राजस्थान में हार के बाद MP BJP अलर्ट, 230 विधानसभा क्षेत्रों में उतारेगी 'सेवा दूत'; 2028 चुनाव से पहले टटोलेगी नब्ज 1 से 25 दिसंबर तक हर विधानसभा में रहेंगे पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता, संगठन की सक्रियता और जनता के बीच पार्टी की पकड़ का लेंगे फीडबैक

राजस्थान के पंचायत चुनाव में कांग्रेस के हाथों मिली करारी शिकस्त का अ्सर मध्यप्रदेश में भी साफ दिखाई दे रहा है। सरकार से लेकर संगठन तक इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। संगठन से लेकर सरकार में नियुक्तियों के जरिए नेताओं को सक्रिय किया जा रहा है। वहीं सरकार के तीन साल पूरे होने के बाद भाजपा अब अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर सतर्क नजर आ रही है।

वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव में अभी करीब दो साल का समय बाकी है, लेकिन पार्टी ने अभी से अपनी जमीनी स्थिति का आकलन करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए भाजपा प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर 'सेवा दूत' उतारने जा रही है। खास बात यह है कि इन कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी सिर्फ सेवा गतिविधियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वे संबंधित विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की वास्तविक स्थिति, बूथों की मजबूती और कार्यकर्ताओं की सक्रियता का भी जायजा लेंगे।

अनुभवी और दिग्गज नेताओं को दी जाएगी जिम्मेदारी- भाजपा का यह विशेष अभियान 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा। इसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की ओर से अनुभवी और सीनियर नेताओं को को सेवा दूत की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसमें पूर्व विधायक, पूर्व सांसद से लेकर वर्तमान सांसद और सीनियर विधायकों को विधानसभा में 25 दिन के प्रवास पर भेजे जाएगा। वहीं बड़ी भौगोलिक और ग्रामीण विधानसभाओं में जरूरत के मुताबिक दो नेताओं की तैनाती भी की जाएगी।

पार्टी की जमीनी स्थिति की करेंगे पड़ताल-विधानसभाओं में 25 दिन के प्रवास के दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता संगठन की जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे। सेवा दूत अपने क्षेत्र के बूथों की समीक्षा करेंगे। बूथ स्तर पर पार्टी की सक्रियता, स्थानीय कार्यकर्ताओं की भागीदारी, संगठन की पहुंच और जनता के बीच भाजपा की स्थिति का आकलन करेंगे। इन तमाम गतिविधियों से मिलने वाला फीडबैक संगठन तक पहुंचाया जाएगा।

दरअसल पार्टी इस अभियान के जरिए यह समझना चाहती है कि विधानसभा क्षेत्रों में संगठन कितना मजबूत है और कहां सुधार की जरूरत है। किन बूथों पर कार्यकर्ता सक्रिय हैं और कहां संगठनात्मक गतिविधियां कमजोर पड़ रही हैं, इसकी जानकारी भी जुटाई जाएगी। इस तरह सेवा दूत अभियान को 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन की तैयारी का शुरुआती चरण माना जा रहा है।

राजस्थान के पंचायत चुनाव के नतीजों ने भाजपा को ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन की मजबूती और जनाधार को लेकर आत्ममंथन का संदेश दिया है। ऐसे में मध्यप्रदेश में समय रहते सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों की नब्ज टटोलने की यह कवायद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब देखना होगा कि सेवा दूतों से मिलने वाला फीडबैक पार्टी की आगामी चुनावी रणनीति को किस तरह प्रभावित करता है।