Kala Jeera: कैसे करें शाही जीरा का सेवन, जानें काले जीरे के 6 फायदे और 5 नुकसान

Black Cumin:
काला जीरा, जिसे 'शाही जीरा' भी कहा जाता है, अपने औषधीय गुणों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसका वैज्ञानिक नाम बुनियम पर्सिकम (Bunium persicum) है। रसोई के सामान्य जीरे की तुलना में यह अधिक पतला, काला और खुशबूदार होता है। कहीं-कहीं इसे काली जीरी भी कहते हैं। यहां पाठकों की सेहत का ध्यान रखते हुए काला जीरा के प्रमुख फायदे और नुकसान दिए जा रहे हैं:
काला जीरा के जबरदस्त 6 फायदे.
1. वजन घटाने में सहायक: काला जीरा मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और शरीर से एक्स्ट्रा फैट बर्न करने में मदद करता है। रोजाना इसके पानी का सेवन वजन कम करने के लिए प्रभावी माना जाता है।
2. पाचन तंत्र के लिए रामबाण: पेट फूलना, गैस, कब्ज और बदहजमी जैसी समस्याओं में काला जीरा बहुत राहत देता है। इसमें पाए जाने वाले तेल पाचन एंजाइमों को सक्रिय करते हैं।
3. इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना: इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-बैक्टीरियल गुण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे आप बार-बार बीमार नहीं पड़ते।
4. डायबिटीज नियंत्रण: शोध बताते हैं कि काला जीरा ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। यह शरीर में इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता को सुधारता है।
5. त्वचा और बालों के लिए: काला जीरा विटामिन-ई और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। इसके तेल का इस्तेमाल चेहरे पर चमक लाने और बालों को झड़ने से रोकने के लिए किया जाता है।
काला जीरा के नुकसान और सावधानियां: बता दें कि अति हर चीज की बुरी होती है, और काला जीरा भी इसका अपवाद नहीं है:
1. गर्भावस्था: गर्भवती महिलाओं को इसका अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और यह संकुचन पैदा कर सकता है।
2. पेट में जलन: अधिक मात्रा में सेवन करने से पेट में जलन, एसिडिटी या मतली महसूस हो सकती है।
3. एलर्जी: कुछ लोगों को काला जीरा के तेल या दाने से त्वचा पर रैशेज या एलर्जी हो सकती है।
4. सर्जरी से पहले: यह ब्लड शुगर को प्रभावित कर सकता है, इसलिए किसी भी सर्जरी से कम से कम 2 हफ्ते पहले इसका सेवन बंद कर देना चाहिए।
5. किडनी की समस्या: बहुत अधिक मात्रा में और लंबे समय तक काला जीरा का सेवन किडनी और लीवर पर दबाव डाल सकता है।
जानें सेवन का सही तरीका:
* पानी के साथ: आधा चम्मच काला जीरा रात को एक गिलास पानी में भिगो दें और सुबह उस पानी को उबालकर या छानकर पिएं।
* भोजन में: इसे मसालों के रूप में दाल या सब्जी में तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
* पाउडर: इसे भूनकर पीस लें और दही या सलाद के ऊपर डालकर खाएं।
विशेष नोट: यदि आप किसी गंभीर बीमारी की दवा ले रहे हैं, तो इसे अपनी डाइट में शामिल करने से पहले एक बार डॉक्टर या आयुर्वेदाचार्य की सलाह जरूर लें।
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।