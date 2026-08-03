Iran-US war news : अमेरिका और ईरान के बीच जंग थमती नजर नहीं आ रही है। क्या अमेरिका, ईरान में कुछ बड़ा करने वाला है? खबरों के अनुसार, अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ नए सैन्य अभियान की तैयारी कर रहे हैं। यह सवाल पश्चिम एशिया के कई देशों में अमेरिकी दूतावासों ने अमेरिकी नागरिकों से किए गए आग्रह के बाद उठा है। खबरों के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले एक-दो दिनों में ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमलों को मंजूरी दे सकते हैं। ट्रंप का मानना है कि यदि तेहरान वार्ता की मेज पर नहीं लौटता है तो उसे कड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करना होगा। ट्रंप ने ईरान पर और अधिक सैन्य हमले करने की चेतावनी दी है।