2 सितंबर को सस्ते Electric Scooter की धमाकेदार एंट्री, तहलका मचा देंगे फीचर्स

बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक वाहन (EV) निर्माता Simple Energy ने घोषणा की है कि वह 2 सितंबर 2026 को अपना पहला फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगी। इसके साथ ही कंपनी भारत के मास-मार्केट इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में कदम रखने जा रही है। कंपनी का कहना है कि नया स्कूटर रोजमर्रा के इस्तेमाल और परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जबकि इसमें उसके प्रीमियम स्कूटर्स की एडवांस इंजीनियरिंग का भी लाभ मिलेगा।

आम ग्राहकों पर रहेगा फोकस

अब तक Simple Energy की पहचान हाई-परफॉर्मेंस और प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए रही है। नया फैमिली स्कूटर कंपनी की प्रोडक्ट रेंज को और विस्तृत करेगा तथा बड़े ग्राहक वर्ग तक पहुंचने की रणनीति का हिस्सा होगा।

क्या मिल सकता है नया?

फिलहाल कंपनी ने नए स्कूटर का नाम और तकनीकी स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, Simple Energy का दावा है कि इस स्कूटर को वर्षों की इन-हाउस रिसर्च और इंजीनियरिंग के आधार पर तैयार किया गया है।

कंपनी के अनुसार इसमें:

रोजमर्रा की जरूरतों के अनुरूप प्रैक्टिकल डिजाइन मिलेगा।

एडवांस टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फीचर्स शामिल होंगे।

आरामदायक राइडिंग अनुभव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

शहरी यात्रियों और परिवारों के लिए इसे खास तौर पर डिजाइन किया गया है।

कंपनी ने यह भी बताया कि उसने अपनी खुद की सॉफ्टवेयर और वाहन तकनीक विकसित करने में निवेश किया है। Simple Energy भारत की पहली कंपनी है जिसने हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बिना इलेक्ट्रिक मोटर का व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है।

Simple One और Ultra से होगी अलग पहचान

कंपनी के मौजूदा Simple One और Simple Ultra मॉडल जहां हाई परफॉर्मेंस पर केंद्रित हैं, वहीं नया स्कूटर आराम, उपयोग में आसानी और व्यावहारिकता को प्राथमिकता देगा। इससे यह परिवारों और डेली कम्यूट करने वाले ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प बन सकता है।

Simple Ultra है कंपनी का फ्लैगशिप मॉडल

हाल ही में लॉन्च हुआ Simple Ultra कंपनी का फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसमें:

6.5 kWh बैटरी पैक

400 किमी (IDC) तक की दावा की गई रेंज

115 किमी/घंटा की टॉप स्पीड

0-40 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 2.77 सेकंड में

7-इंच TFT डिस्प्ले

चार-लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

फिलहाल कंपनी के पोर्टफोलियो में तीन मॉडल

Simple Energy वर्तमान में भारतीय बाजार में तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचती है:

Simple One Gen 2

Simple One S Gen 2

Simple Ultra

Simple One Gen 2 दो वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसकी दावा की गई IDC रेंज 236 किमी और 265 किमी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.94 लाख रुपए है। वहीं Simple One S Gen 2 की दावा की गई IDC रेंज 190 किमी है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.74 लाख रुपए रखी गई है।

कंपनी का कहना है कि प्रीमियम मॉडल से मिली इंजीनियरिंग विशेषज्ञता का उपयोग अब अधिक किफायती और फैमिली-फ्रेंडली इलेक्ट्रिक स्कूटर में किया जाएगा, जिससे एडवांस तकनीक ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच सकेगी।