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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: मंगलवार, 16 जून 2026 (14:44 IST)

नेतन्याहू को मंजूर नहीं US-Iran Deal, ईरान को दी खुली धमकी, बोले- नहीं रखने देंगे परमाणु हथियार

Benjamin Netanyahu's statement regarding agreement between US and Iran
US-Iran Peace Deal : अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर इसराइल में बढ़ती नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की युद्ध को संभालने के तरीके और अमेरिका-ईरान समझौता वार्ता पर असर न डाल पाने को लेकर विपक्ष के साथ-साथ सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगियों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रह है। नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान को समझौते के साथ या उसके बिना भी परमाणु हथियार बनाने या रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब तक मैं इसराइल का प्रधानमंत्री हूं, ऐसा नहीं होने दूंगा।
 
अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर इसराइल में बढ़ती नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की युद्ध को संभालने के तरीके और अमेरिका-ईरान समझौता वार्ता पर असर न डाल पाने को लेकर विपक्ष के साथ-साथ सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगियों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रह है।

जब तक मैं इसराइल का प्रधानमंत्री हूं, ऐसा नहीं होने दूंगा

नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान को समझौते के साथ या उसके बिना भी परमाणु हथियार बनाने या रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब तक मैं इसराइल का प्रधानमंत्री हूं, ऐसा नहीं होने दूंगा। किसी भी हाल में परमाणु हथियार नहीं मिलेंगे। नेतन्याहू ने कहा, लोग मुझसे पूछते हैं कि हमने क्या हासिल किया है? मेरा जवाब है कि हमने अपने ऊपर मंडरा रहे विनाश के तत्काल खतरे को टाल दिया है।

इसराइल पूर्ण विनाश के खतरे से बचाया

नेतन्याहू ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने इसराइल राष्ट्र को पूर्ण विनाश के खतरे से बचाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मतभेद की अटकलों पर नेतन्याहू ने कहा, ऐसे अवसर आते हैं जब राष्ट्रपति ट्रंप और मेरे विचार पूरी तरह एक जैसे नहीं होते। इसराइल के अपने हित हैं और अमेरिका के अपने हित। मैं इसराइल की सुरक्षा से जुड़े हितों के लिए जिम्मेदार हूं और यह काम समझदारी से करना जरूरी है।
 

कई दशकों से परमाणु हथियार के खिलाफ लड़ रहा हूं

इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने भी कहा कि प्रस्तावित समझौता इसराइल के लिए बाध्यकारी नहीं है। उन्होंने कहा, कई दशकों से मैं ईरान की परमाणु हथियार पाने की कोशिशों के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैं इसे अपने जीवन का मिशन कह सकता हूं। अब तक मैंने इसे निभाया है और आगे भी निभाता रहूंगा।
उन्होंने दक्षिणी लेबनान से सेना हटाने की संभावना को भी खारिज कर दिया। नेतन्याहू ने कहा, हमने इसराइल के चारों ओर गहरे सुरक्षा क्षेत्र स्थापित किए हैं। हमने यह गाजा, लेबनान और सीरिया में किया है, जहां हमने असद की सेना के सभी हथियारों को नष्ट कर दिया।
Edited By : Chetan Gour
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