सोमवार, 25 अगस्त 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: सोमवार, 25 अगस्त 2025 (17:58 IST)

मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखने के लिए रोजाना घर में ही करें ये 5 काम

Daily Routines For Good Mental Health
daily routine for healthy body and mind in hindi: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) को मज़बूत रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। काम का दबाव, रिश्तों की उलझनें, आर्थिक परेशानियां और लगातार बढ़ता डिजिटल स्क्रीन टाइम, ये सभी हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना मतलब डॉक्टर या थेरेपिस्ट के पास जाना ही है, लेकिन सच यह है कि छोटे-छोटे बदलाव और रोजमर्रा की आदतें भी हमारे मन को बहुत मज़बूत बना सकती हैं। अगर आप अपने घर के माहौल को पॉज़िटिव रखें और दिनचर्या में कुछ हेल्दी आदतें शामिल कर लें, तो आप बिना किसी बड़े खर्च के मानसिक रूप से मज़बूत और खुशहाल रह सकते हैं। आइए जानते हैं वे 5 आसान और असरदार काम, जिन्हें रोजाना घर में करने से आपकी मानसिक सेहत मजबूत बनेगी।
 
1. सुबह की शुरुआत मेडिटेशन और पॉजिटिव थॉट्स से करें
दिन की शुरुआत कैसी होती है, उसका असर पूरे दिन के मूड और सोच पर पड़ता है। अगर आप सुबह उठकर थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं या गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका दिमाग रिलैक्स होता है और मन शांत रहता है। मेडिटेशन करने से न सिर्फ स्ट्रेस कम होता है, बल्कि फोकस और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आप चाहें तो सुबह 10-15 मिनट तक शांत बैठकर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें, या फिर किसी पॉज़िटिव मंत्र/अफर्मेशन को दोहराएं जैसे, “मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं आज का दिन बेहतर बनाऊँगा।” ये छोटी सी आदत आपके सोचने के तरीके को पॉज़िटिव बना देती है और पूरा दिन एनर्जी से भरा रहता है।
 
2. घर को क्लीन करें
अक्सर लोग मानते हैं कि घर की सफाई सिर्फ शारीरिक सुविधा के लिए जरूरी है, लेकिन सच यह है कि साफ और व्यवस्थित घर आपके मन को भी सुकून देता है। गंदा और बिखरा हुआ माहौल मन में भी बेचैनी और तनाव पैदा करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे तो कोशिश करें कि रोजाना थोड़ा समय घर को व्यवस्थित करने में लगाएँ। कमरे में ताज़ी हवा और रोशनी आने दें, पौधे लगाएँ और सुगंधित अगरबत्ती या एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करें। एक पॉज़िटिव और शांत माहौल में आपका दिमाग भी रिलैक्स रहेगा और आप ज़्यादा क्रिएटिव महसूस करेंगे।
 
3. डिजिटल डिटॉक्स 
आजकल फोन, लैपटॉप और टीवी हमारी लाइफस्टाइल का बड़ा हिस्सा बन गए हैं, लेकिन लगातार स्क्रीन पर लगे रहना मानसिक थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ा देता है। कोशिश करें कि दिन में कुछ समय डिजिटल डिटॉक्स करें, यानी मोबाइल और टीवी से दूरी बनाकर रखें। इस दौरान परिवार के साथ बातें करें, कोई गेम खेलें या मिलकर खाना खाएँ। रिश्तों की गर्माहट और परिवार का साथ आपके मन को खुश और रिलैक्स करता है। जब आप अपनों से कनेक्ट होते हैं, तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है और आपको भावनात्मक मज़बूती मिलती है।
 
4. रोजाना एक्सरसाइज या योगा करें
शरीर और मन का आपस में गहरा रिश्ता है। अगर शरीर एक्टिव रहेगा तो दिमाग भी पॉज़िटिव और स्ट्रॉन्ग रहेगा। रोजाना कम से कम 20–30 मिनट तक योगा, वॉक या हल्की एक्सरसाइज़ करें। इससे न सिर्फ आपका शरीर हेल्दी रहेगा बल्कि एंडॉर्फ़िन हार्मोन भी रिलीज़ होता है, जिसे हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। यह हार्मोन आपके मूड को अच्छा करता है और तनाव को कम करता है। खासकर योगासन जैसे प्राणायाम, अनुलोम-विलोम और सूर्य नमस्कार मानसिक शांति देने में बेहद असरदार माने जाते हैं।
 
5. रात को भरपूर नींद लें 
अच्छी नींद मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी अच्छी डाइट। अगर आप देर रात तक जागते हैं या नींद पूरी नहीं लेते, तो यह सीधे आपके मूड और सोच को प्रभावित करता है। कोशिश करें कि रोजाना 7–8 घंटे की नींद लें और सोने से पहले दिन का आभार व्यक्त करें। यानी सोने से पहले सोचें कि आज आपको कौन-सी चीज अच्छी लगी, किस बात ने खुशी दी। यह आदत आपको संतुष्ट महसूस कराती है और नेगेटिव सोच को दूर करती है। रात को शांत मन से सोना अगले दिन की एनर्जी और पॉज़िटिविटी के लिए ज़रूरी है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। 
