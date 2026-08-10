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Last Modified: नई दिल्ली , Monday, 10 August 2026 (16:10 IST)

Apple Foldable iPhone : इस साल आ सकता है Apple का पहला फोल्डेबल iPhone, 12GB RAM और 5800mAh बैटरी समेत मिल सकते हैं ये फीचर्स

Apple Foldable iPhone
Updated: Mon, 10 Aug 2026 (16:15 IST)
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Apple का पहला फोल्डेबल iPhone इस साल लॉन्च हो सकता है। कंपनी के इस बहुप्रतीक्षित फोल्डेबल फोन को लेकर लंबे समय से अटकलें चल रही हैं। अब लग्जरी स्मार्टफोन निर्माता Caviar की ओर से सामने आई नई जानकारी ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। हालांकि, Apple ने अभी तक फोल्डेबल iPhone के फीचर्स या लॉन्च को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है।
Caviar ने कथित प्रीमियम फोल्डेबल iPhone से जुड़ी कुछ जानकारियां साझा की हैं। इनमें बड़ी बैटरी, दमदार प्रोसेसर और एडवांस कैमरा सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल हैं। अगर ये दावे सही साबित होते हैं, तो Apple का फोल्डेबल iPhone डिजाइन और फीचर्स के मामले में फोल्डेबल स्मार्टफोन बाजार में नया मानक स्थापित कर सकता है।
 

iPhone Fold में मिल सकता है A20 Pro चिप

 
Caviar के मुताबिक, Apple के फोल्डेबल iPhone में कंपनी की अगली पीढ़ी का A20 Pro चिपसेट दिया जा सकता है। इसके साथ फोन में 12GB RAM मिलने की बात कही गई है।
 
अगर ऐसा होता है तो यह iPhone को हाई-एंड टैबलेट के करीब ले जा सकता है। ज्यादा RAM और पावरफुल प्रोसेसर की मदद से फोन में मल्टीटास्किंग और दूसरे हैवी टास्क बेहतर तरीके से किए जा सकेंगे। हालांकि, Apple ने अभी तक A20 Pro चिप या फोल्डेबल iPhone प्रोजेक्ट को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
 

48MP के डुअल कैमरे मिलने की उम्मीद

 
कैमरा सेटअप की बात करें तो Caviar के अनुसार, फोल्डेबल iPhone के रियर पैनल पर दो 48MP कैमरे दिए जा सकते हैं। ये कैमरे स्पेशियल फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट कर सकते हैं।
 
वहीं, फोन के फ्रंट कैमरे को डिस्प्ले के नीचे दिया जा सकता है। इसकी क्षमता 24MP बताई गई है। अंडर-डिस्प्ले कैमरा इस्तेमाल होने की स्थिति में फोल्डेबल स्क्रीन पर न तो नॉच होगा और न ही पंच-होल।
 
अगर Apple वास्तव में इस तरह का डिजाइन पेश करता है तो यह कंपनी के मौजूदा Face ID और फ्रंट कैमरा सिस्टम में बड़ा बदलाव होगा।
 
5800mAh की बड़ी बैटरी
 
Caviar का दावा है कि Apple के फोल्डेबल iPhone में 5,800mAh की बैटरी दी जा सकती है। अगर यह जानकारी सही होती है तो यह अब तक किसी iPhone में दी गई सबसे बड़ी बैटरी में से एक होगी।
 
फोल्डेबल डिस्प्ले, हाई-परफॉर्मेंस प्रोसेसर और मल्टीटास्किंग जैसे फीचर्स को देखते हुए बड़ी बैटरी की जरूरत भी होगी। Apple पतले और कॉम्पैक्ट डिजाइन के अंदर इतनी बड़ी बैटरी कैसे फिट करता है, यह देखने वाली बात होगी।
 

अभी सिर्फ अफवाहों तक सीमित है iPhone Fold

 
हालांकि, इन सभी जानकारियों को फिलहाल अफवाह और लीक के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। Caviar एक लग्जरी और कस्टम स्मार्टफोन निर्माता है और उसके द्वारा साझा की गई जानकारी Apple की आधिकारिक जानकारी नहीं है।
 
Apple ने अभी तक न तो फोल्डेबल iPhone के अस्तित्व की आधिकारिक पुष्टि की है और न ही इसके स्पेसिफिकेशंस या लॉन्च डेट का खुलासा किया है। ऐसे में 12GB RAM, 5800mAh बैटरी, 48MP कैमरा और A20 Pro चिप जैसी जानकारियों की पुष्टि के लिए Apple की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।
 
फिर भी, अगर Apple 2026 में अपना पहला फोल्डेबल iPhone लॉन्च करता है तो यह कंपनी के लिए एक बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च होगा। फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में Apple के प्रवेश का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है और नया iPhone इस बाजार में प्रतिस्पर्धा को और बढ़ा सकता है। (प्रतीकात्मक फोटो)
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