक साथ कई सिस्टम एक्टिव होने से देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून मेहरबान है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है तो केरल और असम में बाढ़ की वजह से हालात खराब है। मुंबई के कुर्ला में बारिश की वजह से हुए भूस्खलन की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। IMD ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

Google Pixel 11 Series Launch की लॉन्चिंग डेट, कन्फर्म 7 साल के अपडेट के साथ आएंगे नए Pixel फोन

Google Pixel 11 Series Launch की लॉन्चिंग डेट, कन्फर्म 7 साल के अपडेट के साथ आएंगे नए Pixel फोनGoogle अपनी नई Pixel 11 Series को जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है। Apple और Samsung को टक्कर देने की तैयारी में कंपनी अपने हार्डवेयर बिजनेस को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही Google आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के मोर्चे पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए Gemini AI के नए और अपग्रेडेड मॉडल पेश कर सकता है।

Apple Foldable iPhone : इस साल आ सकता है Apple का पहला फोल्डेबल iPhone, 12GB RAM और 5800mAh बैटरी समेत मिल सकते हैं ये फीचर्स

Apple Foldable iPhone : इस साल आ सकता है Apple का पहला फोल्डेबल iPhone, 12GB RAM और 5800mAh बैटरी समेत मिल सकते हैं ये फीचर्सApple का पहला फोल्डेबल iPhone इस साल लॉन्च हो सकता है। कंपनी के इस बहुप्रतीक्षित फोल्डेबल फोन को लेकर लंबे समय से अटकलें चल रही हैं। अब लग्जरी स्मार्टफोन निर्माता Caviar की ओर से सामने आई नई जानकारी ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। हालांकि, Apple ने अभी तक फोल्डेबल iPhone के फीचर्स या लॉन्च को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है।

Redmi का बड़ा धमाका, लांच किया सस्ता स्मार्टफोन, 8,000mAh बैटरी और 50MP कैमरा

Redmi का बड़ा धमाका, लांच किया सस्ता स्मार्टफोन, 8,000mAh बैटरी और 50MP कैमराXiaomi ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Redmi Note 17 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को TrueColour AMOLED डिस्प्ले, 8,000mAh की बड़ी बैटरी और Qualcomm Snapdragon चिपसेट के साथ पेश किया है। फोन में 50MP का मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा Redmi Note 17 में Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन, IP65 रेटिंग और मजबूत चेसिस जैसे फीचर्स मिलते हैं।