Cockroach Janta Party का 'Jantar-Mantar Season 2' जल्द, कौनसे होंगे मुद्दे, अभिजीत दिपके ने प्लान के बारे में क्या बताया

Cockroach Janta Party (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पार्टी के विरोध अभियान के अगले चरण को लेकर बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी का ‘Jantar-Mantar Season 2’ जल्द ही शुरू होने वाला है। हालांकि, उन्होंने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि अगला प्रदर्शन कब और कहां होगा और इसमें किन मुद्दों को प्रमुखता दी जाएगी।

दिपके ने कहा, “कई लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट करके पूछ रहे थे कि ‘Jantar-Mantar Season 2’ कब शुरू होगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ‘Jantar-Mantar Season 2’ बहुत जल्द शुरू होने वाला है।”

अगले आंदोलन को लेकर नहीं दी जानकारी

CJP संस्थापक ने अगले चरण के विरोध प्रदर्शन की तारीख, स्थान या इससे जुड़ी मांगों के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। हालांकि, उनके बयान से संकेत मिलता है कि पार्टी पहले के अभियान के बाद एक बार फिर जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है।

दिल्ली में वॉलंटियर्स मीट को लेकर दबाव का आरोप

दिपके के ताजा बयान ऐसे समय में आए हैं, जब उन्होंने दिल्ली में CJP की वॉलंटियर्स मीट आयोजित करने में कथित परेशानियों का आरोप लगाया है। दिपके के मुताबिक, पार्टी को बैठक के लिए जगह तलाशने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि कई हॉल मालिकों ने कथित तौर पर कहा कि वे ‘ऊपर से दबाव’ में हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि आखिरकार पार्टी को एक हॉल मिल गया, लेकिन बैठक वाले दिन सुबह हॉल मालिकों को कथित तौर पर धमकियां दी गईं। दिपके का दावा है कि उन्हें CJP की बैठक अपने परिसर में आयोजित नहीं करने की चेतावनी दी गई थी।



BJP पर लगाया दबाव बनाने का आरोप

CJP संस्थापक ने कथित दबाव के लिए BJP को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की कार्रवाई से पता चलता है कि BJP देश के युवाओं से “डरी हुई” है। दिपके ने यह भी कहा कि कथित तौर पर दबाव बनाने की ऐसी कोशिशों से CJP का अभियान रुकने वाला नहीं है और पार्टी अपने आंदोलन को आगे भी जारी रखेगी।