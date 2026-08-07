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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: Friday, 7 August 2026 (15:11 IST)

सिर्फ कीमत नहीं, कार खरीदते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?

car buying tips
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Fri, 7 Aug 2026 (15:20 IST)
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नई कार खरीदना एक बड़ा फैसला होता है। पहले जहां ज़्यादातर लोग बजट और कार की कीमत को ही सबसे अहम मानते थे, वहीं आज खरीदार कई दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान देते हैं।
 
कार की शुरुआती कीमत निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होती है, लेकिन लंबे समय तक संतोषजनक ओनरशिप के लिए सिर्फ उसी के आधार पर फैसला लेना पर्याप्त नहीं है। सही कार वही होती है जो आपकी जरूरतों, बजट और भविष्य की अपेक्षाओं के अनुरूप हो। आइए जानते हैं कि कार खरीदते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए।
 

अपनी जरूरतों को समझें

कार खरीदने से पहले यह तय करना जरूरी है कि उसका इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए होगा। खुद से कुछ सवाल पूछें:
  • क्या कार का उपयोग रोज़ शहर में होगा?
  • क्या अक्सर लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है?
  • परिवार के कितने सदस्य नियमित रूप से साथ सफर करते हैं?
  • ज्यादा बूट स्पेस की जरूरत है?
  • माइलेज ज्यादा महत्वपूर्ण है या पावर?
इन सवालों के जवाब सही कार चुनने में मदद करते हैं।
 

सिर्फ फीचर्स नहीं, उनकी उपयोगिता भी देखें

आज लगभग हर कार में कई आधुनिक फीचर्स मिलते हैं।
 
लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि कौन-से फीचर्स आपकी रोज़मर्रा की ड्राइविंग में वास्तव में काम आएंगे। उदाहरण के लिए, पार्किंग कैमरा, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल या क्रूज़ कंट्रोल जैसी सुविधाएँ कई लोगों के लिए उपयोगी हो सकती हैं, जबकि कुछ फीचर्स का इस्तेमाल बहुत कम होता है।
 
इसलिए फीचर्स की संख्या से ज्यादा उनकी उपयोगिता पर ध्यान दें।
 

सुरक्षा को प्राथमिकता दें

आज सुरक्षा कार खरीदने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन चुकी है।
 
कार चुनते समय इन बातों पर ध्यान दें:
● एयरबैग्स की संख्या
● Electronic Stability Control (ESC)
● ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज
● रिवर्स पार्किंग कैमरा या सेंसर
● उपलब्ध सेफ्टी रेटिंग
बेहतर सुरक्षा फीचर्स न केवल ड्राइवर बल्कि पूरे परिवार के लिए अधिक भरोसेमंद सफर सुनिश्चित करते हैं।
 

ओनरशिप खर्च को समझें

कार की कीमत के अलावा कई ऐसे खर्च होते हैं जो पूरे ओनरशिप अनुभव को प्रभावित करते हैं।
 
इनमें शामिल हैं:
  • ईंधन का खर्च
  • इंश्योरेंस
  • नियमित सर्विस
  • टायर और अन्य पार्ट्स का रखरखाव
  • वारंटी के बाद होने वाले संभावित रिपेयर
 
इन खर्चों का पहले से अनुमान लगाने से भविष्य में बजट पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता।
 

सर्विस नेटवर्क भी महत्वपूर्ण है

अच्छी आफ्टर-सेल्स सर्विस किसी भी कार के ओनरशिप अनुभव को बेहतर बनाती है।
 
कार खरीदने से पहले यह देखना उपयोगी होता है कि:
  • आपके शहर में अधिकृत सर्विस सेंटर उपलब्ध हैं या नहीं?
  • स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं या नहीं?
  • वारंटी और रोडसाइड असिस्टेंस जैसी सुविधाएँ क्या हैं?
बेहतर सर्विस सपोर्ट लंबे समय में सुविधा और भरोसा दोनों बढ़ाता है।
 

अलग-अलग वेरिएंट की तुलना करें

अक्सर एक ही कार कई वेरिएंट्स में उपलब्ध होती है।
 
हर वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स, सुरक्षा उपकरण और कीमत अलग हो सकती हैं। इसलिए बिना तुलना किए केवल सबसे सस्ता या सबसे महंगा वेरिएंट चुनने के बजाय यह देखना बेहतर होता है कि कौन-सा विकल्प आपकी जरूरतों के हिसाब से सबसे उपयुक्त है।
 

सही जानकारी से बेहतर फैसला

आज कार खरीदने से पहले जानकारी जुटाना पहले की तुलना में कहीं आसान हो गया है।
 
ACKO Drive जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर खरीदार अलग-अलग कारों की तुलना कर सकते हैं, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन समझ सकते हैं, कीमत देख सकते हैं और विभिन्न वेरिएंट्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे सही विकल्प चुनना अधिक आसान और सुविधाजनक हो जाता है।
 

निष्कर्ष

नई कार खरीदते समय केवल उसकी कीमत देखना पर्याप्त नहीं है।
 
सुरक्षा, फीचर्स, ओनरशिप खर्च, सर्विस नेटवर्क, ईंधन दक्षता और अपनी रोज़मर्रा की जरूरतों जैसे कई पहलुओं पर विचार करने से बेहतर फैसला लिया जा सकता है।
 
जब खरीदारी पूरी जानकारी और सही तुलना के आधार पर की जाती है, तो कार सिर्फ एक अच्छी खरीद नहीं बनती, बल्कि लंबे समय तक संतोषजनक ओनरशिप अनुभव भी प्रदान करती है।
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