शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. होली
  4. kashi-holi-masan-holi-5-interesting-facts
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026 (11:20 IST)

काशी में होली की अनोखी शुरुआत: मसान होली सहित जानिए 5 चौंकाने वाली परंपराएं

AI Picture: Holi being played on the Ghats of Varanasi
Holi 2026: काशी, जिसे दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक माना जाता है, वहां की होली बाकी दुनिया से बिल्कुल जुदा है। यहाँ होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के उत्सव का मिलन है। काशी में होली की शुरुआत रंगभरी एकादशी से हो जाती है। 27 फरवरी 2026 को रंगभरी एकादशी है। यहां काशी की होली और प्रसिद्ध 'मसान होली' से जुड़ी 5 रोचक बातें दी गई हैं।
 

1. रंगभरी एकादशी से शुरुआत

काशी में होली का औपचारिक आगाज़ रंगभरी एकादशी से होता है। इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और उन्हें पालकी में बैठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है। भक्त बाबा पर अबीर और गुलाल उड़ाते हैं, जिससे पूरा शहर गुलाबी हो जाता है।
 

2. चिता भस्म से होली (मसान होली)

वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर खेली जाने वाली 'मसान होली' पूरी दुनिया में अद्वितीय है। रंगभरी एकादशी के अगले दिन, शिवभक्त जलती चिताओं के बीच एक-दूसरे पर चिता की भस्म (राख) फेंककर होली खेलते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव श्मशान के राजा हैं और वे अपने गणों (भूत, प्रेत, पिशाच) के साथ यहाँ होली खेलने आते हैं। 

ऐसी मान्यता है कि शिव जी अपने विवाह के उपरांत पहली बार काशी पहुंचे थे, उस दिन लोगों ने होली खेलकर खुशियां मनाई थीं। इस उत्सव में सारे देवी-देवता इकट्ठा हुए थे। शिव पुराण और दुर्गा सप्तशती जैसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि उल्लास के इस मौके पर शंकर भगवान के प्रिय गण भूत-प्रेत, यक्ष और गंधर्व इस उत्सव से वंचित रह गए। इसके बाद भोलेनाथ ने फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी पर मणिकर्णिका घाट पर श्मशान में अपने गणों के साथ के साथ भस्म की होली खेली थी। यहीं से काशी में मसान की राख से होली खेलने की परंपरा चली आ रही है। 
 

3. 'कबीरा सा रा रा' की गूंज

काशी की होली में संगीत और व्यंग्य का गहरा पुट होता है। यहाँ की गलियों में 'कबीरा सा रा रा' की गूंज सुनाई देती है। यह एक प्रकार की लोक गायकी और हास-परिहास है, जहाँ लोग एक-दूसरे पर प्रेमपूर्ण छींटाकशी करते हुए फाग गाते हैं।
 

4. ठंडई और भंग का प्रसाद

बनारस की होली बिना ठंडई के अधूरी है। यहाँ के केसरिया दूध, मेवे और ताजी भांग का मिश्रण होली के उत्साह को दोगुना कर देता है। इसे बाबा का प्रसाद मानकर लोग बड़े चाव से ग्रहण करते हैं।
 

5. गंगा किनारे हुड़दंग और स्नान

होली के दिन अस्सी घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक रंगों का सैलाब उमड़ता है। लोग पहले जमकर अबीर-गुलाल खेलते हैं और फिर दोपहर में माँ गंगा में डुबकी लगाकर खुद को साफ करते हैं। गंगा किनारे बजने वाले डमरू और ढोल इस माहौल को दिव्य बना देते हैं।
 
एक खास बात: काशी की होली 'मृत्यु' को अशुभ नहीं मानती, बल्कि उसे उत्सव की तरह स्वीकार करती है। यही कारण है कि यहाँ श्मशान की राख भी 'गुलाल' बन जाती है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
आदिवासी भगोरिया उत्सव क्या है? जानिए इस रंगीन पर्व से जुड़ी 5 रोचक बातें

होलाष्टक के 8 दिनों में किस दिन क्या करें और क्या नहीं?

होलाष्टक के 8 दिनों में किस दिन क्या करें और क्या नहीं?Holashtak 2026: होलाष्टक का समय ज्योतिष और धर्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2026 में होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च (होलिका दहन) तक रहेगा। इन 8 दिनों में ग्रहों का स्वभाव काफी उग्र रहता है, इसलिए कुछ विशेष सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं। यहाँ विस्तृत विवरण दिया गया है कि इन 8 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए।

Holika Dahan 2026: कर्ज से हैं परेशान, होली की रात्रि है समाधान, पढ़ें 2 चमत्कारिक उपाय

Holika Dahan 2026: कर्ज से हैं परेशान, होली की रात्रि है समाधान, पढ़ें 2 चमत्कारिक उपायRemedies for Holika Dahan: शास्त्रानुसार यह सिद्धांत तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि प्रबल-प्रारब्ध को केवल भोग कर ही नष्ट किया जा सकता है किंतु मन्द-प्रारब्ध के लिए हमारे शास्त्रों में कई ऐसे दुर्लभ और अचूक उपायों का वर्णन मिलता है जिससे साधक अपने जीवन की प्रतिकूलता में न्यूनाधिक कमी कर अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं।

शनि ग्रह का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर, 12 राशियों का राशिफल

शनि ग्रह का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर, 12 राशियों का राशिफलशनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश सभी राशियों पर असर डालेगा। जानिए 5 असरदार उपाय, जिनसे मिलेगा बड़ा लाभ और शनि के अशुभ प्रभाव से बचाव होगा।

होलिका दहन और होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, जानें 4 काम की बातें

होलिका दहन और होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, जानें 4 काम की बातेंSignificance of Holi: होलिका दहन और होली, भारत के सबसे प्रमुख और रंगीन त्योहारों में से एक हैं। यह न सिर्फ खुशी और रंगों का त्योहार है, बल्कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है।

भारत में खाटू श्याम बाबा के 10 बड़े मंदिर, क्या आप जानते हैं 3 मूल मंदिर कहां है?

भारत में खाटू श्याम बाबा के 10 बड़े मंदिर, क्या आप जानते हैं 3 मूल मंदिर कहां है?Khatu Shyam Mandir Temple: खाटू श्याम मंदिर से जुड़े 10 प्रमुख मंदिरों की पूरी जानकारी। जानिए कौन सा है असली मूल मंदिर और कहां स्थित है खाटू श्याम बाबा का प्राचीन धाम।

और भी वीडियो देखें

चंद्र ग्रहण के दिन भारत में कहां-कहां दिखेगा ग्रहण? जानिए पूरी लिस्ट

चंद्र ग्रहण के दिन भारत में कहां-कहां दिखेगा ग्रहण? जानिए पूरी लिस्टLunar eclipse time in India 2026: इस वर्ष 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 03 मार्च को और दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को लगेगा। पहला चंद्र ग्रहण खग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में करीब 20 मिनट 28 सेकंड तक ही नजर आएगा। आओ जानते हैं कि आप इस चंद्र ग्रहण को किस समय और कहां से देख सकते हैं।

आदिवासी भगोरिया उत्सव क्या है? जानिए इस रंगीन पर्व से जुड़ी 5 रोचक बातें

आदिवासी भगोरिया उत्सव क्या है? जानिए इस रंगीन पर्व से जुड़ी 5 रोचक बातेंTribal Bhagoria Holi Festival: मध्यप्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर और धार जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में मनाया जाने वाला भगोरिया उत्सव अपनी जीवंतता और अनूठी परंपराओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह केवल एक मेला नहीं, बल्कि भील और भिलाला जनजातियों की संस्कृति का दर्पण है। यहाँ भगोरिया उत्सव की 5 सबसे रोचक बातें दी गई हैं।

काशी में होली की अनोखी शुरुआत: मसान होली सहित जानिए 5 चौंकाने वाली परंपराएं

काशी में होली की अनोखी शुरुआत: मसान होली सहित जानिए 5 चौंकाने वाली परंपराएंHoli 2026: काशी, जिसे दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक माना जाता है, वहां की होली बाकी दुनिया से बिल्कुल जुदा है। यहाँ होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के उत्सव का मिलन है। काशी में होली की शुरुआत रंगभरी एकादशी से हो जाती है। 27 फरवरी 2026 को रंगभरी एकादशी है। यहां काशी की होली और प्रसिद्ध 'मसान होली' से जुड़ी 5 रोचक बातें दी गई हैं।

आमलकी एकादशी के दिन क्यों मनाते हैं रंगभरी एकादशी?

आमलकी एकादशी के दिन क्यों मनाते हैं रंगभरी एकादशी?Rangbhari Ekadashi 2026 : रंगभरी एकादशी आमलकी एकादशी के दिन मनाई जाती है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की एकादशी तिथि को होती है। इसे विशेष रूप से उत्तर भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। रंगभरी एकादशी का महत्व और इसे मनाने का कारण निम्नलिखित हैं...

Amlaki Ekadashi Katha: आमलकी एकादशी की संपूर्ण कथा कहानी

Amlaki Ekadashi Katha: आमलकी एकादशी की संपूर्ण कथा कहानीPhalguna Shukla Ekadashi Katha: साल 2026 में आमलकी एकादशी 27 फरवरी, शुक्रवार को मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार आंवला वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास माना गया है। इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है। यह एकादशी जन्म-जन्मांतर के सभी पापों को नष्ट करके विष्णुलोक देने वाली मानी गई है। यहां पढ़ें आमलकी एकादशी की कथा...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com