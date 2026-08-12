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Published By नवीन रांगियाल
Last Updated : Wednesday, 12 August 2026 (15:54 IST)

इंदौर में सार्वजनिक बगीचे में जैन संत का दाह संस्‍कार, खबर लगते ही मचा हड़कंप, आक्रोशित लोगों ने जताई नाराजी

Jain saint cremated
Published By: नवीन रांगियाल
Updated: Wed, 12 Aug 2026 (15:54 IST)
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इंदौर में एक जैन संत के अंतिम संस्‍कार पर विवाद हो गया है। दरअसल, शहर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में केसर बाग रोड स्थित आचार्य विद्यासागर बगीचे में बुधवार सुबह एक जैन संत का अंतिम संस्‍कार किया गया। जैसे ही इसकी खबर फैली इसे लेकर हड़कंप मच गया।

दरअसल, कहा जा रहा है कि बगीचे में 80 वर्षीय जैन संत का अंतिम संस्कार किया गया। सार्वजनिक बगीचे में दाह संस्कार की जानकारी मिलते ही स्थानीय रहवासी मौके पर पहुंचे और विरोध जताया, इसके बाद विवाद की स्‍थिति बन गई।

बता दें कि 80 वर्षीय जैन संत वर्षा योग (चातुर्मास) के लिए क्षेत्र में ठहरे हुए थे। इसी दौरान उनका निधन हो गया। इसके बाद उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू की गईं। अन्नपूर्णा पुलिस के मुताबिक मंगलवार रात जैन समाज के कुछ लोग उद्यान में अंतिम संस्कार करने की अनुमति मांगने थाने पहुंचे थे। लेकिन पुलिस ने सार्वजनिक बगीचे में अंतिम संस्कार की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बावजूद बुधवार सुबह बिना प्रशासनिक अनुमति के वहां उद्यान में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया।

रहवासियों में गुस्‍सा, नगर निगम पहुंचे : मामले को लेकर रहवासियों की ओर से नगर निगम के उद्यान अधिकारी को लिखित शिकायत भी दी गई है। शिकायत में बताया गया है कि जोन क्रमांक 15, वार्ड क्रमांक 72 के अंतर्गत आने वाले नगर निगम के विकसित आचार्य श्री विद्या सागर उद्यान में नेमी नगर जैन कॉलोनी में इन्द्रपुरी चातुर्मास के जैन समाज के लोगों द्वारा कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान श्री सुलभथी सागर जी महाराज का अचानक स्वर्गवास हो गया।

शिकायत के अनुसार, दिगम्बर जैन समाज के ट्रस्ट द्वारा नगर निगम के उद्यान परिसर में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। रहवासियों को इसकी जानकारी सुबह करीब 7 बजे मिली, जिसके बाद स्थल का निरीक्षण किया गया। शिकायत में दावा किया गया है कि सुबह करीब 6 बजे नगर निगम के गार्डन में बिना पूर्व सूचना के अंतिम संस्कार कर दिया गया।

विरोध के बाद पहुंची पुलिस : सार्वजनिक बगीचे में अंतिम संस्कार की जानकारी फैलने के बाद कॉलोनी के रहवासी मौके पर इकट्ठे हो गए और विरोध जताया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। फिलहाल पुलिस और नगर निगम की ओर से मामले की जांच की जा रही है।
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