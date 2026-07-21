Samsung Galaxy Unpacked 2026: 22 जुलाई को लॉन्च होंगे Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra और Flip8, जानिए क्या होगा नया

Samsung 22 जुलाई (बुधवार) को लंदन में अपना बहुप्रतीक्षित Galaxy Unpacked 2026 इवेंट आयोजित करने जा रही है। इस इवेंट में कंपनी नई पीढ़ी के फोल्डेबल स्मार्टफोन और स्मार्टवॉच लॉन्च करेगी। लॉन्च से पहले सामने आई कई रिपोर्ट्स और लीक्स में Galaxy Z Fold8 सीरीज, Galaxy Z Flip8 और नई Galaxy Watch सीरीज के फीचर्स, डिजाइन और कीमतों का खुलासा हुआ है।

Galaxy Z सीरीज की नई नामकरण व्यवस्था

इस बार Samsung अपनी Galaxy Z सीरीज की नामकरण प्रणाली में बदलाव कर रही है। लीक्स के अनुसार, कंपनी का नया चौड़े फॉर्म फैक्टर वाला फोल्डेबल Galaxy Z Fold8 नाम से आएगा। वहीं Galaxy Z Fold7 के उत्तराधिकारी का नाम Galaxy Z Fold8 Ultra होगा। दूसरी ओर Galaxy Z Flip8 का नाम पहले की तरह ही रहेगा।

इस बार सिर्फ तीन नए फोल्डेबल

पिछले साल Samsung ने Galaxy Z Flip7 FE के रूप में किफायती फोल्डेबल पेश किया था, लेकिन उसे बाजार में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। यही वजह है कि इस बार Galaxy Z Flip8 FE लॉन्च होने की संभावना नहीं है।

कंपनी इस बार तीन मॉडल पेश कर सकती है-

Galaxy Z Fold8

Galaxy Z Fold8 Ultra

Galaxy Z Flip8

रिपोर्ट्स के मुताबिक Samsung ने सबसे ज्यादा उत्पादन Galaxy Z Fold8 का करने की योजना बनाई है। शुरुआती उत्पादन में लगभग 28 लाख Fold8, 20 लाख Fold8 Ultra और 15 लाख Flip8 यूनिट्स शामिल हो सकती हैं।

Galaxy Z Fold8: नया डिजाइन और दमदार स्पेसिफिकेशन

Galaxy Z Fold8 में बुक-स्टाइल फोल्डेबल डिजाइन मिलेगा। इसकी बाहरी स्क्रीन लगभग 5.5 इंच की होगी, जबकि फोन खोलने पर 7.6 इंच की 4:3 अनुपात वाली बड़ी डिस्प्ले मिलेगी।

संभावित प्रमुख फीचर्स:

5.5 इंच कवर डिस्प्ले

7.6 इंच इनर डिस्प्ले

केवल 4.5 मिमी मोटाई (अनफोल्ड)

वजन लगभग 201 ग्राम

IP48 रेटिंग

50MP मुख्य कैमरा

50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा

दो 10MP सेल्फी कैमरे

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy प्रोसेसर

12GB/16GB RAM विकल्प

4,800mAh बैटरी

45W फास्ट चार्जिंग

वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट

Galaxy Z Fold8 Ultra में मिलेगा बड़ा बैटरी अपग्रेड

Galaxy Z Fold8 Ultra पिछले मॉडल की तुलना में बेहतर बैटरी और डिस्प्ले के साथ आ सकता है।

संभावित स्पेसिफिकेशन:

200MP मुख्य कैमरा

50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा

10MP टेलीफोटो कैमरा

6.5 इंच कवर डिस्प्ले

बड़ा इनर डिस्प्ले

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

5,000mAh बैटरी

45W फास्ट चार्जिंग

Si/C बैटरी तकनीक

रिपोर्ट्स के अनुसार यह Samsung का पहला फोल्डेबल हो सकता है जिसमें Silicon-Carbon (Si/C) बैटरी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे बैटरी बैकअप बेहतर मिलने की उम्मीद है।

Galaxy Z Flip8 हो सकता है आखिरी फ्लिप फोल्डेबल

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि Galaxy Z Flip8 Samsung का अंतिम फ्लिप-स्टाइल फोल्डेबल हो सकता है।

संभावित फीचर्स:

वजन 180 ग्राम

6.1 मिमी मोटाई

4,300mAh बैटरी

50MP मुख्य कैमरा

12MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा

कुछ बाजारों में Snapdragon प्रोसेसर मिलेगा, जबकि दक्षिण कोरिया और यूरोप में Exynos 2600 चिपसेट मिलने की संभावना है।

यूरोप में बढ़ सकती हैं कीमतें

लीक्स के अनुसार Galaxy Z Fold8 Ultra की शुरुआती कीमत 2,200 यूरो हो सकती है, जो पिछले मॉडल से लगभग 100 यूरो अधिक होगी।

संभावित शुरुआती कीमतें:



Galaxy Z Fold8 Ultra – €2,200

Galaxy Z Fold8 – €2,000

Galaxy Z Flip8 – €1,300

अमेरिका में Fold8 Ultra की शुरुआती कीमत लगभग 2,100 डॉलर बताई जा रही है।

नई Galaxy Watch सीरीज भी होगी लॉन्च

Samsung इवेंट में नई Galaxy Watch सीरीज भी पेश करेगी।

संभावित फीचर्स:

Galaxy Watch Ultra2

800mAh बैटरी

Snapdragon Wear Elite प्रोसेसर

2GB RAM

32GB और 64GB स्टोरेज विकल्प

Galaxy Watch Ultra2 की कीमत यूरोप में लगभग 750 यूरो हो सकती है।

22 जुलाई के इवेंट पर सबकी नजर

Samsung का Galaxy Unpacked 2026 इवेंट इस साल कंपनी के सबसे बड़े लॉन्च इवेंट्स में से एक माना जा रहा है। यदि सामने आए लीक्स सही साबित होते हैं, तो Galaxy Z Fold8 सीरीज नए डिजाइन, बड़ी बैटरी, बेहतर कैमरा और प्रीमियम फीचर्स के साथ फोल्डेबल स्मार्टफोन बाजार में नई प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकती है।