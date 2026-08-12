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Written By भोपाल ब्यूरो भोपाल ब्यूरो
Last Updated : Wednesday, 12 August 2026 (20:11 IST)

फुटपाथ चोरी हो गया साहब! भोपाल में पुलिस से शिकायत, FIR लिखने की मांग

भूमाफिया पर कब्जे और जिम्मेदार नगर निगम-PWD अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगा

Bhopal Unique police complaint regarding the theft of a footpath; footpath stolen in Bhopal; Bhopal news.भोपाल में फुटपाथ चोरी की पुलिस से अनोखी शिकायत
Written By: भोपाल ब्यूरो
Updated: Wed, 12 Aug 2026 (20:11 IST)
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भोपाल के पॉश इलाके अरेरा कॉलोनी के 10 नंबर मार्केट में सरकारी पैसे से बनाए गए फुटपाथ के गायब होने का मामला अब राजधानी के हबीबगंज थाने तक पहुंच गया है। रहवासियों का कहना है कि देश की किसी स्मार्ट सिटी में संभवतः यह पहली ऐसी शिकायत है, जिसमें “गायब हुए फुटपाथ” के लिए जिम्मेदार अतिक्रमणकारियों के साथ-साथ नगर निगम और PWD के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी FIR की मांग की गई है।

भोपाल के रहवासी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त तेवर के बीच फुटपाथ चोरी का अनोखा मामला सामने आया है। रहवासियों का आरोप है कि अरेरा कॉलोनी में भूमाफियाओ ने आवासीय भूखंडो पर सिर्फ अवैध मॉल ही नहीं बनाये बल्कि मुख्य बाजार 10 नंबर मार्केट के आसपास की सभी मुख्य सड़को के फूटपाथ चोरी कर लिए है और प्रशासन मूक दर्शक बना बेठा है|
 
अरेरा कॉलोनी के निवासी विवेक त्रिपाठी एवं लवनीश भाटी ने थाना हबीबगंज में शिकायत देकर पूछा है कि आखिर जनता के टैक्स के पैसे से बनाया गया फुटपाथ गया कहां? अब जनता सड़को पर कहा चले, यदि किसी भूमाफिया, भवन मालिक या व्यावसायिक प्रतिष्ठान ने फुटपाथ पर कब्जा किया तो वो कैसे संभव हुआ।
 
रहवासियों का आरोप है कि फुटपाथ धीरे-धीरे पार्किंग, निजी उपयोग और व्यावसायिक गतिविधियों की भेंट चढ़ गया। उनका कहना है कि भूमाफिया अकेले सार्वजनिक जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता—जब तक जिम्मेदार सरकारी तंत्र आंखें बंद न करे।
 
इसलिए शिकायत में केवल अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की मांग नहीं की गई है, बल्कि नगर निगम और PWD के उन अधिकारियों की भूमिका की आपराधिक जांच कर FIR दर्ज करने की मांग की गई है, जिनकी जिम्मेदारी इन सड़कों और सार्वजनिक फुटपाथों की सुरक्षा की थी।

रहवासियों ने मांग की है कि पुराने नक्शे और रिकॉर्ड निकालकर फुटपाथ की पूर्व स्थिति और वर्तमान स्थिति का मिलान कराया जाए। यदि सरकारी रिकॉर्ड और मौके की स्थिति में अंतर मिलता है तो फुटपाथ कब्जाने वालों के साथ उन अधिकारियों को भी आरोपी बनाया जाए, जिनकी लापरवाही, संरक्षण या मिलीभगत से सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा हुआ।
 
विवेक त्रिपाठी एवं लवनीश भाटी ने कहा कि यह केवल फुटपाथ का मामला नहीं, बल्कि सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में जाने से बचाने का सवाल है। दोषियों पर FIR, अतिक्रमण तत्काल हटाने और फुटपाथ को मूल स्वरूप में बहाल करने तक संघर्ष जारी रहेगा 
 
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भोपाल ब्यूरो
वेबदुनिया भोपाल ब्यूरो मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के प्रकाशन का प्रमुख केंद्र है। भोपाल ब्यूरो से प्रदेश की सियासत, अपराध, व्यापार, खेल,  धर्म-संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें सटीकता और निष्पक्षता के साथ प्रकाशित की जाती हैं।.... और पढ़ें
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