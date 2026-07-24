Honda ADV160 भारत में पेश, देश का पहला E85 इंजन वाला मैक्सी स्कूटर जल्द होगा लॉन्च

होंडा ने भारत में कई नए उत्पादों के साथ अपना पहला एडवेंचर-स्टाइल मैक्सी स्कूटर Honda ADV160 पेश कर दिया है। यह भारत में प्रदर्शित होने वाले शुरुआदा E85-फ्यूल कम्प्लायंट स्कूटर्स में से एक है। कंपनी ने पुष्टि की है कि ADV160 का स्थानीय स्तर पर भारत में निर्माण किया जाएगा और यहां से इसे दूसरे देशों में भी निर्यात किया जाएगा।

Honda ADV160 की बिक्री कंपनी के RedWing और प्रीमियम BigWing दोनों डीलरशिप नेटवर्क के जरिए की जाएगी। स्कूटर में सिंगल-चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं।

लॉन्च टाइमलाइन का जल्द होगा ऐलान

फिलहाल कंपनी ने ADV160 से पर्दा उठाया है, लेकिन इसकी कीमत और लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है। होंडा का कहना है कि लॉन्च टाइमलाइन की घोषणा जल्द की जाएगी।

एडवेंचर लुक के साथ मिलेगा प्रीमियम डिजाइन

Honda ADV160 का डिजाइन कंपनी के बड़े X-ADV स्कूटर से प्रेरित है। इसमें एडवेंचर स्टाइलिंग के साथ कई प्रीमियम एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे:

एडजस्टेबल लंबी विंडस्क्रीन

ट्विन LED हेडलैंप

ब्लॉक-पैटर्न टायर्स

27 लीटर अंडर-सीट स्टोरेज

USB चार्जिंग पोर्ट

TFT डिस्प्ले के साथ Honda RoadSync स्मार्टफोन कनेक्टिविटी

Honda Selectable Torque Control (ट्रैक्शन कंट्रोल)

सिंगल-चैनल ABS

कंपनी का कहना है कि ADV160 भारत में "City Adventure" कॉन्सेप्ट को लेकर आएगा, जो शहर और हल्के एडवेंचर दोनों तरह की राइडिंग के लिए उपयुक्त होगा।

157cc E85 इंजन की ताकत

Honda ADV160 में 157cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो:

16.3 हॉर्सपावर की पावर

14.9 Nm का टॉर्क

जनरेट करता है। इसमें CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है।

इस स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत इसका E85 कम्प्लायंट इंजन है, जो 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल के मिश्रण वाले ईंधन पर भी चल सकता है।

सस्पेंशन और अन्य स्पेसिफिकेशन

Honda ADV160 में:

फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क

रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर

14-इंच फ्रंट और 13-इंच रियर व्हील

165 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस

780 मिमी सीट हाइट

133 किलोग्राम वजन

8.1 लीटर फ्यूल टैंक दिया गया है।

भारत में बनेगा, विदेशों में भी होगा एक्सपोर्ट

होंडा का कहना है कि ADV160 का निर्माण भारत में किया जाएगा और यहीं से इसे वैश्विक बाजारों में निर्यात भी किया जाएगा। स्थानीय उत्पादन के कारण इसकी कीमत प्रतिस्पर्धी रहने की उम्मीद है, हालांकि कंपनी ने अभी आधिकारिक कीमत की घोषणा नहीं की है।