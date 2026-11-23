Hero Karizma XMR और KTM RC 200 से मुकाबले के लिए Bajaj Pulsar RS200 का सस्ता अवतार

बजाज ऑटो ने भारतीय बाजार में अपनी स्पोर्ट्स बाइक Bajaj Pulsar RS200 का 2026 अपडेटेड मॉडल लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1,98,441 रुपये रखी है। नए मॉडल में डिजाइन के साथ फीचर्स और तकनीक पर भी बड़ा काम किया गया है। अब इस बाइक में इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल, पांच राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल और क्विकशिफ्टर जैसे फीचर्स मिलेंगे।

नई Pulsar RS200 में पहले के मुकाबले बेहतर सस्पेंशन और नया 5-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है। हालांकि, इन बदलावों के साथ बाइक की कीमत में 16,773 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

Bajaj Pulsar RS200: इंजन और परफॉर्मेंस

नई बजाज पल्सर RS200 में पहले की तरह 199.5cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है। हालांकि, कंपनी ने इसकी पावर बढ़ा दी है। अब यह इंजन 25 hp की पावर जनरेट करता है, जबकि पुराने मॉडल में 24 hp की पावर मिलती थी। इसका पीक पावर आउटपुट अब 10,000 rpm पर मिलता है, जबकि पहले यह 9,750 rpm पर मिलता था। बाइक का अधिकतम टॉर्क 18.7 Nm ही रखा गया है। इस बार बाइक में इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी (ETB) दी गई है। इसकी मदद से बाइक का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थ्रॉटल रिस्पॉन्स को नियंत्रित करता है। इसी तकनीक के कारण इसमें पांच राइडिंग मोड दिए गए हैं।

इनमें Sport, Road, Rain, Off-Road और Tour मोड शामिल हैं। इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है, जो तेज एक्सीलरेशन के दौरान पिछले पहिये की पकड़ बनाए रखने में मदद करता है।

नए सस्पेंशन और टायर से बेहतर होगी राइडिंग

बजाज ने नई Pulsar RS200 के फ्रंट सस्पेंशन में भी बदलाव किया है। पुराने टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स की जगह अब 37mm के अपसाइड डाउन (USD) फोर्क्स दिए गए हैं। इससे ब्रेकिंग और मोड़ पर बाइक की स्थिरता तथा स्टीयरिंग कंट्रोल बेहतर होने की उम्मीद है।

बाइक के पिछले टायर को भी अपग्रेड किया गया है। इसमें अब 140/70-R17 रेडियल टायर मिलता है। पहले इस बाइक में सामान्य टायर दिया जाता था।

5-इंच TFT डिस्प्ले और Google Maps की सुविधा

नई Pulsar RS200 का सबसे बड़ा बदलाव इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिलता है। पुराने कलर LCD डिस्प्ले की जगह अब 5-इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है। इसमें Google Maps मिररिंग की सुविधा मिलती है, जिससे राइडर को नेविगेशन की जानकारी डिस्प्ले पर मिल सकेगी।

इसके अलावा बाइक में कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं:

- एडजस्टेबल हैंड लीवर्स

- USB Type-C चार्जिंग पोर्ट

- हैजर्ड लाइट स्विच

- पैनिक ब्रेक अलर्ट

- क्विकशिफ्टर

- ट्रैक्शन कंट्रोल

इन बदलावों के साथ नई RS200 को बजाज के नए इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स वाली बाइक्स की श्रेणी में शामिल किया गया है।

Bajaj Pulsar RS200 की कीमत और मुकाबला

अपडेटेड Bajaj Pulsar RS200 की एक्स-शोरूम कीमत 1,98,441 रुपये है। यह पुराने मॉडल के मुकाबले 16,773 रुपये महंगी हो गई है। कीमत में बढ़ोतरी की वजह नए इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स, सस्पेंशन और TFT डिस्प्ले को माना जा रहा है।

भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Hero Karizma XMR और KTM RC 200 जैसी स्पोर्ट्स बाइक्स से होगा।

बाइक शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत

Bajaj Pulsar RS200 ₹1,98,441

Hero Karizma XMR ₹1.86 लाख

KTM RC 200 ₹2.33 लाख

नए अपडेट के साथ बजाज ने Pulsar RS200 को 200cc स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट में ज्यादा फीचर वाली बाइक के रूप में पेश किया है।