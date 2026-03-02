Happy Holi Wishes 2026: रंगों के त्योहार होली पर अपनों को भेजें ये 10 सबसे मंगलकारी शुभकामनाएं

Holi Festival Wishes: गिले-शिकवे भूलकर गले लग जाएं, इस होली खुशियों के रंग जमाएं... होली भारत का एक अत्यंत प्रसिद्ध और आनंदमय त्योहार है, जिसे रंगों, प्रेम, भाईचारे और खुशियों का पर्व कहा जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और हमें आपसी मतभेद भुलाकर एक-दूसरे को गले लगाने का संदेश देता है। होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत होलिका दहन से होती है। यह परंपरा पौराणिक कथा प्रह्लाद और होलिका से जुड़ी हुई है, जो सत्य और भक्ति की विजय को दर्शाती है।
1. रंगों की बहार हो, खुशियों का संसार हो,
होली के इस त्योहार पर
आपके जीवन में हर रंग का प्यार हो
होली की हार्दिक मंगलकामनाएं!
2. होली के इस पावन पर्व पर
आपके जीवन में खुशियों के रंग
हमेशा खिलते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।
होली की बहुत-बहुत बधाई!
3. रंगों से सजे हो आपके दिन,
खुशियों से भरे हो आपके पल,
होली के इस पावन अवसर पर
आपका जीवन हो सबसे सुंदर
4. प्यारे रंगों की तरह आपके
जीवन में भी खुशियां और समृद्धि रंग जाएं।
होली के इस खास अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं!
हैप्पी होली!
5. इस होली पर आप और आपके परिवार को
ढेर सारी खुशियों और सफलता की शुभकामनाएं।
रंगों से भरी हो आपकी ज़िंदगी
होली की बहुत-बहुत बधाई!
6. रंगों की तरह फैले खुशियां,
जीवन में कोई भी ग़म न हो,
होली के इस ख़ास अवसर पर
आपकी ज़िन्दगी खुशहाल और रंगीन हो
होली की ढेर सारी शुभकामनाएं!
7. होली का रंग आपके जीवन को
और भी खुशहाल और सुंदर बना दे,
यही मेरी शुभकामनाएं हैं।
होली की ढेर सारी बधाई!
8. लाल रंग आपके गालों के लिए,
नीला रंग आपकी खुशियों के लिए, और
सुनहरा रंग आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए
आपको और आपके पूरे परिवार को होली की बहुत-बहुत बधाई!
9. रंगों का त्योहार हो, हंसी का संसार हो,
होली के इस त्योहार पर
आपके जीवन में खुशियां बरसती रहें।
शुभ होली, हैप्पी होली!
10. गुलाल की महक, गुजिया की मिठास,
एक नई उम्मीद और एक नया विश्वास।
होली के इस शुभ दिन पर आपके सभी सपने सच हों।
होली मुबारक, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं!