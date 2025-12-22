सोमवार, 22 दिसंबर 2025
सुशील कुमार शर्मा
सोमवार, 22 दिसंबर 2025 (15:46 IST)

हिन्दी कविता: साक्षी भाव

heartbeat of life
(प्रिय शिष्य अजीत के प्रश्नों के उत्तर)
तुम्हारे प्रश्न
प्रश्न नहीं
भीतर जलते दीप हैं
जो अंधेरे से नहीं
अज्ञान से लड़ रहे हैं
 
भीड़ में खड़े होकर
अकेले सोचना
और अकेले में
समूचे जीवन की धड़कन सुनना
यह वही करता है
जिसकी यात्रा आरंभ हो चुकी हो
 
समाज और अध्यात्म
दो शत्रु नहीं
एक बाहर की धूप है
एक भीतर की लौ
संघर्ष तब है
जब मुखौटा बाहर कुछ और
अंतरात्मा भीतर कुछ और हो
 
तुम अधूरे नहीं
तुम ईमानदार हो
और ईमानदारी
सबसे कठिन साधना है
 
जो रस्म बोझ बने
उसे छोड़ देना पलायन नहीं
और जो संबंध करुणा जगाए
वही समाज का धर्म है
 
तुम पुल पर खड़े हो
जहां पुराने विश्वास
अपने आप गिर रहे हैं
और नए अभी
शब्दों में नहीं ढले
यह पीड़ा नहीं
जागरण की प्रसव वेदना है
 
ध्यान
सीधे भीतर उतरना है
कर्मकांड
थोड़ी देर थामने का सहारा
 
पर जो सहारे को ही मंजिल समझ ले
वह थक कर बैठ जाता है
और जो सहारे से आगे बढ़ जाए
वही पहुंचता है
 
जप
यदि होंठों पर अटका है
तो व्यर्थ
पर यदि जप करते करते
जप ही गिर जाए
तो वही मौन ध्यान है
 
मीरा ने गाया
और एक क्षण ऐसा आया
जब मीरा नहीं रही
केवल प्रेम बचा
 
बुद्ध बैठे
और एक क्षण ऐसा आया
जब बुद्ध नहीं रहे
केवल जागरूकता बची
 
रास्ते अलग थे
पर शून्य एक था
 
नाम
नाव है
जल नहीं
नाव पकड़ने के लिए है
पर पार जाने के लिए
नाव भी छोड़नी होती है
 
मृत्यु
शरीर की है
नाम की है
पहचान की है
 
साक्षी की नहीं
 
जिस दिन तुम देखोगे
कि विचार आते जाते हैं
और देखने वाला ठहरा रहता है
उसी दिन
मृत्यु का भय
अपने आप गिर जाएगा
 
पूर्णता
सब कुछ जान लेने में नहीं
संघर्ष के गिर जाने में है
 
प्रश्न
दरवाज़े तक लाते हैं
भीतर
प्रश्न नहीं जाते
 
ज्ञान को थोड़ा विश्राम दो
अनुभव को बोलने दो
 
प्रतिदिन
कुछ पल
न पाने के लिए
न छोड़ने के लिए
बस
होने के लिए बैठो
 
न सही ध्यान की चिंता
न परिणाम की लालसा
 
पूर्णता
किसी दिन नहीं आती
वह बोझ गिरने पर
स्वयं प्रकट होती है
 
तुम ठीक हो
तुम्हारी बेचैनी
रोग नहीं
संकेत है
 
यात्रा जारी रखो
धीरे
सच के साथ
 
पूर्णता
कहीं बाहर नहीं
वह तब प्रकट होगी
जब प्रश्न
शांत हो जाएंगे
 
स्नेह सहित
आशीर्वाद
 
सुशील शर्मा
 
(वेबदुनिया पर दिए किसी भी कंटेट के प्रकाशन के लिए लेखक/वेबदुनिया की अनुमति/स्वीकृति आवश्यक है, इसके बिना रचनाओं/लेखों का उपयोग वर्जित है...)
Traditional Punjabi Recipe: कैसे बनाएं पारंपरिक पंजाबी भोजन सरसों का साग और मक्के की रोटी

Traditional Punjabi Recipe: कैसे बनाएं पारंपरिक पंजाबी भोजन सरसों का साग और मक्के की रोटीSarson Ka Saag Aur Makki Ki Roti: सरसों का साग और मक्के की रोटी न केवल एक लाजवाब व्यंजन बनाता है, बल्कि सर्दी की डाइट के लिए एक संपूर्ण और हेल्दी मील भी बनाता है। क्या आप सरसों का साग बनाने की पारंपरिक रेसिपी जानना चाहेंगे? यदि हां, तो आपकी पारंपरिक पंजाबी रेसिपी और विंटर फूड की तलाश हम खत्म किए देते हैं, यह जानकारी आपके लिए सबसे उत्तम साबित होगी...

मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखने के लिए रोजाना घर में ही करें ये 5 काम

मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखने के लिए रोजाना घर में ही करें ये 5 कामdaily routine for healthy body and mind in hindi: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) को मज़बूत रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। काम का दबाव, रिश्तों की उलझनें, आर्थिक परेशानियां और लगातार बढ़ता डिजिटल स्क्रीन टाइम, ये सभी हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं।

Health Benefits of Roasted Potatoes : भुने आलू खाने से हेल्थ को मिलते हैं ये 6 सेहतमंद फायदे

Health Benefits of Roasted Potatoes : भुने आलू खाने से हेल्थ को मिलते हैं ये 6 सेहतमंद फायदेBenefits of Roasted Potatoes: भुने हुए आलू खाने से सेहत को कई फायदे हो सकते हैं। जब आलू को भूना जाता है, तो उसमें मौजूद पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है, और इससे कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। यहां कुछ प्रमुख फायदे दिए गए हैं:

एक दिन में कितने बादाम खाना चाहिए?

एक दिन में कितने बादाम खाना चाहिए?Ek Din Me Kitna Badam Kha Sakte Hai: बादाम की सही मात्रा व्यक्ति की उम्र, शारीरिक गतिविधि स्तर और स्वास्थ्य लक्ष्यों पर निर्भर करती है। क्षमता से अधिक बादाम खाने से समस्या उत्पन्न हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि 18 साल से कम आयु के लोग एक दिन में अधिकतम 7 से 8 बादाम का सेवन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप वर्जिस करते हैं या अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है तो आप एक दिन में लगभग 20 बादामों का सेवन कर सकते हैं। हालांकि ये आपकी हेल्थ कंडीशन पर भी निर्भर करता है।

एक आकाशीय गोला, जो संस्कृत मंत्र सुनते ही जाग जाता है

एक आकाशीय गोला, जो संस्कृत मंत्र सुनते ही जाग जाता हैThe Buga Sphere: कोलंबिया, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे उत्तरी देश है। बूगा, 1 लाख 15 हज़ार की जनसंख्या वाला वहां का एक छोटा-सा सुंदर शहर है। 2 मार्च, 2025 के दिन वहां एक ऐसी अनोखी घटना हुई, जो पूरी दुनिया में आम लोगों ही नहीं, वैज्ञानिकों के बीच भी चर्चा का एक गहन विषय बन गई है।

और भी वीडियो देखें

Does God Exist: atheist और believers की लड़ाई के अंत में आखिर कौन जीतेगा?

Does God Exist: atheist और believers की लड़ाई के अंत में आखिर कौन जीतेगा?मैं यह नहीं कहता कि ईश्वर/ ख़ुदा है— मैं यह भी नहीं कहता कि वो नहीं है। किंतु मेरी दिलचस्पी ईश्वर में कम और आदमी में ज़्यादा है। पड़ताल तो इस बात की होनी चाहिए कि आदमी कौन है, वो कहां से और क्यों आया? पड़ताल तो यह होना चाहिए कि आदमी का सत्य क्या है? आदमी के सत्य में ही ईश्वर/ ख़ुदा के होने न होने का सत्य छिपा है। इसलिए इधर आइए... अपनी तरफ। उधर नहीं— उधर तो ईश्वर नींद में है। ख़ुदा सो रहा है।

Atal Bihari Vajpayee Jayanti: अटल बिहारी वाजपेयी, एक महान नेता और भारतीय राजनीति के आइकॉन

Atal Bihari Vajpayee Jayanti: अटल बिहारी वाजपेयी, एक महान नेता और भारतीय राजनीति के आइकॉनAtal Bihari Vajpayee Jayanti 2025: अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के एक ऐसे दिग्गज थे, जिन्होंने अपनी वाक्पटुता, उदारवादी दृष्टिकोण और सर्वसम्मति बनाने की क्षमता से न केवल देश की राजनीति को एक नई दिशा दी, बल्कि उन्हें एक 'आइकॉन' (Icon) और 'महान नेता' के रूप में भी स्थापित किया।

Srinivasa Ramanujan: गणितज्ञ श्री रामानुज के बारे में 5 दिलचस्प बातें

Srinivasa Ramanujan: गणितज्ञ श्री रामानुज के बारे में 5 दिलचस्प बातेंSrinivasa Ramanujans Fascinating Facts: श्रीनिवास रामानुजन भारतीय गणितज्ञ थे, जिनकी गणित के क्षेत्र में योगदान आज भी विश्वभर में सराहा जाता है। रामानुजन ने कई ऐसी गणितीय सूत्रों और पहचान को प्रस्तुत किया, जो बहुत समय तक समझे नहीं जा सके। उनके जीवन और कार्य के बारे में कई दिलचस्प बातें हैं। यहां पांच ऐसी खास बातें पाठकों के लिये प्रस्तुत की गई हैं...

रहस्य से पर्दा उठा, आकाशीय बूगा गोला कुंजी है क्वांटम विज्ञान की

रहस्य से पर्दा उठा, आकाशीय बूगा गोला कुंजी है क्वांटम विज्ञान कीMysterious Booga Sphere: लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया के बूगा शहर में मार्च, 2025 में गिरा रहस्यमय आकाशीय गोला वैज्ञानिकों के लिए अब एक रोचक पहेली बन गया है। 'बूगा स्फ़ियर' के नाम से प्रसिद्ध हो चुका यह अनोखा गोला जिस ऊंचाई पर से गिरते हुए जमीन से टकराया होगा, उसके कारण उसे चकनाचूर हो जाना चाहिए था। लेकिन, उस पर कोई मामूली-सी खरोंच तक नहीं है।

हर्निया सर्जरी का मतलब व्यायाम पर रोक नहीं: डॉ. अचल अग्रवाल

हर्निया सर्जरी का मतलब व्यायाम पर रोक नहीं: डॉ. अचल अग्रवालWhat is a hernia: हर्निया आज के समय में एक आम लेकिन अक्सर गलत समझा जाने वाला रोग है। इंदौर के प्रसिद्ध हर्निया विशेषज्ञ डॉ. अचल अग्रवाल के अनुसार, हर्निया तब होता है जब शरीर के अंदरूनी अंग का कोई हिस्सा मांसपेशियों में बने कमजोर स्थान या छिद्र से बाहर की ओर निकल आता है। यह कमजोरी प्रायः मांसपेशियों के ढीले पड़ने या टूट-फूट के कारण होती है।
