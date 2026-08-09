ममता बनर्जी के काफिले पर हमला, भीड़ ने कार पर किया पथराव, भाजपा और पुलिस पर लगा यह आरोप

Attack on Mamata Banerjee's convoy : पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हलिशहर में तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले पर भीड़ ने हमला कर दिया। ममता एक टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने जा रही थीं। इसी मामले को लेकर इलाके में पहले से तनाव का माहौल था। इस कार्यकर्ता की शुक्रवार को पुलिस कस्टडी में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। इसी मामले को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा था। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले को रोककर उनकी गाड़ी पर कीचड़, पानी की बोतलें और जूते-चप्पल फेंके।







#WATCH | Barrackpore: Former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's vehicle was attacked while she was on her way to meet a TMC worker in North 24 Parganas.



As per former CM Mamata Banerjee, "Large stones were hurled at my car by anti-social elements,right in front of the… pic.twitter.com/JrTd2uFNlK — ANI (@ANI) August 9, 2026

इस कार्यकर्ता की शुक्रवार को पुलिस कस्टडी में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। इसी मामले को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा था। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले को रोककर उनकी गाड़ी पर कीचड़, पानी की बोतलें और जूते-चप्पल फेंके।



पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हलिशहर में तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले पर भीड़ ने हमला कर दिया। ममता एक टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने जा रही थीं। इसी मामले को लेकर इलाके में पहले से तनाव का माहौल था।इस कार्यकर्ता की शुक्रवार को पुलिस कस्टडी में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। इसी मामले को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा था। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले को रोककर उनकी गाड़ी पर कीचड़, पानी की बोतलें और जूते-चप्पल फेंके।

जिस दौरान यह हमला हुआ, ममता बनर्जी के साथ पार्टी के अन्य सांसद भी मौजूद थे। ममता ने दावा किया कि पुलिस की मौजूदगी में यह सब हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस भाजपा को सुरक्षा दे रही है। ममता ने इस घटना को लेकर राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए। बाद में हालात बिगड़ते देख पुलिस और सुरक्षाबलों ने सुरक्षा घेरा बनाकर ममता बनर्जी को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया।





ममता बनर्जी के मुताबिक, हमला इतना खतरनाक था कि अगर गाड़ी की खिड़कियां खुली होतीं, तो पत्थर लगने से उनका माथा फट सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि गाड़ी में मौजूद लोगों की जान को भी खतरा था। ममता बनर्जी ने दावा किया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा हमला पहले कभी नहीं देखा।





ममता बनर्जी के काफिले पर हुए हमले को लेकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस विभाग का 12 बजा दिया है। हलिशहर में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।