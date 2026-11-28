BJP के संपर्क में NCP के 6 सांसद, बगावत का डर या परिसीमन कनेक्‍शन, क्‍या है शरद पवार के यूटर्न की इनसाइड स्टोरी?

एक रिपोर्ट के में शरद पवार की NCP के 6 सांसदों के बीजेपी के संपर्क में होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के 6 सांसद बीजेपी के संपर्क में थे। बारामती की सांसद सुप्रिया सुले और पुणे के सांसद डॉ अमोल कोल्हे को छोड़कर पार्टी के बाकी छह सांसदों ने बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ाई थीं।इस रिपोर्ट में कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी ने शरद पवार के देश की राजनीति में योगदान को देखते हुए एनसीपी को तोडने का प्‍लान लागू नहीं किया। यह भी कहा जा रहा है कि यही वजह है कि शरद पवार और सुप्रिया सुले परिसीमन के पक्ष में नजर आ रहे हैं।रिपोर्ट ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया है कि यह मेल मुलाकात काफी समय से चल रही थी। बीजेपी के पास इन सांसदों के जरिए शरद पवार की पार्टी में बड़ी टूट कराने का मौका था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसा कदम उठाने से दूरी बनाए रखी। दरअसल, अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के सत्ता में शामिल होने के बाद शरद पवार की पार्टी के कुछ सांसद भी सत्ता पक्ष के साथ जाने के इच्छुक थे।इसी कोशिश में इन छह सांसदों ने सबसे पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे से संपर्क बढ़ाया था। इनमें कुछ सांसद ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां शिवसेना के साथ उनका सीधा राजनीतिक मुकाबला रहा है। इसके बावजूद इन सांसदों ने शिंदे के साथ नजदीकियां बढ़ाई थीं और सत्ता में शामिल होने की इच्छा भी जताई थी।सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में दो स्तर पर राजनीतिक सेंध लगाने की तैयारी में थे। उनकी योजना उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों के साथ शरद पवार की एनसीपी के छह सांसदों को भी अपने साथ लाने की थी। इसे ऑपरेशन टाइगर का हिस्सा माना जा रहा था।बताया जा रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं की ओर से इस प्‍लान को मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद शिंदे ने एनसीपी सांसदों को अपने इस ऑपरेशन से अलग कर दिया। इसके बाद इन छह सांसदों की बीजेपी नेताओं के साथ बातचीत और मुलाकातों का दौर शुरू हुआ था। बीजेपी के पास इन सांसदों को अपने साथ मिलाकर अलग गुट बनाने या उन्हें सीधे पार्टी में शामिल कराने का विकल्प मौजूद था। इसके बावजूद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने शरद पवार की पार्टी को तोड़ने की कोशिश नहीं की। इसके पीछे शरद पवार का देश की राजनीति में लंबा योगदान और अतीत में कई मौकों पर बीजेपी के साथ उनके राजनीतिक समीकरणों को भी एक वजह माना जा रहा है।लोकसभा में परिसीमन विधेयक पारित नहीं होने के बाद राजनीतिक घटनाक्रम ने नया मोड़ लिया। सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने एनसीपी शरदचंद्र पवार पार्टी को यह जानकारी दी थी कि उनके छह सांसद पहले से ही बीजेपी के संपर्क में थे। इसी बीच पार्टी को टूट से बचाने के लिए सुप्रिया सुले की ओर से एक प्रस्ताव रखे जाने की चर्चा है। बताया जाता है कि उन्होंने संकेत दिया था कि परिसीमन के मुद्दे पर उनकी पार्टी के अलावा कुछ अन्य दलों का समर्थन भी मिल सकता है, लेकिन इसके लिए लोकसभा की सीटों में देशभर में 50 फीसदी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। अब परिसीमन के तहत लोकसभा की सीटों में 50 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव सामने आने के बाद एनसीपी शरदचंद्र पवार पार्टी का रुख एनडीए के समर्थन में जाता दिखाई दे रहा है।दावा है कि पार्टी के भीतर टूट की आशंका बनी हुई थी। ऐसे में पार्टी को एकजुट रखने और उसकी राजनीतिक ताकत व साख बचाने के लिए शरद पवार और सुप्रिया सुले परिसीमन के समर्थन में नजर आ रहे हैं। हालांकि, छह सांसदों के बीजेपी के संपर्क में होने और सुप्रिया सुले की ओर से रखी गई कथित शर्त को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।