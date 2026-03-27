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Written By WD Feature Desk

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 28 मार्च 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

दैनिक शुभ मुहूर्त से संबंधित कलश का फोटो

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 28 March 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 28 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: कामदा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा Kamada Ekadashi Katha
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
आज का पंचांग: 28 मार्च 2026, शनिवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और दशमी 
 
हिंदू पंचांग के अनुसार, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। आज के दिन नवरात्रि व्रत का पूर्ण पारण (दशमी तिथि में) किया जाएगा। साथ ही, आज 'धर्मराज दशमी' का पर्व भी मनाया जाता है।
 

पंचांग विवरण (Panchang Details)

दिनांक: 28 मार्च 2026
 
वार: शनिवार
 
विक्रम संवत: 2083 (कीलक)
 
शक संवत: 1948
 
माह: चैत्र (शुक्ल पक्ष)
 
तिथि: दशमी
 
विशेष: धर्मराज दशमी, नवरात्रि व्रत पारण (जो लोग दशमी को करते हैं), कामदा एकादशी व्रत की तैयारी।
 

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: पुष्य (रात 01:40 AM, 29 मार्च तक) - इसे नक्षत्रों का राजा कहा जाता है।
 
योग: शूल (दो दोपहर 12:50 तक, उसके बाद गण्ड)
 
करण: बव (शाम 04:55 तक), फिर बालव
 

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:59 से 12:46 तक (सबसे श्रेष्ठ समय)
 
प्रदोष काल (शिव पूजा मुहूर्त): शाम 06:49 से रात 09:05 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:29 से 03:16 तक
 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: सुबह 09:30 से 11:00 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
 
यमगण्ड: दोपहर 02:00 से 03:30 तक
 
गुलिक काल: सुबह 06:21 से 07:55 तक
 
दुर्मुहूर्त: सुबह 06:21 से 07:10 तकALSO READ: नर्मदा के निमाड़ी अंचल में बसा 'विमलेश्वर तीर्थ'
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