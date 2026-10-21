Electric Scooter : TVS और Ather को टक्कर देने आ रहा है VinFast का सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, पेटेंट में दिखा 14-इंच व्हील वाला डिजाइन

वियतनाम की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी VinFast भारतीय बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इस साल जून से अब तक भारत में तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर और एक मोटरसाइकिल सहित चार दोपहिया वाहनों के पेटेंट दाखिल किए हैं। अब कंपनी के एक और इलेक्ट्रिक स्कूटर का पेटेंट सामने आया है। इसके डिजाइन को देखकर माना जा रहा है कि यह भारतीय बाजार को ध्यान में रखकर तैयार किए जाने वाले मॉडलों में से एक हो सकता है।

VinFast की भारत में एंट्री की तैयारियों के लिहाज से यह अहम माना जा रहा है। कंपनी हाल ही में देश में बिक्री और सर्विस नेटवर्क स्थापित करने के लिए करीब 50 डीलरों के साथ लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) पर हस्ताक्षर कर चुकी है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक भारत में अपने दोपहिया वाहनों की लॉन्चिंग की तारीख या यहां पेश किए जाने वाले मॉडलों की आधिकारिक सूची की घोषणा नहीं की है।

VinFast के नए इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या होगा खास?

अप्रैल 2026 में दाखिल किए गए पेटेंट के डिजाइन से स्कूटर के बाहरी लुक की जानकारी मिलती है। इसके फ्रंट में ऊपर की तरफ VinFast का लोगो दिया गया है। वहीं, सामने की ओर हॉरिजॉन्टल हेडलाइट यूनिट दिखाई देती है, जिसके दोनों तरफ इंडिकेटर इंटीग्रेटेड नजर आते हैं। स्कूटर में खुला हैंडलबार और इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले दिया गया है। यह डिस्प्ले LCD या TFT यूनिट हो सकता है, हालांकि पेटेंट से इसकी तकनीक की पुष्टि नहीं होती।

डिजाइन में स्कूटर के दोनों पहिये 14 इंच के दिखाई देते हैं। सस्पेंशन के लिए आगे टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए जाने का संकेत मिलता है। इन खूबियों के आधार पर इसका मुकाबला भारतीय बाजार में मौजूद कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटरों से हो सकता है।

हब मोटर के साथ मिल सकती है एंट्री-लेवल पोजिशनिंग

पेटेंट के आधार पर नए इलेक्ट्रिक स्कूटर में पीछे के पहिये में लगी हब मोटर मिलने की संभावना है। इस तरह का मोटर सेटअप स्कूटर के डिजाइन को अपेक्षाकृत सरल रख सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी मोटर क्षमता, बैटरी पैक, रेंज, टॉप स्पीड और चार्जिंग टाइम जैसी तकनीकी जानकारियों का खुलासा नहीं किया है।

अगर कंपनी इसमें हब मोटर और कॉम्पैक्ट डिजाइन का इस्तेमाल करती है, तो इसे एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर के तौर पर पेश किया जा सकता है। लेकिन इसकी वास्तविक पोजिशनिंग इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनी कौन-सा पावरट्रेन देती है और इसकी कीमत कितनी रखती है।

फिलहाल, 14 इंच के पहियों और अन्य डिजाइन विशेषताओं के लिहाज से TVS Orbiter और Ather Konarc जैसे मॉडल संभावित प्रतिस्पर्धियों में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, कीमत और स्पेसिफिकेशन सामने आने के बाद ही मुकाबले की स्पष्ट तस्वीर मिलेगी।

बैटरी और बूट स्पेस को लेकर क्या संकेत मिले?

पेटेंट में स्कूटर के निचले हिस्से का डिजाइन भी दिखाया गया है। इसमें फ्लोरबोर्ड के नीचे मोटी कवरिंग नजर आती है। इससे संभावना जताई जा रही है कि बैटरी को फ्लोरबोर्ड के नीचे रखा जा सकता है।

अगर बैटरी को इस हिस्से में जगह मिलती है, तो सीट के नीचे सामान रखने के लिए ज्यादा जगह उपलब्ध हो सकती है। हालांकि, स्कूटर के पिछले हिस्से का झुका हुआ डिजाइन बूट स्पेस की गहराई को सीमित कर सकता है। अभी कंपनी ने बैटरी की स्थिति और अंडर-सीट स्टोरेज की क्षमता की पुष्टि नहीं की है।

पेटेंट में स्कूटर के साथ पारंपरिक चाबी भी दिखाई गई है। फिलहाल इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में कीलेस सिस्टम की सुविधा सभी मॉडलों में आम नहीं है। इसलिए इस स्कूटर में पारंपरिक चाबी का इस्तेमाल किए जाने की संभावना है, लेकिन अंतिम प्रोडक्शन मॉडल में बदलाव हो सकते हैं।

भारत में कब लॉन्च होगा VinFast का इलेक्ट्रिक स्कूटर?

VinFast ने अभी तक इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की लॉन्चिंग टाइमलाइन का ऐलान नहीं किया है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि पेटेंट किए गए सभी दोपहिया वाहन भारतीय बाजार में उतारे जाएंगे या नहीं। करीब 50 डीलरों के साथ LOI पर हस्ताक्षर करना कंपनी की बिक्री और सर्विस नेटवर्क तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब भारतीय ग्राहकों के लिए कंपनी की योजनाओं को समझने के लिए आधिकारिक लॉन्च घोषणा, कीमत और तकनीकी स्पेसिफिकेशन का इंतजार करना होगा।

ध्यान देने वाली बात है कि पेटेंट दाखिल होना किसी वाहन की भारत में लॉन्चिंग की गारंटी नहीं है। फिलहाल नए स्कूटर का डिजाइन सामने आया है, लेकिन इसकी कीमत, रेंज और लॉन्च की तारीख की पुष्टि होना बाकी है।