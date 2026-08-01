ट्रंप कर रहे ईरान में भीषण हमले की तैयारी, अपने नागरिकों को दी यह सलाह, धमकी पर क्‍या बोला तेहरान?

Iran-US war news : अमेरिका और ईरान के बीच जंग थमती नजर नहीं आ रही है। क्या अमेरिका, ईरान में कुछ बड़ा करने वाला है? खबरों के अनुसार, अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ नए सैन्य अभियान की तैयारी कर रहे हैं। यह सवाल पश्चिम एशिया के कई देशों में अमेरिकी दूतावासों ने अमेरिकी नागरिकों से किए गए आग्रह के बाद उठा है। खबरों के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले एक-दो दिनों में ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमलों को मंजूरी दे सकते हैं। ट्रंप का मानना है कि यदि तेहरान वार्ता की मेज पर नहीं लौटता है तो उसे कड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करना होगा। ट्रंप ने ईरान पर और अधिक सैन्य हमले करने की चेतावनी दी है।

ईरान में कुछ बड़ा करने वाला है अमेरिका

अमेरिका और ईरान के बीच जंग थमती नजर नहीं आ रही है। क्या अमेरिका, ईरान में कुछ बड़ा करने वाला है? खबरों के अनुसार, अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ नए सैन्य अभियान की तैयारी कर रहे हैं। यह सवाल पश्चिम एशिया के कई देशों में अमेरिकी दूतावासों ने अमेरिकी नागरिकों से किए गए आग्रह के बाद उठा है। खबरों के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले एक-दो दिनों में ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमलों को मंजूरी दे सकते हैं।

तेहरान ने भी दी कड़ी चेतावनी

ट्रंप का मानना है कि यदि तेहरान वार्ता की मेज पर नहीं लौटता है तो उसे कड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करना होगा। ट्रंप ने ईरान पर और अधिक सैन्य हमले करने की चेतावनी दी है। इन खबरों के बीच तेहरान ने भी कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उस पर दोबारा हमला हुआ तो इस बार जवाब केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के ऊर्जा प्रतिष्ठान और इसराइल के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे भी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के निशाने पर होंगे।

हम सिर्फ जीतना चाहते हैं...

अमेरिका रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खुलवाने के लिए दबाव बना रहा है। ट्रंप ने कहा कि हम सिर्फ जीतना चाहते हैं। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई अभी कुछ समय तक जारी रह सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान पर बहुत कड़ा प्रहार करेगा।

ईरान पर भरोसा लगातार कम हो रहा

एक समय ऐसा आएगा जब वे कहेंगे कि अब हम और नहीं झेल सकते। ट्रंप ने कहा कि तेहरान ने पिछले महीने अमेरिका के साथ युद्धविराम संबंधी एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इसके तुरंत बाद उसने उसे तोड़ दिया, वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया और अमेरिकी सैनिकों की हत्या की। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान पर उनका भरोसा लगातार कम हो रहा है। उनका आरोप था कि वार्ता के दौरान भी ईरान ने मिसाइल हमले जारी रखे।

ईरान को और कमजोर करने की जरूरत

ट्रंप ने कहा कि ईरान पहले ही काफी कमजोर हो चुका है, लेकिन उसे और कमजोर करने की जरूरत है। तनाव के बीच शनिवार को कुवैत में भी ड्रोन हमले हुए। कुवैती सेना के अनुसार, एक सरकारी इमारत और एक नागरिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा, जबकि वायु रक्षा प्रणाली ने देश की सीमा में प्रवेश करने वाले कई ड्रोन मार गिराए। तनाव के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य में शनिवार को कतर के एक एलएनजी टैंकर पर हमला हुआ।