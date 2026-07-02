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बारिश में Electric Scooter की बैटरी खराब होने से कैसे बचाएं? मानसून में अपनाएं ये 5 आसान टिप्स
मानसून का मौसम भीषण गर्मी से राहत जरूर देता है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर (Electric Scooter) चलाने वालों के लिए यह अतिरिक्त सावधानी बरतने का समय भी होता है। मानसून के दौरान सही रखरखाव करने से न केवल बैटरी की उम्र बढ़ती है, बल्कि बेहतर रेंज, सुरक्षित राइडिंग और लंबे समय तक भरोसेमंद प्रदर्शन भी मिलता है। थोड़ी-सी सावधानी आपको भविष्य में होने वाले बड़े खर्च से भी बचा सकती है।
क्यों जरूरी है बैटरी की देखभाल?
इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी उसकी सबसे महंगी और महत्वपूर्ण यूनिट होती है।
लगातार बारिश, बढ़ी हुई नमी और जलभराव वाली सड़कें इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर असर डाल सकती हैं। अगर समय रहते सही देखभाल न की जाए तो बैटरी की परफॉर्मेंस, रेंज और लाइफ कम हो सकती है। हालांकि, कुछ आसान मेंटेनेंस टिप्स अपनाकर आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी को मानसून के दौरान भी सुरक्षित और बेहतर स्थिति में रख सकते हैं।
1. जलभराव वाली सड़कों पर जाने से बचें
बारिश के दौरान जहां तक संभव हो, गहरे पानी या जलभराव वाली सड़कों पर स्कूटर चलाने से बचें। अधिक पानी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और चार्जिंग पोर्ट को प्रभावित कर सकता है। यदि बारिश में निकलना जरूरी हो तो धीरे-धीरे चलें और वैकल्पिक रास्ता चुनने की कोशिश करें।
2. हमेशा सूखी जगह पर चार्ज करें
इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करते समय यह सुनिश्चित करें कि चार्जिंग एरिया पूरी तरह सूखा और सुरक्षित हो। बारिश में स्कूटर भीग गया हो तो उसे पहले अच्छी तरह सूखने दें, उसके बाद ही चार्जिंग शुरू करें। साथ ही केवल कंपनी द्वारा दिए गए या अनुशंसित चार्जर का ही उपयोग करें।
3. स्कूटर को साफ और सूखा रखें
बारिश के बाद स्कूटर पर जमा कीचड़, धूल और नमी को मुलायम कपड़े से साफ करें। बैटरी हाउसिंग और वायरिंग के आसपास हाई-प्रेशर पानी का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इससे पानी संवेदनशील हिस्सों तक पहुंच सकता है।
4. सही जगह पर पार्क करें
मानसून में स्कूटर को हमेशा ढकी हुई, सूखी और हवादार जगह पर पार्क करें। लंबे समय तक खुले में बारिश के बीच स्कूटर खड़ा रखने से बैटरी और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स पर नमी का असर पड़ सकता है।
5. बैटरी को पूरी तरह डिस्चार्ज न होने दें
अगर कई दिनों तक स्कूटर का इस्तेमाल नहीं करना है तो बैटरी को पूरी तरह खाली न होने दें। समय-समय पर चार्ज लेवल जांचते रहें ताकि बैटरी स्वस्थ बनी रहे और उसकी लाइफ प्रभावित न हो।
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