सोमवार, 25 अगस्त 2025
  समाचार
  ऑटो मोबाइल
  कार न्यूज़
  Renault Kiger Facelift Launched In India At Rs 6.29 Lakh
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
सोमवार, 25 अगस्त 2025 (19:06 IST)

सस्ती Renault Kiger की धांसू इंट्री, Maruti Suzuki Brezza, Hyundai Venue, Tata Nexon, Kia Sonet को देगी टक्कर

Renault Kiger Facelift Price in india
रेनॉ (Renault) इंडिया ने नई काइगर के बाजार में उतारने की घोषणा की। टर्बो काइगर वेरिएंट्स- टेक्नो और इमोशन- की कीमतें (एक्स-शोरूम) 9.99 लाख रुपए से 11.29 लाख रुपए के बीच रखी गई हैं। अधिक किफायती नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन वेरिएंट्स 6.29 लाख रुपए से 9.14 लाख रुपए तक उपलब्ध हैं। कंपनी ने बताया कि रीथिंक परफॉर्मेंस फिलॉसफी के तहत नई काइगर को विकसित किया गया है।

इसमें रिफाइंड 100 पीएस टर्बोचार्ज्ड इंजन और 35 से अधिक अपग्रेड है। इसका टॉर्क 160 एनएम और माइलेज 20.38 किलोमीटर प्रति लीटर है। रिफाइंड नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाला संस्करण 72 पीएस पावर और 96 एनएम टॉर्क देता है तथा 19.83 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज के साथ है। नई रेनो काइगर Maruti Suzuki Brezza, Hyundai Venue, Tata Nexon, Kia Sonet से मुकाबला करेगी। 
 
रेनॉ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी वेंकटराम मामिलपल्ले ने कहा कि हमें नई काइगर को पेश करते हुए बेहद खुशी हो रही है, खासकर ऐसे सेगमेंट में जो सबसे तेजी से बढ़ रहा है और जो एसयूवी की बिक्री में 50 प्रतिशत और देश के टीआईवी (सकल बीमा योग्य मूल्य) में 31 प्रतिशत का योगदान देता है। काइगर हमेशा से अपने सेगमेंट में एक यूनिक उत्पाद रही है और इसके इस नये अवतार के साथ हम भारतीय ग्राहकों के लिए एक्सप्रेसिव डिजाइन, इंटेलिजेंट इंजीनियरिंग और रियल-वर्ल्ड परफॉर्मेंस को और सुलभ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रहे हैं। यह रेनॉ की भारत-केंद्रित परिवर्तनकारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
नई काइगर में बोल्ड फ्रंट फेसिया, रेनॉ की नयी ब्रांड आइडेंटिटी, चौड़ा स्टांस, एक्सटेंडेड चिन और रियर स्किड ग्राफिक्स दिये गये हैं। यह सात आकर्षक रंग पैलेट में उपलब्ध है, जिसमें दो नये रंग - ओएसिस येलो और शैडो ग्रे - के अलावा मौजूदा विकल्प रेडिएंट रेड, कैस्पियन ब्लू, आइस कूल व्हाइट, मूनलाइट सिल्वर और स्टील्थ ब्लैक भी शामिल हैं। यह तीन अलग-अलग ड्राइविंग मोड्स — इको, नॉर्मल और स्पोर्ट — में उपलब्ध है।
 
रेनॉ इंडिया के उपाध्यक्ष (बिक्री एवं विपणन) फ्रांसिस्को हिडाल्गो ने कहा कि रेनॉ काइगर ने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी एस्थेटिक डिज़ाइन, मॉडर्न डिटेल्स और बोल्ड स्टांस के साथ ग्राहकों की अपेक्षाओं को नया आकार दिया है।
नई काइगर में अब 6 एयरबैग्स (फ्रंट, साइड और कर्टेन एयरबैग्स) दिए गए हैं, जो सभी वेरिएंट्स में उपलब्ध 21 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स का हिस्सा हैं। यह मैनुअल ट्रांसमिशन में रेट्रोफिटेड सीएनजी विकल्प के साथ भी उपलब्ध है, और दोनों इंजन ई20 फ्यूल-रेडी हैं।
