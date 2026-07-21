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अमेरिका-ईरान जंग 10वें दिन भी जारी, ईरान ने उड़ाए Amazon के डेटा सेंटर, होर्मुज स्ट्रेट पर टेंशन बरकरार
Iran-US War Update News : अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा छिड़ी जंग अपने 10वें दिन में पहुंच गई है और फिलहाल यह रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरानी प्रांतों पर अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान की नौसेना ने 3 दौर के मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए बहरीन और कुवैत में अमेरिकी संपत्तियों और ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया कि उसने बहरीन में अमेज़न (Amazon) के डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर (डेटा केंद्रों से जुड़ी सुविधाओं) पर हमला किया। वहीं ईरान-अमेरिका जंग के चलते होर्मुज स्ट्रेट पर भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।
अमेरिकी हमलों का ईरान ने दिया कड़ा जवाब
अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा छिड़ी जंग अपने 10वें दिन में पहुंच गई है और फिलहाल यह रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरानी प्रांतों पर अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान की नौसेना ने 3 दौर के मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए बहरीन और कुवैत में अमेरिकी संपत्तियों और ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया।
डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी कड़ी चेतावनी
ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया कि उसने बहरीन में अमेज़न (Amazon) के डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर (डेटा केंद्रों से जुड़ी सुविधाओं) पर हमला किया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत के लिए ईरान को इसकी कई गुना बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।
ओमान तट के पास एक और तेल टैंकर पर हमला
ट्रंप का कहना है कि अमेरिका अपने सैनिकों पर हुए हमलों का जवाब देने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। वहीं ईरान-अमेरिका जंग के चलते होर्मुज स्ट्रेट पर भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इस बीच ओमान के तट के पास एक और तेल टैंकर पर हमले की खबर भी सामने आई है, जिससे समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।
ईरान ने भी अमेरिका को दी यह चेतावनी?
ईरानी सेना ने कहा है कि उसकी सैन्य कार्रवाई तब तक जारी रहेगी, जब तक दुश्मन ईरान पर हमले करना बंद नहीं कर देता। दक्षिण-पूर्वी शहर चाबहार और कोनारक में भी कई धमाके हुए हैं। ये दोनों शहर ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित हैं। कोनारक में ईरानी नौसेना का बड़ा बेस है, जबकि चाबहार ईरान के सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक बंदरगाहों में शामिल है।
NSA अजीत डोभाल पहुंचे सऊदी अरब
वैश्विक तेल आपूर्ति चिंताओं के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सऊदी अरब पहुंचे हैं। उनकी सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से मुलाकात हुई है। रियाद में हुई इस बैठक का मकसद दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करना और अरब क्षेत्र के हालिया घटनाक्रमों पर चर्चा करना था। डोभाल इससे पहले अप्रैल में भी सऊदी का दौरा कर चुके हैं। सऊदी अरब में भारतीय समुदाय बड़ी संख्या में रहता और काम करता है।
अमेरिका और ईरान के बीच हमलों के नए दौर के बीच सोमवार को अमेरिका में पेट्रोल की औसत खुदरा कीमत फिर बढ़कर 4 डॉलर प्रति गैलन पर पहुंच गई। यह तनाव और बढ़ता है, तो वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर गंभीर असर पड़ सकता है।
CJP protest Photos : CJP के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की 10 तस्वीरें, देखें पूरे दिन क्या हुआ
दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार को CJP के प्रदर्शन के दौरान दिनभर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। सुबह शुरू हुआ आंदोलन दोपहर तक टकराव में बदल गया, जब कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार कर संसद की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद झड़प, लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की स्थिति बनी। सुबह से देर शाम तक चले घटनाक्रम की पूरी झलक इन 10 तस्वीरों में देखें।
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क्या सस्ता है Motorola Edge 70 Max, 5000 रुपए की छूट, 7100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और AI फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च
Motorola ने भारतीय बाजार में अपना नया प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को दमदार 7100mAh बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग, Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 2K AMOLED डिस्प्ले और कई एडवांस Moto AI फीचर्स के साथ पेश किया है। लॉन्च ऑफर्स के बाद इसकी शुरुआती कीमत 49,999 रुपये रखी गई है।
Dimple Yadav : CJP के प्रदर्शन में पुलिस की लाठीचार्ज पर भड़कीं डिंपल यादव, बताया काला दिवस, प्रदर्शनकारियों को पिलाया पानी
Priyanka Gandhi : पेपर लीक विरोध प्रदर्शन पर बवाल, संसद मार्च के दौरान दिल्ली में झड़पें, प्रियंका गांधी का बड़ा बयान
देश की नई शिक्षा नीति और परीक्षा पेपर लीक के विरोध में सोमवार को राजधानी दिल्ली में छात्रों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह झड़पें हुईं। पुलिस ने हालात नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
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क्यों अलग माना जा रहा है जेन-ज़ी का यह छात्र आंदोलन और कहां चूकी मोदी सरकार?
Gen Z student protest in Delhi: दिल्ली में छात्रों के 'संसद मार्च' की शुरुआत परीक्षा में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की मांग से हुई थी। लेकिन समय के साथ यह प्रदर्शन केवल शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा। प्रदर्शन में शामिल कई छात्र इसे सरकारी जवाबदेही, संस्थागत भरोसे और युवाओं के भविष्य से जुड़े व्यापक सवालों से जोड़कर देख रहे हैं।
सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने का कोर्ट का आदेश, इलाज के लिए बनेगी डॉक्टरों की टीम
Sonam Wangchuk Medanta Hospital shift: कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे प्रसिद्ध पर्यावरणविद व सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के मामले में मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुड़गांव स्थित मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्देश दिया है।
गुजरात में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 28 IAS अधिकारियों के हुए तबादले, नई नियुक्तियां घोषित
गुजरात सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य के प्रशासनिक तंत्र में बड़ा फेरबदल करते हुए 28 IAS अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए गए हैं। 21 जुलाई, 2026 को जारी इस आदेश के अनुसार महानगर पालिकाओं, जिला पंचायतों, राज्य के निगमों तथा DGVCL और UGVCL जैसी बिजली कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इन तबादलों से राज्य के सचिवालय से लेकर जिला स्तर तक के प्रशासनिक ढांचे में नई ऊर्जा का संचार होगा।
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Motorola ने भारतीय बाजार में अपना नया प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को दमदार 7100mAh बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग, Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 2K AMOLED डिस्प्ले और कई एडवांस Moto AI फीचर्स के साथ पेश किया है। लॉन्च ऑफर्स के बाद इसकी शुरुआती कीमत 49,999 रुपये रखी गई है।
7,100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और 144Hz डिस्प्ले Motorola Edge 70 Max लॉन्च से पहले सामने आए बड़े फीचर्स
Motorola ने अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कंपनी इस स्मार्टफोन को 15 जुलाई दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। लॉन्च के तुरंत बाद यह डिवाइस Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने फोन के कई अहम फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि Motorola इस बार प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है।