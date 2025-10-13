सोमवार, 13 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 (18:54 IST)

पावरफुल इंजन और एडवांस्ड फीचर्स के साथ 4 नवंबर को होगी लॉन्च Hyundai Venue 2nd Gen, जानिए क्या रहेगी कीमत

Hyundai Motor
Hyundai Motor India अब नेक्स्ट जनरेशन एसयूवी Venue को 24 अक्टूबर की बजाय 4 नवंबर को लॉन्च करेगी। Venue में बड़े डिजाइन, फीचर और तकनीकी अपग्रेड पेश किए जाएंगे, जिससे यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके। तारीख में यह बदलाव नए मॉडल की अंतिम तैयारियों के बीच हुआ है, जो 2025 में ब्रांड के सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट अपडेट्स में से एक है। 
 
इसमें Hyundai के वैश्विक SUV पोर्टफोलियो से प्रेरित एक नया डिजाइन भाषा पेश की जाएगी। स्पाई शॉट्स और लीक हुई तस्वीरों में एक बोल्ड, अपराइट लुक दिखाई दे रहा है जिसमें एक बड़ा पैरामीट्रिक ग्रिल, वर्टिकल स्टैक्ड स्प्लिट LED हेडलैंप और बंपर में इंटीग्रेटेड सी-शेप्ड डे-टाइम रनिंग लैंप शामिल हैं।  ये अपडेट वेन्यू की स्टाइलिंग को लोकप्रिय Creta और फ्लैगशिप Tucson के करीब लाएंगे।
Venue, Hyundai के लिए एक अहम मॉडल बनी हुई है, जो कंपनी की कुल बिक्री में बड़ा योगदान देती है। अपडेटेड मॉडल के जरिए Hyundai का लक्ष्य है कि वह अपने प्रतिस्पर्धियों- जैसे Maruti Suzuki Brezza, Tata Nexon, Kia Sonet, Mahindra XUV 3XO और Skoda Kylaq के मुकाबले अपनी मार्केट पोजिशन को और मजबूत करे।
 
हुंडई नई वेन्यू के लिए मौजूदा इंजन सेट को बरकरार रखेगी। इनमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (83PS और 113.8Nm), 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल (120PS और 172Nm) और 1.5-लीटर डीजल (116PS और 250Nm) यूनिट शामिल हैं, जो 5-स्पीड MT, 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT विकल्पों के साथ उपलब्ध हैं। हालांकि, पावरट्रेन में बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन हुंडई बेहतर रिफाइनमेंट और ईंधन दक्षता के लिए इंजनों में बदलाव कर सकती है।  
क्या रहेगी कीमत
पहले वेन्यू की कीमत 7,94,100 रुपए से 13,52,600 रुपए (एक्स-शोरूम) के बीच थी। जीएसटी दरों में कटौती के बाद इसकी कीमत घटकर 7,26,381 रुपए से 12,18,362 रुपए (एक्स-शोरूम) हो गई है। सभी प्रीमियम फीचर्स के साथ नए मॉडल की कीमत बढ़ने की उम्मीद है।
 
कैसा रहेगा इंटीरियर
नई Venue के इंटीरियर में 10.25-इंच की दोहरी स्क्रीन सेटअप मिलने की संभावना है, एक इंफोटेनमेंट यूनिट के लिए और दूसरी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए।  फीचर्स की सूची में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री सराउंड कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) सूट शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन कीपिंग असिस्ट और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फंक्शन शामिल होंगे। Edited by : Sudhir Sharma
