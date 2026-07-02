Scorpio बनी फ्लाइंग कार, अटल टनल के पास हुआ भयानक हादसा, देखें दर्दनाक वीडियो

हिमाचल प्रदेश में एक दर्दनाक सड़क हादसे में राजस्थान के एक पर्यटक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रशासन ने वाहन चालकों से पहाड़ी इलाकों में सावधानीपूर्वक और निर्धारित गति सीमा के भीतर वाहन चलाने की अपील की है। यह हादसा अटल टनल के उत्तरी पोर्टल के पास उस समय हुआ, जब तेज रफ्तार महिंद्रा स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरी और निर्माणाधीन पुल से टकरा गई।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, स्कॉर्पियो तेज गति में थी और चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद वाहन सड़क से उछलकर निर्माणाधीन पुल पर जा गिरा। हादसा इतना भीषण था कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

हिमाचल प्रदेश में अटल टनल के उत्तरी छोर के पास देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ।

अनियंत्रित SUV सड़क से बाहर निकलकर डिवाइडर से टकराई और नीचे चल रहे निर्माण कार्य स्थल में जा घुसी

हादसे में एक पर्यटक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए#himachalpradesh #scorpio #tunnel pic.twitter.com/FFELy8ZYKH — Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) July 2, 2026 इस दुर्घटना में राजस्थान के एक पर्यटक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार तीन अन्य लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।