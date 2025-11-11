Sierra की इलेक्ट्रिक अवतार में धमाकेदार वापसी, Tata Motors ने किया बड़ा ऐलान

अब 2025 में इसका नया अवतार पेश किया जाएगा, जो पूरी तरह इलेक्ट्रिक युग के हिसाब से डिजाइन किया गया है। यह लॉन्च न केवल पुराने फैंस के लिए नॉस्टेल्जिक पल है, बल्कि टाटा की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन की दिशा में एक और बड़ा कदम भी है।

सिएरा इस साल के अंत तक टाटा की EV लाइनअप में शामिल हो जाएगी। टाटा का कहना है कि इसका डिजाइन अर्बन वर्सेटिलिटी और आउटडोर फ्रीडम के संतुलन पर आधारित है। मीडिया खबरों के मुताबिक कंपनी ने यह भी पुष्टि की है कि इस मॉडल में पहली बार साउंडबार सिस्टम जोड़ा जा रहा है जो किसी भी टाटा कार में अब तक नहीं देखा गया फीचर है।

पुरानी पहचान बरकरार

नई सिएरा में पुराने मॉडल की पहचान उसका आकर्षक सिल्हूट को बरकरार रखा गया है, लेकिन अब इसे ज्यादा मॉडर्न और एडवेंचरस लुक दिया गया है, जो शहर और हाईवे दोनों के लिए बेहतरीन रहेगी। कार के इंटीरियर में लाउंज-स्टाइल सीटिंग, एंड-टू-एंड डिजिटल डैशबोर्ड स्क्रीन और Panoromax ग्लास रूफ दी गई है, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस और व्यू दोनों शानदार हो जाते हैं। Edited by : Sudhir Sharma