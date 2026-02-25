बुधवार, 25 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. साहित्य
  3. मेरा ब्लॉग
  4. The miracle of regaining consciousness before death
Written By Author गिरीश पांडेय
Last Modified: सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 (20:33 IST)

मृत्युपूर्व चेतना के लौटने का चमत्कार

Pre-death consciousness
मृत्यु से पूर्व किसी किसी के संपूर्ण चेतना के लौट आने के बारे में कई लोगों से सुना हूं। खुद में यह दुर्लभ होता है और रोमांचक भी। अगर किसी को अल्जाइमर (एक लाइलाज रोग जिसमें रोगी की याददाश्त तीन चार साल के बच्चे जैसी हो जाती है) हो तब तो मृत्यु पूर्व उस व्यक्ति की चेतना का लौटना किसी चमत्कार से कम नहीं। आज मैं एक ऐसे ही चमत्कार की चर्चा करने जा रहा हूं। चूंकि ये घटना मेरे पिताजी से जुड़ी है और बताने वाली अम्मा (मेरी माता जी) हैं, इसलिए मैं इसे झूठ तो हरगिज नहीं मान सकता।
 
मेरे पिताजी का नाम मंगला प्रसाद पांडेय था। वह दुबले पतले शान्त, संयमी और सात्विक इंसान थे। खुद का कोई शौक नहीं था। दो धोती, दो कुर्ते एक जोड़ी चप्पल और एक जोड़ी बरसाती जूता और ठंड में स्वेटर। यही उनकी साल भर की जरूरत थी। घर असुरचूंगी के पास था।घर से उनके कार्यस्थल गोरखपुर के लोको कारखाने की दूरी करीब 15 मिनट की थी। आना जाना पैदल ही होता था। वापसी सब्जी लाने के लिए झोला जरूर ले जाते थे।
 
साल 2000 के शुरुआत में उनको तेज आवाज से तेज सरदर्द होने लगा। शरीर भी थोड़ा ऐंठ सा गया। खाने और पीने से बिल्कुल अरुचि हो गई। बड़े भाई साहब बजरंगी पांडेय डॉक्टर थे। उन्होंने अपने कॉलेज केजीएमयू लखनऊ से पढ़े मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीबी मद्धेशिया को बाबूजी को दिखाया। डायग्नोस हुआ डिप्रेशन है। इलाज शुरू हुआ। पर कोई लाभ नहीं। स्थित न सुधरने पर मैं पिताजी को लेकर मेडिकल कॉलेज न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एके ठक्कर के पास गया। वो नहीं थे। सोचा न्यूरोसर्जन डॉक्टर राकेश सक्सेना से ही सलाह ले लूं। वह सीढ़ियों पर ही मिल गए। मिलते ही पूछा कैसे? मैंने बताया कि पिताजी को ही दिखाना है। रोग के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेकर उन्होंने सीटी स्कैन के लिए लिखा। साथ ही यह भी कहा कि एक बार सिटी स्कैन की रिपोर्ट को डॉक्टर ठक्कर को दिखा देना।
 
अगले दिन मैं सिटी स्कैन की रिपोर्ट के साथ मैं डॉक्टर ठक्कर से मिला। रिपोर्ट देखकर उन्होंने कहा रोग तो बुरा है। यह सुनकर मेरा चेहरा उतर गया। मैंने कहा, सर जो भी संभव है वह आप लोगों के सहयोग से करूंगा। उन्होंने मेरे चेहरे की ओर देखा। कहा गिरीश अल्जाइमर है। यह फिलहाल लाइलाज है। अगर इलाज होता तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन जो इस रोग से पीड़ित हैं उनका इलाज सबसे पहले होता। आज वह क्या थे? कहां हैं? उनको कुछ भी पता नहीं। समय बीतने के साथ याददाश्त चार पांच साल के बच्चे जैसी हो जाती है। फिर जीवन सिर्फ रोगी की सेवा पर निर्भर है।
 
उदास होकर पिताजी को लेकर घर लौटा। अभी स्थित ठीक थी। लिहाजा अम्मा उनको गोरखपुर से लेकर गांव चली गईं। बारिश का समय था। रात किसी वक्त पिताजी वॉशरूम के लिए आंगन में आए फिसलने से उनका एक पैर टूट गया। सूचना पाकर मैं गांव जाकर उनको लाया। चिकित्सकों से सलाह ली। उन लोगों ने कहा जो रोग है और जो उम्र है, उसमें प्लास्टर का परंपरागत तरीका ठीक नहीं रहेगा। ऑपरेशन के बाद प्लेट लगा देने से कुछ दिन बाद चलने फिरने लायक हो जाएंगे।
 
दुर्भाग्य से ऑपरेशन सफल नहीं हुआ और संक्रमण हो गया। संक्रमण भी ऐसा जो ठीक होने का नाम ही न लें। सारी दवाएं बेअसर। कई दिन उनको लेकर मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वार्ड में रहा। सुबह का नाश्ता मैं लेकर जाता। दोपहर का खाना बच्चों के स्कूल से लौटने के बाद पत्नी ले जाती थीं। रात में जब मैं अखबार के दफ्तर से लौटता तो फिर पत्नी के साथ खाना लेकर मेडिकल कॉलेज जाता। पिताजी को खिलाकर और बिस्तर पर लिटाकर वापस आता। अम्मा की रात वहीं गुजरती। सुबह जब मैं नाश्ता लेकर जाता तो अम्मा दैनिक क्रिया के लिए साथ ही घर वापस आ जाती थीं। उसके बाद फिर पिताजी के पास लौट जातीं।
 
कुछ दिन ऐसे ही चले। संक्रमण जस का तस। लिहाजा डॉक्टर ने दवा और रोज पट्टी करन की सलाह देकर डिस्चार्ज कर दिया। मरहम पट्टी की ड्यूटी मेडिकल कॉलेज के उसी विभाग के कंपाउंडर शुक्ला जी की थी। दूसरे तीसरे दिन के अंतराल पर आर्थो से एमएस कर रहे डॉक्टर राघवेंद्र आकर देखने के साथ मरहम पट्टी भी कर जाते थे। बिस्तर पर पड़े पड़े और रोग भी होने लगे। मैंने अपने फैमिली डॉक्टर आलोक गुप्ता से देखने का अनुरोध किया। वह आए। देखे। मैं उनको मुख्य सड़क तक छोड़ने गया। पूछा तो जवाब था, पिताजी की बाकी उम्र आप लोगों की सेवा पर निर्भर है।
 
फिर वह दिन आ ही गया। साल था 2001 और तारीख थी 22 मार्च। उस समय पिताजी की उम्र करीब 70 साल की रही होगी।  रात करीब 9 बजे मैं अपने कार्यस्थल दैनिक जागरण अखबार से घर आया। रोज की तरह पिता जी को हमने अम्मा, पत्नी की मदद से बिस्तर पर ही उठाकर खाना खिलाया। शरीर का मूवमेंट बना रहे इसके लिए कुछ देर के लिए उनको कुर्सी पर बिठाया। 
 
कुर्सी पर बैठते ही उनकी आंखे उलट गई और सर एक और लुढ़कने लगा। मैंने और पत्नी ने जल्दी से उन्हें बिस्तर पर लिटाया। कोई उनका तालू सहला रहा था कोई सर। अम्मा व्यग्र होकर सुनिए सुनिए चिल्ला रहीं थीं। बाबूजी ने अम्मा की सुन ली। और वापस आ गए।

मौत के कुछ घंटे पहले ही दे दिया था संकेत

उनकी ओर से यह संकेत था कि अब इस शरीर को छोड़ने का समय आ गया है। आभास सबको था, पर पत्नी और लंबे साथ के नाते अम्मा को सबसे अधिक। खा पीकर हम लोग अपने कमरे में सोने चले गए। इस उम्मीद के साथ कि अम्मा भी रोज की तरह सो जाएंगी। 

उस रात की बात

बकौल अम्मा उस रात वह सोई नहीं। बाबूजी के सिरहाने ही बैठी रहीं। करीब आधी रात को पिता जी ने इशारे से अम्मा को पास बुलाया। कहा..गायत्री मैं अब जा रहा हूं। जाते जाते तुमको जो तीन बातें मैं तुमको बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। गिरीश के ही साथ रहना। उसकी बातों पर भरोसा करना और मैंने जिसको भी थोड़ा बहुत पैसा दिया है, उसे माफ कर देना। इसके बाद पिताजी इस दुनिया के दुख, सुख, चिंता, आशा और निराशा से दूर चले गए।

मृत्यू पूर्व बाबूजी की चेतना को लौटना चमत्कार था तो अम्मा का साहस भी बेमिसाल

पिताजी की मौत देर रात हुई, पर अम्मा ने मुझे सुबह उजाला होने पर जगा कर इसकी सूचना दी। उसके पहले वह इसकी सूचना देने करीब एक किलोमीटर दूर दीदी के घर गईं। कभी मैंने पूछा कि अम्मा तुरंत या पहले क्यों नहीं जगाईं। अम्मा का जवाब था..जगने पर जब सब तुमको ही करना था तो सोची कि जब तक संभव है आराम ही कर लो। बाद में पत्नी ने बताया कि इस दौरान अम्मा को कई उल्टियां और दस्त भी हुईं, यकीनन रोई भी होंगी। थोड़ा नहीं बहुत पर, वाकई कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो जीवन भर मौन रहते हैं और विदा के समय भी दूसरों की चिंता करते हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

नमक, थोड़ा ही सही पर हर जगह जरूरी

नमक, थोड़ा ही सही पर हर जगह जरूरीनमक— इसकी ज़रूरत हर जगह होती है। थोड़ा ही सही, पर यह ज़रूरी होता है। नमक और जायका भोजन में एक-दूसरे के पूरक हैं, वह भी संतुलित मात्रा में। न हो तो भी स्वाद फीका हो जाता है, ज़्यादा हो जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है। दोनों ही स्थितियों में भोजन बेस्वाद हो जाता है।

होली पर लघुकथा: स्मृति के रंग

होली पर लघुकथा: स्मृति के रंगहोली की सुबह थी। आंगन में धूप ऐसे उतर आई थी मानो आकाश ने स्वयं गुलाल ओढ़ लिया हो। गली के बच्चे रंग और पिचकारियों के साथ दौड़ रहे थे, पर शर्मा जी के घर का दरवाज़ा अब भी आधा बंद था। अंदर, सत्तर वर्षीया सावित्री देवी चुपचाप चौकी पर बैठी थीं। सामने पीतल की थाली में सूखा...

Holi Essay: होलाष्टक, होलिका दहन और धुलेंड़ी पर हिन्दी में रोचक निबंध

Holi Essay: होलाष्टक, होलिका दहन और धुलेंड़ी पर हिन्दी में रोचक निबंधEssay on Holi: होलाष्टक, होलिका दहन और धुलेंड़ी भारतीय संस्कृति के अभिन्न हिस्से हैं, जो एकता, प्रेम, और भाईचारे का प्रतीक हैं। इन त्यौहारों का उद्देश्य न केवल बुराई पर अच्छाई की विजय को मनाना है, बल्कि यह हमें अपने नकारात्मक विचारों और पुरानी घृणाओं को छोड़कर एक नए जीवन की शुरुआत करने का संदेश भी देते हैं।

चेहरा पड़ गया है काला और बेजान? सर्दियों में त्वचा को मखमल जैसा कोमल बनाएंगे ये 6 जादुई टिप्स

चेहरा पड़ गया है काला और बेजान? सर्दियों में त्वचा को मखमल जैसा कोमल बनाएंगे ये 6 जादुई टिप्सnatural skin remedies: सर्दी के दिनों में मौसम बदलने के साथ ही आपकी स्किन अपनी नमी खोने लगती है और महंगी क्रीम भी काम नहीं आतीं। अगर आप भी रूखी त्वचा और फटी एड़ियों से परेशान हैं, तो ये प्राकृतिक तरीके आपकी त्वचा में जान फूंक देंगे।

महंगे सप्लीमेंट्स छोड़ें! किचन में छिपे हैं ये 5 'सुपरफूड्स', जो शरीर को बनाएंगे लोहे जैसा मजबूत

महंगे सप्लीमेंट्स छोड़ें! किचन में छिपे हैं ये 5 'सुपरफूड्स', जो शरीर को बनाएंगे लोहे जैसा मजबूतDesi Superfoods: आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने आहार में कुछ विशेष सुपरफूड्स को शामिल करना चाहिए। ये सुपरफूड्स आपके शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे आप न केवल बीमारियों से बचते हैं, बल्कि लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं।

और भी वीडियो देखें

अहिंसा की जन्नत बनता गांधी का देश

अहिंसा की जन्नत बनता गांधी का देशअहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने हिंसा की विशद व्याख्या की है। उनके अनुसार हिंसा मन, वचन और कर्म से होती है। सवाल—क्या अहिंसा के इस सबसे बड़े पुजारी का देश अहिंसा की जन्नत बन चुका है?

Indian Gooseberry: आंवला का जादू: रोज एक आंवला खाने से बालों और आंखों में होंगे ये 7 बड़े बदलाव

Indian Gooseberry: आंवला का जादू: रोज एक आंवला खाने से बालों और आंखों में होंगे ये 7 बड़े बदलावIndian Gooseberry Health Benefits: आंवला का सेवन आपकी आंखों, बालों और त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है। यह प्राकृतिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखने का एक शक्तिशाली उपाय है। अगर आप रोज एक आंवला खाते हैं, तो आप न केवल अपनी सेहत में सुधार देखेंगे, बल्कि इसके कई अन्य फायदे भी आप स्वयं में महसूस करेंगे।

क्या एक पुत्र भी गुरु हो सकता है? माता देवहूति का अद्भुत जीवन

क्या एक पुत्र भी गुरु हो सकता है? माता देवहूति का अद्भुत जीवनदुनिया में मां और बेटे का रिश्ता ममता का होता है, लेकिन सतयुग में बिंदु सरोवर के तट पर एक ऐसा दिव्य संवाद हुआ, जिसने आने वाली समस्त पीढ़ियों को भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाया। यह कहानी है राजकुमारी देवहूति की।

अविश्वास प्रस्ताव बनाम सब्सटेंसिव मोशन

अविश्वास प्रस्ताव बनाम सब्सटेंसिव मोशनयह भारत के संसदीय इतिहास की अत्यंत गंभीर स्थिति है जब लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस है तो उसके समानांतर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विरुद्ध सब्सटेंसिव मोशन। राहुल गांधी के विरुद्ध सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सब्सटेंसिव मोशन लाने की मांग की है।

क्या एलियंस हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हटाएंगे रहस्य से पर्दा, सामने आएंगी सीक्रेट फाइल्स

क्या एलियंस हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हटाएंगे रहस्य से पर्दा, सामने आएंगी सीक्रेट फाइल्सmystery of aliens will be revealed: अमेरिका में वहां के राष्ट्रपतियों के लिए एक विशेष विमान है 'एयर फ़ोर्स वन'। वर्तमान राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप, अक्सर इसी विमान से यात्रा करते हैं और तब प्रायः पत्रकारों से बातचीत भी करते हैं। 19 फ़रवरी को, अमेरिकी राज्य जॉर्जिया जाने की एक ऐसी ही उड़ान के समय ट्रंप ने साथ के पत्रकारों से कई दिलचस्प विषयों पर बात की
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com