मंडी विवाद में फूठी कोठी बना अखाड़ा, जीतू पटवारी व्‍यापारियों के समर्थन में पहुंचे, बवाल के चलते भारी पुलिस बल तैनात

इंदौर में फूटी कोठी ब्रिज के नीचे से हटाई गई सब्जी मंडी को लेकर शहर में एक बार फिर सियासी हंगामा हो गया है। सब्जी विक्रेताओं के समर्थन में शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी फूटी कोठी पहुंच रहे हैं। कांग्रेस ने एलान किया है कि पटवारी स्वयं वहां सब्जी की दुकान लगाकर बैठेंगे और विक्रेताओं के साथ मिलकर मंडी की दोबारा शुरुआत कराएंगे।इंदौर में फूटी कोठी ब्रिज के नीचे से हटाई गई सब्जी मंडी को लेकर शुक्रवार को एक बार फिर हंगामे के आसार हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सब्जी विक्रेताओं के समर्थन में फूटी कोठी पहुंच गए हैं। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि पटवारी खुद सब्जी की दुकान लगाकर बैठेंगे और विक्रेताओं के साथ मिलकर ब्रिज के नीचे मंडी शुरू कराएंगे। पटवारी के दौरे को देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। फूटी कोठी ब्रिज की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है। मौके पर पुलिस बल तैनात किया है। दूसरी ओर, बैरिकेडिंग से इलाके में आसपास जाम के हालात निर्मित हो गए हैं। वाहन रेंगते हुए आगे बढ़ रहे हैं।पटवारी के इस दौरे और प्रदर्शन के एलान को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। फूटी कोठी ब्रिज की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस की रणनीति पटवारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ब्रिज के नीचे तक पहुंचने से रोकने की है, जिससे मौके पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक व टकराव की आशंका बनी हुई है।: इस पूरे मामले पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव के पुराने वादे को लेकर नगर निगम और सरकार को घेरा है। चौकसे के अनुसार महापौर ने पूर्व में घोषणा की थी कि सब्जी विक्रेताओं को ससम्मान ब्रिज के नीचे जगह आवंटित की जाएगी, लेकिन इस पर आज तक अमल नहीं हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या शहर के प्रथम नागरिक की घोषणा का निगम कमिश्नर और शासन की नजर में कोई महत्व नहीं है? चौकसे ने तर्क दिया कि शहर के कई अन्य ब्रिज के बोगदों में फल-सब्जी विक्रेता अपना व्यवसाय कर परिवार चला रहे हैं, ऐसे में वर्षों से फूटी कोठी क्षेत्र में व्यापार कर रहे विक्रेताओं को बिना वैकल्पिक व्यवस्था दिए हटाना सरासर अन्याय है।कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वह गरीब, दलित और शोषित वर्ग के हक की लड़ाई लड़ रही है। चौकसे ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष, पार्षद और पूरी कांग्रेस पार्टी इस संघर्ष में विक्रेताओं के साथ खड़ी है। इसका उद्देश्य राजनीति करना नहीं, बल्कि उन परिवारों की रोजी-रोटी बचाना है जिनका जीवनयापन इसी मंडी पर निर्भर है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि जब तक मंडी विधिवत रूप से शुरू नहीं होती, विरोध जारी रहेगा।