  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. स्वतंत्रता दिवस
  4. 80th-independence-day-2026-5-major-events-of-1947-history
Last Modified: Monday, 10 August 2026 (11:45 IST)

80वां स्वतंत्रता दिवस 2026: आजादी के साल 1947 में घटी थीं ये 5 बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं

15 august 1947 incident
Updated: Mon, 10 Aug 2026 (11:48 IST)
google-news
वर्ष 2026 में भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत वर्षों की गुलामी के बाद आजाद हुआ था। यह वर्ष भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और दूरगामी बदलावों से भरा रहा। हालांकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थीं। यहां प्रस्तुत है 5 बड़ी घटनाएं।
 

1947 में घटी 5 प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं:

1. विभाजन:

ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। इस कानून के तहत भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और 15 अगस्त 1947 को दो स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान के गठन का कानूनी मार्ग प्रशस्त हुआ। आजादी के साथ ही देश का धार्मिक आधार पर भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन हुआ। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन योजना (माउंटबेटन योजना) प्रस्तुत की। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया, जिसने पंजाब और बंगाल के बंटवारे की रेखा तय की। इसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। 
 

2. विस्थापन:

इस विभाजन के कारण इतिहास का सबसे बड़ा मानव विस्थापन और भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए।सीमाओं पर भारी सांप्रदायिक हिंसा भड़की और इतिहास का सबसे बड़ा मानवीय विस्थापन हुआ। लगभग 1.45 करोड़ लोग अपने घर-बार छोड़कर इधर से उधर विस्थापित हुए। पंजाब और बंगाल की सीमाओं पर भीषण सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। लाखों लोग अपने घर-बार छोड़कर रातों-रात शरणार्थी बन गए। ट्रेनें दोनों तरफ से उजड़े हुए परिवारों और लाशों के साथ आने-जाने लगीं।
 

3. वीरता पुरस्कर:

रक्षा वीरता पुरस्कारों-परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र की स्थापना। 
 

4. 'ट्रिस्ट विद डेस्टिनी' भाषण:

14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसे "Tryst with Destiny" (नियति से वादा/साक्षात्कार) कहा जाता है। उन्होंने घोषणा की कि जब आधी रात को दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा।
 

5. प्रथम ध्वजारोहण:

15 अगस्त 1947 की सुबह नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) पहली बार स्वतंत्र भारत के आसमान के नीचे शान से फहराया गया। पूरे देश में सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने 'वंदे मातरम' और 'भारत माता की जय' के नारों के साथ आजादी का स्वागत किया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
LIVE: छात्रों के साथ स्ट्रेचर पर देवेंद्र महतो का विधानसभा मार्च

TVS, Bajaj, Ather, Ola, Vida की रिकॉर्ड बिक्री, लोगों की पसंद क्यों बन रहे हैं Electric Scooters

TVS, Bajaj, Ather, Ola, Vida की रिकॉर्ड बिक्री, लोगों की पसंद क्यों बन रहे हैं Electric Scootersभारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री ने जुलाई 2026 में नया रिकॉर्ड बनाया है। Federation of Automobile Dealers Associations (FADA) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई में देश में पहली बार इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री 2 लाख यूनिट के पार पहुंच गई। इस दौरान कुल 2,04,362 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री हुई, जो जुलाई 2025 में बिके 1,08,516 यूनिट के मुकाबले 88.3 फीसदी ज्यादा है।

सबसे स्‍वच्‍छ शहर में समोसे में आलू नहीं, निकला कॉकरोच, लोग बोले यहां भी CJP

सबसे स्‍वच्‍छ शहर में समोसे में आलू नहीं, निकला कॉकरोच, लोग बोले यहां भी CJPइंदौर खानेपीने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अब यहां खाने पीने की चीजों में सफाई और सुरक्षा का ध्‍यान नहीं रखा जा रहा है। इंदौर की एक प्रसिद्ध दुकान के समोसे में मरा हुआ काकरोच निकला। शख्‍स ने वीडियो बनाकर दिखाया तो दुकानदार ने कहा कि गलती से आ गया होगा। इसके बाद ग्राहक ने इसकी शिकायत सीएम हेल्‍पलाइन में की है।

Electric Flying Car : पेट्रोल-डीजल नहीं, बिजली से उड़ने की तैयारी, पहाड़ की समस्या से आया आइडिया, छात्र ने किया चमत्कार, चीन के दावे को नकारा

Electric Flying Car : पेट्रोल-डीजल नहीं, बिजली से उड़ने की तैयारी, पहाड़ की समस्या से आया आइडिया, छात्र ने किया चमत्कार, चीन के दावे को नकाराअगर इरादे मजबूत हों तो मुश्किल रास्ते भी नई राह दिखा सकते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रहने वाले रवि तम्ता ने इसी सोच को हकीकत में बदलने की कोशिश की है। पहाड़ी इलाकों में सफर की मुश्किलों को करीब से देखने के बाद उन्होंने एक ऐसी इलेक्ट्रिक उड़ने वाली कार तैयार की है, जो भविष्य में पहाड़ों में यात्रा को आसान और तेज बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है।

Apple Foldable iPhone : इस साल आ सकता है Apple का पहला फोल्डेबल iPhone, 12GB RAM और 5800mAh बैटरी समेत मिल सकते हैं ये फीचर्स

Apple Foldable iPhone : इस साल आ सकता है Apple का पहला फोल्डेबल iPhone, 12GB RAM और 5800mAh बैटरी समेत मिल सकते हैं ये फीचर्सApple का पहला फोल्डेबल iPhone इस साल लॉन्च हो सकता है। कंपनी के इस बहुप्रतीक्षित फोल्डेबल फोन को लेकर लंबे समय से अटकलें चल रही हैं। अब लग्जरी स्मार्टफोन निर्माता Caviar की ओर से सामने आई नई जानकारी ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। हालांकि, Apple ने अभी तक फोल्डेबल iPhone के फीचर्स या लॉन्च को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है।

'मक्का रक्षा समझौता 2026': पाक, सऊदी और तुर्की की नई घेराबंदी — क्या भारत-पाक युद्ध की स्थिति में बदलेगा युद्ध क्षेत्र?

'मक्का रक्षा समझौता 2026': पाक, सऊदी और तुर्की की नई घेराबंदी — क्या भारत-पाक युद्ध की स्थिति में बदलेगा युद्ध क्षेत्र?7 अगस्त 2026 को मक्का में हस्ताक्षरित त्रिस्तरीय रक्षा समझौते का वैश्विक विश्लेषण। जानिए यदि भारत-पाक युद्ध होता है तो सऊदी अरब और तुर्की की क्या भूमिका होगी और भारत के पास क्या विकल्प हैं।

Colombia Earthquake : कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही, कम से कम 47 लोगों की मौत, इक्वाडोर और पनामा तक महसूस हुए झटके

Colombia Earthquake : कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही, कम से कम 47 लोगों की मौत, इक्वाडोर और पनामा तक महसूस हुए झटकेदक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में 10 अगस्त 2026 की सुबह 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने बड़े इलाके को हिला दिया। भूकंप के कारण कई शहरों में इमारतों को नुकसान पहुंचा और लोगों में अफरा-तफरी मच गई। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, हादसे में कम से कम 47 लोगों की मौत हुई है। कई लोग घायल हुए हैं और राहत एवं बचाव अभियान जारी है। वेनेजुएला में जून के भूकंप की याद ताजा

कांवड़ की जगह हाथ में 'तेजस' का हैंडल, बीटेक छात्र ने बनाया अनोखा इलेक्ट्रिक वाहन, वीडियो वायरल

कांवड़ की जगह हाथ में 'तेजस' का हैंडल, बीटेक छात्र ने बनाया अनोखा इलेक्ट्रिक वाहन, वीडियो वायरलअक्सर कहा जाता है कि 'मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है'। ऐसा ही नया कुछ कर दिखाने का चाह में मेरठ के एक युवा ने मात्र 45 हजार रूपये में एक अनोखी बाइक तैयार की और उससे हरिद्वार गंगाजल लेने पहुंच गया। कांवड़ यात्रा मार्ग पर जिसने इस बाइक कै देखा वह दीवाना हो गया। बाइक तैयार करने वाला बीटेक का यह छात्र मेरठ का है और उसका दावा है कि उसने तीन दिन में बैटरी से चलने वाली बाइक तैयार की है।

Jantar Mantar गोलीकांड के दावे पर नड्डा का राहुल गांधी पर पलटवार, बोले- कोई गोली नहीं चली, जनता को गुमराह कर रहे

Jantar Mantar गोलीकांड के दावे पर नड्डा का राहुल गांधी पर पलटवार, बोले- कोई गोली नहीं चली, जनता को गुमराह कर रहेकेंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस दावे को खारिज किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित तौर पर पैलेट गन चलाने और फायरिंग का आरोप लगाया था। नड्डा ने कहा कि जंतर-मंतर पर कोई गोली नहीं चली और न ही वहां गोली चलाने का कोई आदेश दिया गया था।

उत्तराखंड की सरकारी नीतियों में शामिल होंगे छात्रों के सुझाव, CM धामी बोले- विद्यार्थी ही करेंगे राज्य और देश का नेतृत्व

उत्तराखंड की सरकारी नीतियों में शामिल होंगे छात्रों के सुझाव, CM धामी बोले- विद्यार्थी ही करेंगे राज्य और देश का नेतृत्वमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन, में आयोजित मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने "मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन" पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इसी के साथ विद्यालयी छात्र छात्राओं के बीच होने वाली "मेरे सपनों का उत्तराखण्ड: एक विकसित राज्य हेतु मेरा दृष्टिकोण" विषय की निबंध प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है।

सीएम की अगुवाई में उमड़ा जन-समुद्र, गूंजा राष्ट्र प्रथम का उद्घोष

सीएम की अगुवाई में उमड़ा जन-समुद्र, गूंजा राष्ट्र प्रथम का उद्घोषCM Yogi Adityanath Tiranga Yatra: अनगिनत गुब्बारों, झंडों के बीच तिरंगे में रंगा-सजा ढाई किलोमीटर का रास्ता। असंख्य हाथों में लहराता राष्ट्रध्वज तिरंगा, वंदे मातरम और भारत माता की जय के बारंबार तरंगित होते उच्च स्वर। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच पुष्पवर्षा की निर्बाधित श्रृंखला। राष्ट्र प्रथम की भावना से ओतप्रोत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सोमवार को निकाली गई तिरंगा यात्रा के जरिये गोरखपुर महानगर भव्य और नयनाभिराम दृश्य का साक्षी बना।

Apple Foldable iPhone : इस साल आ सकता है Apple का पहला फोल्डेबल iPhone, 12GB RAM और 5800mAh बैटरी समेत मिल सकते हैं ये फीचर्स

Apple Foldable iPhone : इस साल आ सकता है Apple का पहला फोल्डेबल iPhone, 12GB RAM और 5800mAh बैटरी समेत मिल सकते हैं ये फीचर्सApple का पहला फोल्डेबल iPhone इस साल लॉन्च हो सकता है। कंपनी के इस बहुप्रतीक्षित फोल्डेबल फोन को लेकर लंबे समय से अटकलें चल रही हैं। अब लग्जरी स्मार्टफोन निर्माता Caviar की ओर से सामने आई नई जानकारी ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। हालांकि, Apple ने अभी तक फोल्डेबल iPhone के फीचर्स या लॉन्च को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है।

Redmi का बड़ा धमाका, लांच किया सस्ता स्मार्टफोन, 8,000mAh बैटरी और 50MP कैमरा

Redmi का बड़ा धमाका, लांच किया सस्ता स्मार्टफोन, 8,000mAh बैटरी और 50MP कैमराXiaomi ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Redmi Note 17 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को TrueColour AMOLED डिस्प्ले, 8,000mAh की बड़ी बैटरी और Qualcomm Snapdragon चिपसेट के साथ पेश किया है। फोन में 50MP का मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा Redmi Note 17 में Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन, IP65 रेटिंग और मजबूत चेसिस जैसे फीचर्स मिलते हैं।

क्या सच में 'अलविदा' कह रहा है OnePlus? आपके फोन के अपडेट्स और वारंटी पर आया बड़ा अपडेट

क्या सच में 'अलविदा' कह रहा है OnePlus? आपके फोन के अपडेट्स और वारंटी पर आया बड़ा अपडेटOnePlus Mobile Shutdown Truth: यदि आप भी सोशल मीडिया पर यह देखकर घबरा रहे हैं कि "OnePlus मोबाइल बंद हो रहा है", तो थोड़ा ठहरिए! टेक वर्ल्ड में किसी समय 'फ्लैगशिप किलर' के नाम से मशहूर इस ब्रांड को लेकर इंटरनेट पर लगातार कयासबाजी का दौर जारी है।