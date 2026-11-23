सुप्रीम कोर्ट की बिहार के जज को फटकार, कहा- 'खुद को बाहुबली समझना बंद कीजिए'

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के एक सेशन जज के कामकाज पर कड़ी नाराजगी जताई है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को जज अनिल कुमार को फटकार लगाते हुए कहा कि वह खुद को 'बाहुबली' समझना बंद करें। मामला बिहार के रोहतास जिले के सासाराम का है, जहां जज ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (एसपी) रौशन कुमार को अदालत के आदेश का पालन नहीं करने के मामले में दोषी ठहराया था।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची तथा जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने जज के फैसले और उनके कानूनी दृष्टिकोण पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि जज की कानून की समझ निराशाजनक है और उन्हें न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल करते समय अपने अधिकार क्षेत्र का ध्यान रखना चाहिए।

एसपी को दोषी ठहराने पर उठाए सवाल

सासाराम के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-4 अनिल कुमार ने 29 सितंबर 2026 को रोहतास के तत्कालीन एसपी रौशन कुमार को अदालत के आदेश का जानबूझकर पालन नहीं करने का दोषी ठहराया था। जज ने एसपी पर प्रतीकात्मक रूप से एक रुपये का जुर्माना भी लगाया था। मामला 2023 में निपटाए गए एक आपराधिक मामले से जुड़ा था। अदालत ने एक व्यक्ति के खिलाफ झूठी गवाही देने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। आरोप था कि एसपी ने इस आदेश का पालन नहीं किया।

जज ने बिहार के पुलिस महानिदेशक को एसपी के सेवा रिकॉर्ड में अदालत की टिप्पणियां दर्ज करने का निर्देश भी दिया था। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार से आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के प्रशिक्षण को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप बनाने का आग्रह किया था। इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने एसपी पर एक रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश पर रोक लगा दी थी।



सुप्रीम कोर्ट ने कानून की समझ पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि जज को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 384 और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 345 के दायरे को समझना चाहिए।

पीठ ने कहा कि अदालत के सामने किसी को थप्पड़ मारना, अदालत का अपमान करना या निर्देश के बावजूद अदालत से जाने से इनकार करना, अदालत के सामने किया गया अपराध हो सकता है। लेकिन अदालत के एफआईआर दर्ज करने के निर्देश का पालन नहीं करना अपने आप में अदालत के सामने किया गया अपराध नहीं माना जा सकता।

जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने जज के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने एसपी को बुलाया और उसी दिन दोषी ठहरा दिया। उन्होंने पूछा कि क्या जज ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को बुलाकर उनकी अनुपस्थिति को अदालत के सामने किया गया अपराध मानते हुए दोषी ठहराने और सजा देने का अधिकार क्षेत्र पार नहीं किया? जस्टिस बागची ने कहा कि इस तरह का आक्रामक रवैया और न्यायिक अधिकारों का ऐसा इस्तेमाल उचित नहीं है।



न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण का सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संबंधित न्यायिक अधिकारी को प्रशिक्षण के लिए नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी भेजा जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल करते समय 'बाहुबली' जैसा व्यवहार बंद करना चाहिए।

शीर्ष अदालत की टिप्पणी का मुख्य जोर इस बात पर था कि न्यायिक अधिकारी अपने अधिकारों और कानून की सीमाओं को समझें। अदालत ने संकेत दिया कि न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल कानून के दायरे में और उचित प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए।