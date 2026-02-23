सोमवार, 23 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. holashtak-ke-8-dinon-mein-kya-kare-kya-na-kare
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 (15:32 IST)

होलाष्टक के 8 दिनों में किस दिन क्या करें और क्या नहीं?

होलिका दहन 2026 कैप्शन में लिखा होलाष्टक
Holashtak 2026: होलाष्टक का समय ज्योतिष और धर्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2026 में होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च (होलिका दहन) तक रहेगा। इन 8 दिनों में ग्रहों का स्वभाव काफी उग्र रहता है, इसलिए कुछ विशेष सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं। यहाँ विस्तृत विवरण दिया गया है कि इन 8 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए। 
 

होलाष्टक में ग्रहों का उग्र क्रम (किस दिन कौन सा ग्रह)

मान्यता है कि इन 8 दिनों में हर दिन एक ग्रह उग्र होता है, इसलिए मन बेचैन हो सकता है:
1. पहला दिन (अष्टमी):- चंद्रमा- शिवजी को जल और दूध अर्पित करें।
2. दूसरा दिन (नवमी):- सूर्य- विष्णुजी को गुड़ की खीर अर्पित करें।
3. तीसरा दिन (दशमी):- शनि- शनि भगवान को तेल और काले तिल अर्पित करें।
4. चौथा दिन (एकादशी):- शुक्र- माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें।
5. पांचवां दिन (द्वादशी):- गुरु (बृहस्पति)- भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को पीले फूल अर्पित करें।
6. छठा दिन (त्रयोदशी):- बुध- माता दुर्गा को चुनरी अर्पित करें।
7. सातवां दिन (चतुर्दशी):- मंगल- हनुमानजी को सिंदुर, गुड़ और चना अर्पित करें।
8. आठवां दिन (पूर्णिमा):- चंद्रमा और भैरव महाराज को कच्चा दूध अर्पित करें।
 
विशेष सलाह: इन 8 दिनों में वातावरण में नकारात्मकता और उग्रता अधिक होती है। इसलिए, ध्यान और धैर्य को अपना हथियार बनाएं। यदि घर में नकारात्मकता महसूस हो, तो सुबह-शाम कपूर जलाएं और गंगाजल का छिड़काव करें।

क्या न करें (वर्जित कार्य)

16 संस्कार: विवाह, सगाई, मुंडन, नामकरण, जनेऊ, या यज्ञोपवीत जैसे कोई भी संस्कार न करें।
नया व्यवसाय: नया बिजनेस शुरू करने या किसी नई साझेदारी (Partnership) में जाने से बचें।
खरीददारी: नया घर (गृह प्रवेश), गाड़ी, सोना-चांदी या प्रॉपर्टी खरीदने से बचना चाहिए।
भवन निर्माण: घर की नींव रखना या नया निर्माण कार्य शुरू करना शुभ नहीं माना जाता।
विवाद: इन दिनों मन अस्थिर रहता है, इसलिए बहस, झगड़े या किसी के प्रति कड़वे बोल बोलने से बचें।

क्या करें (शुभ कार्य)

ईष्ट देव की पूजा: अपने गुरु या ईष्ट देव का ध्यान करें। भगवान विष्णु और शिव की आराधना अत्यंत फलदायी होती है।
मंत्र जाप: महामृत्युंजय मंत्र, हनुमान चालीसा, या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप मानसिक शांति देता है।
दान-पुण्य: जरूरतमंदों को अनाज, कपड़े या धन का दान करें। गायों को चारा खिलाना भी शुभ होता है।
साफ-सफाई: होलाष्टक शुरू होने से पहले घर की गंदगी और टूटी-फूटी चीजें निकाल दें (वास्तु दोष दूर करने के लिए)।
होलिका दहन की तैयारी: पहले दिन से ही सार्वजनिक स्थान पर 'होली का डंडा' स्थापित किया जाता है। लोग वहां सूखी लकड़ियाँ और उपले इकट्ठा करना शुरू करते हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
क्या करें जतन कि शुद्ध हो लगन, पढ़ें विवाह मुहूर्त के 10 दोषों संबंधी विशेष जानकारी

होलाष्टक की पौराणिक कथा: क्यों माने जाते हैं ये 8 दिन अशुभ?

होलाष्टक की पौराणिक कथा: क्यों माने जाते हैं ये 8 दिन अशुभ?होलाष्टक की पौराणिक कथा क्या है और इन 8 दिनों को अशुभ क्यों माना जाता है? प्रह्लाद और हिरण्यकश्यप से जुड़ी कथा के साथ जानिए होलाष्टक का धार्मिक महत्व।

Phalguna month Hindu calendar 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे ये खास त्योहार

Phalguna month Hindu calendar 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे ये खास त्योहारPhalguna Shukla Paksha 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष हिंदू पंचांग के अंतिम महीने फाल्गुन का उज्ज्वल पक्ष (चंद्रमा के बढ़ने का चरण) होता है। यह अमावस्या के बाद शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है।

2020 में लगे थे 6 ग्रहण, अब फिर आने वाला है ऐसा दौर? जानें क्या सच में होगा बड़ा बदलाव

2020 में लगे थे 6 ग्रहण, अब फिर आने वाला है ऐसा दौर? जानें क्या सच में होगा बड़ा बदलाव6 ग्रहणों वाला साल फिर लौटेगा? 2020 जैसे दौर को लेकर नई भविष्यवाणी सामने आई है। जानिए कब बन सकता है ऐसा योग और क्या होगा इसका असर।

Success in Exams: एक्जाम में पाना है अच्छी सक्सेस, तो करें ये 5 खास उपाय

Success in Exams: एक्जाम में पाना है अच्छी सक्सेस, तो करें ये 5 खास उपायStudy tips for students: इन दिनों परीक्षा का समय शुरू हो चुका है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी परीक्षाओं में सफलता निश्चित हो, तो यह खास उपाय आपके लिए हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपनी एक्जाम प्रिपरेशन को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं।

Angarak Yog 2026: कुंभ राशि में मंगल से बना अंगारक योग, 4 राशियों के लिए शुरू होगा राजयोग का सुनहरा दौर

Angarak Yog 2026: कुंभ राशि में मंगल से बना अंगारक योग, 4 राशियों के लिए शुरू होगा राजयोग का सुनहरा दौरAngarak Yog 2026: राहु और मंगल से बना शक्तिशाली दुर्लभ अंगारक योग 4 राशियों के लिए राजयोग जैसा फल देगा। जानें किन राशियों को मिलेगा धन, करियर और सफलता का लाभ। जानें पूरी भविष्यवाणी।

और भी वीडियो देखें

क्या करें जतन कि शुद्ध हो लगन, पढ़ें विवाह मुहूर्त के 10 दोषों संबंधी विशेष जानकारी

क्या करें जतन कि शुद्ध हो लगन, पढ़ें विवाह मुहूर्त के 10 दोषों संबंधी विशेष जानकारीAuspicious marriage: विवाह में पाणिग्रहण हेतु शुद्ध लग्न एवं दिन का होना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि शुद्ध लग्न व तिथि में किया गया विवाह अनेक दाम्पत्य-सुख संबंधी दोषों का शमन करने में सहायक होता है। वर्तमान काल में विवाह मुहूर्त एवं शुद्ध लग्न साधन की घोर उपेक्षा की जा रही है...

होलाष्टक के 8 दिनों में किस दिन क्या करें और क्या नहीं?

होलाष्टक के 8 दिनों में किस दिन क्या करें और क्या नहीं?Holashtak 2026: होलाष्टक का समय ज्योतिष और धर्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2026 में होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च (होलिका दहन) तक रहेगा। इन 8 दिनों में ग्रहों का स्वभाव काफी उग्र रहता है, इसलिए कुछ विशेष सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं। यहाँ विस्तृत विवरण दिया गया है कि इन 8 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए।

Dhulandi 2026: धुलेंडी के दिन 5 कार्य जरूर करें तो होगा बड़ा फायदा

Dhulandi 2026: धुलेंडी के दिन 5 कार्य जरूर करें तो होगा बड़ा फायदाThings to do on Dhulandi: धुलेंडी (धुलंडी) का दिन केवल रंगों से खेलने का उत्सव नहीं है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु के अनुसार, होली के अगले दिन किए गए कुछ विशेष उपाय और कार्य आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सुख, शांति और अपार समृद्धि ला सकते हैं।

कुंभ राशि में चतुर्ग्रही योग का धमाका, सिंह सहित इन राशियों की बदलेगी किस्मत

कुंभ राशि में चतुर्ग्रही योग का धमाका, सिंह सहित इन राशियों की बदलेगी किस्मतchaturgrahi yog 2026: 23 फरवरी 2026 की सुबह ज्योतिषीय गलियारों में एक बड़ी हलचल लेकर आई है। सुबह 11:33 बजे जैसे ही मंगल ने शनि की राशि 'कुंभ' में कदम रखा, वहां पहले से मौजूद ग्रहों के साथ मिलकर 'चतुर्ग्रही योग' (चार ग्रहों का मिलन) बना दिया। ज्योतिष की भाषा में इसे एक शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट माना जा रहा है, जिसका सबसे पॉजिटिव असर इन तीन राशियों पर होने वाला है।

शनि की राशि में मंगल का प्रवेश: 23 फरवरी से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, क्या आपकी राशि है इसमें?

शनि की राशि में मंगल का प्रवेश: 23 फरवरी से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, क्या आपकी राशि है इसमें?मंगल का शनि की कुंभ राशि में गोचर होने से 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव होंगे। जानें नौकरी, धन, प्रेम और स्वास्थ्य पर क्या पड़ेगा असर।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com