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Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Updated : Friday, 7 August 2026 (15:21 IST)

Tata Sierra और Tata Sierra EV में क्या अंतर है?

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Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Fri, 7 Aug 2026 (15:21 IST)
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Tata Sierra और Tata Sierra EV एक जैसी डिज़ाइन लैंग्वेज और प्रीमियम फीचर्स साझा करती हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग-अलग खरीदारों की जरूरतों को पूरा करना है। एक ओर Sierra पारंपरिक पेट्रोल और डीज़ल पावरट्रेन के साथ आती है, वहीं Sierra EV आधुनिक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और नई तकनीकों पर आधारित है।
 
अगर आप इन दोनों में से किसी एक को चुनने की सोच रहे हैं, तो इनके प्रमुख अंतर को समझना उपयोगी होगा।

डिज़ाइन में समानता, पहचान में अंतर

पहली नज़र में दोनों SUV काफी हद तक एक जैसी दिखाई देती हैं।
 
दोनों में Light Saber LED लाइटिंग, फ्लश डोर हैंडल्स, Panoramax पैनोरमिक सनरूफ, Horizon View Triple Screen इंफोटेनमेंट लेआउट और दमदार SUV स्टाइलिंग देखने को मिलती हैं।
 
हालांकि Tata Sierra EV में EV-विशिष्ट फ्रंट डिज़ाइन, अलग एक्सटीरियर डिटेलिंग और चार्जिंग पोर्ट जैसी विशेषताएँ इसे पारंपरिक Sierra से अलग पहचान देती हैं।

केबिन और फीचर्स

दोनों SUV का केबिन आधुनिक और प्रीमियम अनुभव देने के लिए तैयार किया गया है।
 
दोनों में मिलते हैं:
  • Horizon View Triple Screen इंफोटेनमेंट
  • Panoramax सनरूफ
  • JBL Black 12-स्पीकर ऑडियो सिस्टम
  • Wireless Android Auto और Apple CarPlay
  • Boss Mode
  • पावर्ड ड्राइवर सीट
  • ड्यूल ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
Sierra EV में इसके अलावा AirConsole गेमिंग, EV-केंद्रित डिस्प्ले, फ्रंक (Front Trunk) और चार्जिंग से जुड़े विशेष फीचर्स भी दिए गए हैं।

सबसे बड़ा अंतर : पावरट्रेन

दोनों SUV के बीच सबसे बड़ा अंतर इनके पावरट्रेन का है।
 
Tata Sierra में 1.5-लीटर Revotron पेट्रोल, 1.5-लीटर Hyperion TGDi पेट्रोल और 1.5-लीटर Kryojet डीज़ल इंजन विकल्प उपलब्ध हैं। अलग-अलग वेरिएंट्स में मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन भी मिलते हैं।
 
वहीं Tata Sierra EV पूरी तरह इलेक्ट्रिक है। इसमें 63 kWh और 75 kWh बैटरी पैक विकल्प, Acti.ev+ आर्किटेक्चर और QWD ड्यूल मोटर सेटअप (चयनित वेरिएंट में) दिया गया है। यह अधिकतम 504 Nm टॉर्क भी प्रदान करती है।

ड्राइविंग अनुभव

Tata Sierra पारंपरिक इंजन विकल्पों के साथ परिचित और बहुमुखी ड्राइविंग अनुभव प्रदान करती है।
दूसरी ओर Sierra EV में Boost Mode, मल्टी-लेवल रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, 6 Terrain Modes (चयनित वेरिएंट), Off-road Assist और तुरंत मिलने वाला इलेक्ट्रिक टॉर्क इसे अलग बनाते हैं।

तकनीक और कनेक्टिविटी

दोनों SUV आधुनिक तकनीक से लैस हैं।
Sierra में iRA Connected Car Suite, Mappls नेविगेशन, Me Space और Relax Mode जैसे फीचर्स मिलते हैं।
 
वहीं Sierra EV में EV Route Planner, iRA.ev Connected Suite, Vehicle-to-Load (V2L), Vehicle-to-Vehicle (V2V), Digi Access, OTA अपडेट्स और DrivePay जैसी EV-केंद्रित सुविधाएँ भी शामिल हैं।

सुरक्षा

सुरक्षा के मामले में दोनों SUV मजबूत पैकेज पेश करती हैं।
 
दोनों में मिलते हैं:
  • 6 एयरबैग्स
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • 360° Surround View Camera
  • L2+ ADAS
  • Blind Spot मॉनिटरिंग
  • Hill Descent Control
Sierra EV के उच्च वेरिएंट्स में 540° Surround View, Auto Park Assist, Summon Mode और Reverse Assist जैसी अतिरिक्त तकनीकें भी उपलब्ध हैं।

आपके लिए कौन-सी सही है?

अगर आप पेट्रोल या डीज़ल इंजन, पारंपरिक ड्राइविंग अनुभव और विभिन्न इंजन विकल्प चाहते हैं, तो Tata Sierra बेहतर विकल्प हो सकती है।
 
अगर आप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, लंबी ड्राइविंग रेंज, उन्नत कनेक्टेड फीचर्स और EV-विशिष्ट तकनीकों का लाभ लेना चाहते हैं, तो Tata Sierra EV अधिक उपयुक्त साबित हो सकती है।

खरीदने से पहले तुलना करें

दोनों मॉडलों के फीचर्स, वेरिएंट्स और स्पेसिफिकेशन की तुलना करने से सही निर्णय लेना आसान हो जाता है।
ACKO Drive जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर खरीदार Tata Sierra और Tata Sierra EV की तुलना कर सकते हैं, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन समझ सकते हैं, कीमत देख सकते हैं और अपनी जरूरतों के अनुसार सही SUV चुन सकते हैं।

निष्कर्ष

Tata Sierra और Tata Sierra EV डिज़ाइन, केबिन और कई प्रीमियम फीचर्स के मामले में एक जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन दोनों का ओनरशिप अनुभव अलग है।

जहाँ Sierra पारंपरिक इंजन विकल्पों के साथ बहुमुखी SUV का अनुभव देती है, वहीं Sierra EV आधुनिक इलेक्ट्रिक तकनीक, लंबी रेंज और भविष्य की मोबिलिटी को सामने रखती है। सही विकल्प वही होगा जो आपकी ड्राइविंग जरूरतों, बजट और भविष्य की प्राथमिकताओं के सबसे बेहतर अनुकूल हो।
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