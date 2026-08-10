80वां स्वतंत्रता दिवस 2026: सुभाषचंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई को कैसे दी नई दिशा? जानिए उनका योगदान

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाषचंद्र बोस का योगदान अविस्मरणीय और क्रांतिकारी रहा है। वर्ष 2026 में जब देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तब स्वाधीनता संग्राम में उनके शौर्य, नेतृत्व और अमर बलिदान को याद करना अत्यंत प्रासंगिक है। नेताजी सुभाषचंद्र बोस के भारत की आजादी में मुख्य योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

1. भारतीय राष्ट्रीय सेना (आज़ाद हिन्द फ़ौज - INA) का पुनर्गठन

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी ने विदेश में रहकर सशस्त्र क्रांति का बिगुल बजाया। उन्होंने 1943 में सिंगापुर पहुँचकर 'आज़ाद हिन्द फ़ौज' की कमान संभाली और उसे एक अनुशासित व शक्तिशाली सेना में बदला। इसमें महिलाओं के लिए 'रानी झांसी रेजिमेंट' का भी गठन किया गया, जो महिला सशक्तिकरण का एक अप्रतिम उदाहरण था।

2. 'आज़ाद हिंद सरकार' की स्थापना

21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने सिंगापुर में भारत की पहली 'अस्थाई आज़ाद हिंद सरकार' (Provisional Government of Free India) का गठन किया। इस सरकार को दुनिया के 9 देशों (जिनमें जापान, जर्मनी, इटली आदि शामिल थे) ने आधिकारिक मान्यता दी। इस सरकार का अपना बैंक, मुद्रा, डाक टिकट और गुप्तचर प्रणाली थी।

3. दिल्ली चलो:

नेताजी का मानना था कि अहिंसा के साथ-साथ सशस्त्र क्रांति भी जरूरी है। उन्होंने विदेशों में जाकर भारतीयों को लामबंद किया और 'आजाद हिंद फौज' (INA) की कमान संभाली। उनके 'दिल्ली चलो' के नारे ने पूरे देश में क्रांति की लहर पैदा कर दी थी।

4. अमर नारे: "जय हिंद" और "तुम मुझे खून दो..."

नेताजी ने देशवासियों को एक सूत्र में पिरोने और युवाओं में देशभक्ति का नया जोश भरने के लिए ऐतिहासिक नारे दिए:

"जय हिंद"- जो बाद में पूरे देश का राष्ट्रीय अभिवादन बना।

"तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा!"- इस आह्वान ने भारत के युवाओं को आजादी की बलिदानी वेदी पर सब कुछ न्योछावर करने के लिए प्रेरित किया।

"दिल्ली चलो!"- यह आज़ाद हिंद फ़ौज का मुख्य सैन्य उद्घोष था।

5. सैन्य अभियान और पूर्वोत्तर में तिरंगा फहराना

आज़ाद हिंद फ़ौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत की पूर्वी सीमाओं पर ब्रिटिश सेना के खिलाफ सीधा युद्ध लड़ा। 1944 में INA ने अंडमान और निकोबार द्वीपों को अंग्रेजों से मुक्त कराया और उनका नाम क्रमशः 'शहीद द्वीप' और 'स्वराज द्वीप' रखा। इसके अलावा, फ़ौज ने कोहिमा और इंफाल की सीमाओं तक पहुँचकर भारतीय भूमि पर तिरंगा फहराया।

6. ब्रिटिश सेना में विद्रोह और भारत छोड़ने पर विवशता

यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में INA को सैन्य रूप से पीछे हटना पड़ा, लेकिन दिल्ली के लाल किले में चले 'आज़ाद हिंद फ़ौज के मुकदमों' (Red Fort Trials) ने पूरे देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन-आक्रोश भड़का दिया। इसके परिणामस्वरूप:-

भारतीय नौसेना (Royal Indian Navy Mutiny, 1946) और थल सेना में विद्रोह की लहर दौड़ गई।

अंग्रेजों को यह स्पष्ट हो गया कि वे अब भारतीय सैनिकों के बल पर भारत पर शासन नहीं कर सकते, जिसने 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया।

नेताजी सुभाषचंद्र बोस केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक युगदृष्टा और क्रांति के प्रतीक थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ला खड़ा किया और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर देश उनके अमूल्य योगदान को नमन करता है।