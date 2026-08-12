इंदौर में 13 अगस्त को निकलेगी विशाल 'राष्ट्रपथ तिरंगा यात्रा', 25 हजार से ज्यादा युवाओं के जुटने का दावा

‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इंदौर में 13 अगस्त को युवाओं की विशाल ‘राष्ट्रपथ तिरंगा यात्रा’ का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपथ तिरंगा यात्रा समिति के माध्यम से आयोजित इस यात्रा में शहर के युवाओं और नागरिकों के बड़ी संख्या में शामिल होने की उम्मीद है। आयोजकों के मुताबिक, यात्रा में 25 हजार से अधिक युवाओं की सहभागिता रहेगी।

‘विकसित भारत’ के जयघोष के साथ निकलेगी यात्रा

आयोजकों के अनुसार, यात्रा का उद्देश्य युवाओं और नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना और राष्ट्र के विकास में उनकी भागीदारी का संदेश देना है। यात्रा के दौरान ‘वंदे मातरम’ और ‘विकसित भारत’ के जयघोष के साथ युवा तिरंगा लेकर शहर की सड़कों पर निकलेंगे।

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से होगी शुरुआत

‘राष्ट्रपथ तिरंगा यात्रा’ की शुरुआत देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (तक्षशिला) परिसर से होगी। यहां से यात्रा भंवरकुआं स्थित तंत्या मामा की प्रतिमा तक पहुंचेगी। इसके बाद यात्रा राजीव गांधी चौराहे की ओर जाएगी और भंवरकुआं होते हुए वापस देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर पहुंचेगी। यात्रा का समापन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर में सामूहिक रूप से ‘वंदे मातरम’ गीत के गायन के साथ किया जाएगा।

युवाओं और नागरिकों से शामिल होने की अपील

आयोजकों ने बताया कि ‘राष्ट्रपथ तिरंगा यात्रा’ में देशभक्ति के भाव के साथ बड़ी संख्या में युवा और नागरिक शामिल होंगे। समिति का कहना है कि यह आयोजन युवाओं को राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र उत्कर्ष और विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने का माध्यम बनेगा। राष्ट्रपथ तिरंगा यात्रा समिति की ओर से देवेन्द्र शर्मा संयोजक और पुनीत गुंजल सह-संयोजक हैं।