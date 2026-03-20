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Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 20 मार्च 2026 (11:44 IST)

बुध का कुंभ में मार्गी गोचर: शनि के प्रभाव से इन 4 राशियों की बढ़ सकती हैं परेशानियां

Mercury budh grah
21 मार्च 2026 की मध्यरात्रि को बुध ग्रह का शनि की राशि कुंभ में मार्गी गोचर होगा। यह गोचर समाज में प्रगतिशील विचारों, तकनीकी विकास और तार्किक संवाद को बढ़ावा देगा, लेकिन 3 ऐसी राशियां हैं जिनको बुध के कुंभ में रहने के दौरान थोड़ा सतर्कता से रहना होगा। चलिए जानते हैं इन 4 राशियों का राशिफल।
 

1. कर्क राशि Cancer: 

आठवें भाव में बुध का गोचर आपके लिए थोड़ा कठिन रह सकता है। बनते हुए कामों में अचानक रुकावटें आ सकती हैं। अनचाही यात्राएं आपको शारीरिक और मानसिक रूप से थका सकती हैं। भाई-बहनों के साथ संवाद में स्पष्टता रखें, वरना गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। कार्यस्थल पर काम का बोझ बढ़ेगा, जिससे अपेक्षित परिणाम मिलने में देरी हो सकती है। धैर्य से काम लें और निवेश से बचें।
 

2. कन्या राशि Virgo: 

छठे भाव में बुध का गोचर आपके लिए मिश्रित फल देने वाला रहेगा। करियर में बदलाव के योग हैं, लेकिन तरक्की की रफ्तार थोड़ी धीमी रह सकती है। आमदनी तो होगी, लेकिन साथ ही खर्चों की लंबी लिस्ट भी तैयार रहेगी, जिससे बचत प्रभावित हो सकती है। दोस्तों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। सेहत का ध्यान रखें, विशेषकर पैरों में दर्द या नसों की समस्या परेशान कर सकती है।
 

3. वृश्चिक राशि Scorpio: 

चौथे भाव में बुध का गोचर आपके लिए कुछ चुनौतियां ला सकता है। पारिवारिक सुखों में कमी और मां की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है। ऑफिस में काम का दबाव आपके मानसिक सुकून को प्रभावित करेगा। आर्थिक मोर्चे पर भी हाथ थोड़ा तंग रह सकता है। पैरों में दर्द या शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए खान-पान और आराम पर ध्यान दें।
 

4. मीन राशि Pisces:

बारहवें भाव में बुध का गोचर आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। आपकी मेहनत का पूरा फल मिलने में देरी हो सकती है, जिससे आत्मविश्वास में कमी आएगी। कार्यक्षेत्र में छोटी-छोटी गलतियों से बचें, क्योंकि अधिकारी आप पर नजर रख रहे हैं। खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी होगा। परिवार और काम के बीच खींचतान की वजह से मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें।
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