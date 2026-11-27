Electric Scooter : लॉन्च हुआ नया सस्ता इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, 165 KM तक की रेंज, 1 दिसंबर से शुरू होगी डिलीवरी

Altigreen MINSARA Electric Two-Wheeler: इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में एक नया नाम जुड़ गया है। इलेक्ट्रिक कमर्शियल मोबिलिटी कंपनी Altigreen ने अपना नया इलेक्ट्रिक मल्टी-यूटिलिटी टू-व्हीलर MINSARA लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.24 लाख रुपये रखी गई है। कंपनी ने इसे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है। खास बात यह है कि यह इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सामान ढोने, डिलीवरी और छोटे कारोबार से जुड़े कामों में भी उपयोगी हो सकता है।

Altigreen, JAKSON Group का हिस्सा है। कंपनी अब तक neEV ब्रांड के तहत इलेक्ट्रिक कार्गो थ्री-व्हीलर बनाती रही है। MINSARA के साथ कंपनी ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में भी कदम रखा है।

तीन वेरिएंट में मिलेगा Altigreen MINSARA

कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर को तीन अलग-अलग वेरिएंट में पेश किया है। इनमें बैटरी क्षमता और रेंज के विकल्प अलग-अलग हैं। MINSARA S+ उन ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है, जिन्हें एक बार चार्ज करने पर ज्यादा दूरी तय करनी होती है। वहीं MINSARA SE में बैटरी स्वैपिंग की सुविधा दी गई है। इससे बैटरी बदलकर वाहन का इस्तेमाल जारी रखने का विकल्प मिलता है।

75 kmph की टॉप स्पीड, 172 Nm का पीक टॉर्क

Altigreen MINSARA में कंपनी ने 172 Nm का पीक टॉर्क मिलने का दावा किया है। इसकी टॉप स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। कंपनी के मुताबिक, इसकी ग्रेडेबिलिटी 33 फीसदी है। इसका मतलब है कि वाहन को चढ़ाई वाले रास्तों पर चलाने की क्षमता को भी ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

इसका Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) 264 किलोग्राम है। यह वाहन की अधिकतम अनुमत कुल वजन क्षमता को दर्शाता है, जिसमें वाहन का अपना वजन और लोड शामिल होता है।

मिलेंगे 17 इंच के अलॉय व्हील और डुअल डिस्क ब्रेक

Altigreen MINSARA में रोजमर्रा के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए कई फीचर्स दिए गए हैं।

इसके प्रमुख फीचर्स इस प्रकार हैं:

17 इंच के अलॉय व्हील

मजबूत Rib-Caged Chassis

टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन

अतिरिक्त सुरक्षा के लिए क्रैश गार्ड

डुअल डिस्क ब्रेक

Combined Braking System (CBS)

मेन स्टैंड और साइड स्टैंड

साइड स्टैंड के लिए सेफ्टी अलर्ट

इन फीचर्स के जरिए कंपनी ने इसे सामान्य इलेक्ट्रिक स्कूटर के बजाय ज्यादा उपयोगिता वाले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के रूप में पेश किया है।

कीमत ₹1.24 लाख, 1 दिसंबर से शुरू होगी डिलीवरी

Altigreen MINSARA की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.24 लाख रुपये है। कंपनी इसके साथ तीन साल या 30,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है। इसके अलावा एक्सटेंडेड वारंटी के विकल्प भी लाने की योजना है। फिलहाल इसकी बुकिंग बेंगलुरु, विजयवाड़ा और नोएडा में Altigreen के डीलरशिप के माध्यम से शुरू हो गई है। कंपनी के मुताबिक, इसकी डिलीवरी 1 दिसंबर 2026 से शुरू होगी।

छोटे कारोबारियों और डिलीवरी से जुड़े लोगों को ध्यान में रखकर बनाया

JAKSON Green Vehicles के CEO दीपक ठाकुर के मुताबिक, भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की जरूरतें अलग-अलग हैं। शहरों में डिलीवरी करने वाले लोगों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों और छोटे कारोबारियों तक, बड़ी संख्या में लोग अपने रोजमर्रा के कामों के लिए दोपहिया वाहनों पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि MINSARA को उपयोगिता, परफॉर्मेंस और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक के संयोजन के साथ तैयार किया गया है।

Altigreen के संस्थापक और CTO अमिताभ सरन के अनुसार, कंपनी का उद्देश्य ऐसी तकनीक विकसित करना है, जो ग्राहकों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करे। MINSARA को कंपनी की मौजूदा इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर neEV सीरीज के विस्तार के रूप में भी देखा जा रहा है।

क्या MINSARA खरीदना फायदेमंद होगा?

अगर आप ऐसा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर चाहते हैं जिसका इस्तेमाल निजी जरूरतों के साथ डिलीवरी या छोटे कारोबार में भी किया जा सके, तो MINSARA एक विकल्प हो सकता है। हालांकि, खरीदने से पहले इसकी वास्तविक रेंज, चार्जिंग समय, बैटरी स्वैपिंग की उपलब्धता, सर्विस नेटवर्क और लोड क्षमता की जानकारी डीलरशिप से जरूर लें।