शुक्रवार, 22 मई 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. mithun-rashi-guru-shukra-conjunction-effects-on-zodiac-signs
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Modified: शुक्रवार, 22 मई 2026 (13:03 IST)

मिथुन राशि में गुरु-शुक्र की दुर्लभ युति, 3 राशियों पर होगी धन और सुख की बारिश

The image features the planets Venus and Jupiter, with the caption:
ज्योतिष शास्त्र में गुरु (बृहस्पति) और शुक्र को सबसे शुभ और फलदायी ग्रह माना गया है। गुरु जहां ज्ञान, भाग्य, और वृद्धि के कारक हैं, वहीं शुक्र धन, वैभव, विलासिता और सुख-सुविधाओं के स्वामी हैं। जब इन दोनों बड़े ग्रहों की युति (मिलन) मिथुन राशि में होती है, तो यह एक बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली गजलक्ष्मी योग का निर्माण करती है। इस युति के प्रभाव से कुछ राशियों के जीवन में सुख, शांति और धन की भारी वर्षा होने के योग बनते हैं। आइए जानते हैं वो भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं।

1. मिथुन राशि (Gemini)- चमकेगा भाग्य और बढ़ेगा मान-सम्मान

चूंकि यह युति आपकी ही राशि में हो रही है, इसलिए इसका सबसे अधिक और सीधा लाभ आपको मिलने वाला है।
धन लाभ: अटके हुए धन की प्राप्ति होगी। निवेश से भारी मुनाफ़ा होने के योग हैं।
करियर व व्यापार: नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि की पूरी संभावना है। व्यापारियों के लिए कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।
सुख-शांति: मानसिक तनाव दूर होगा और परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी।

2. सिंह राशि (Leo) - आय के नए स्रोत और पारिवारिक सुख

सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु और शुक्र की यह युति ग्यारहवें (लाभ) भाव में होने जा रही है, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति के लिए वरदान साबित होगी।
धन लाभ: एक से अधिक माध्यमों से धन का आगमन होगा। यदि आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो समय बेहद उत्तम है।
मनोकामना पूर्ति: लंबे समय से रुके हुए काम इस दौरान पूरे हो जाएंगे। भौतिक सुख-साधनों (गाड़ी, मकान) पर खर्च कर सकते हैं।
सामाजिक प्रतिष्ठा: समाज में आपका कद बढ़ेगा और बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होंगे जो भविष्य में लाभ देंगे।

3. तुला राशि (Libra) - भाग्य का साथ और विदेश यात्रा के योग

तुला राशि के स्वामी स्वयं शुक्र देव हैं। मिथुन राशि में होने वाली यह युति आपके नौवें (भाग्य) भाव में होगी, जिससे आपका सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा।
 
भाग्य का सहयोग: आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। कम मेहनत में भी बड़े परिणाम देखने को मिल सकते हैं।
धन व शांति: आर्थिक तंगी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। घर में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य का आयोजन होने से मानसिक शांति मिलेगी।
यात्रा से लाभ: लंबी दूरी की यात्राएं या विदेश यात्रा के योग बनेंगे, जो आर्थिक रूप से बेहद लाभदायक सिद्ध होंगी।
 
विशेष टिप: इस शुभ अवधि का पूरा लाभ उठाने के लिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और चने की दाल अर्पित करें, साथ ही शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें और सफेद मिठाई का भोग लगाएं। इससे ग्रहों की शुभता और अधिक बढ़ जाएगी।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

वृषभ संक्रांति 2026: सूर्य के राशि परिवर्तन से 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा फायदा

वृषभ संक्रांति 2026: सूर्य के राशि परिवर्तन से 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा फायदा15 मई 2026, शुक्रवार की सुबह 06:00 बजे जब ग्रहों के राजा सूर्य अपनी उच्च राशि मेष को छोड़कर शुक्र की प्रिय राशि वृषभ में कदम रखेंगे, तो 5 राशियों के किस्मत के सितारे बुलंदी पर पहुंच जाएंगे। 15 जून तक सूर्य यहीं रहकर इन राशियों को बड़ा लाभ देंगे। चलिए जानते हैं कि क्या आपकी राशि भी है इसमें शामिल।

वास्तु टिप्स: खुशहाल घर और खुशहाल जीवन के 10 सरल उपाय vastu tips

वास्तु टिप्स: खुशहाल घर और खुशहाल जीवन के 10 सरल उपाय vastu tipsVastu Shastra n Happy Home Tips: खुशहाल घर ही खुशहाल जीवन की नींव है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की ऊर्जा हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डालती है। यहां खुशहाल घर बनाए रखने और खुशहाल जीवन के लिए 10 सबसे सरल और प्रभावी वास्तु उपाय दिए गए हैं, जिन्हें आप आसानी से अपना सकते हैं...

सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश से बदलेंगे वैश्विक हालात? जानें भविष्यफल

सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश से बदलेंगे वैश्विक हालात? जानें भविष्यफलज्योतिषीय कैलेंडर में 15 मई 2026, शुक्रवार का दिन बेहद खास होने वाला है। इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य अपने मेष राशि के सफर को विराम देकर शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जिसे 'वृषभ संक्रांति' के नाम से जाना जाता है।

सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, जानें मेष से मीन तक किसे मिलेगा लाभ, राशिफल

सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, जानें मेष से मीन तक किसे मिलेगा लाभ, राशिफलज्योतिष की दुनिया में सूर्य का राशि परिवर्तन महज एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि हमारे जीवन की ऊर्जा बदलने का संकेत है। 15 मई 2026, शुक्रवार की सुबह 06:00 बजे जब ग्रहों के राजा सूर्य अपनी उच्च राशि मेष को छोड़कर शुक्र की प्रिय राशि वृषभ में कदम रखेंगे, तो पूरे ब्रह्मांड का मिजाज बदल जाएगा। 15 जून तक सूर्य यहीं रहकर हमारे आर्थिक फैसलों, पारिवारिक रिश्तों और आत्मविश्वास को नई दिशा देंगे। आइए जानते हैं, इस 'सौर-क्रांति' का आपकी राशि पर क्या असर होने वाला है।

अधिकमास 2026: क्यों माना जाता है सबसे पवित्र महीना? जानें पूजा विधि, मंत्र और 6 खास बातें

अधिकमास 2026: क्यों माना जाता है सबसे पवित्र महीना? जानें पूजा विधि, मंत्र और 6 खास बातेंप्रत्येक तीसरे साल अधिकमास का संयोग बनता है। इस मास को पुरुषोत्तम माह भी कहते हैं। साल 2026 में ज्येष्ठ अधिकमास (पुरुषोत्तम मास) का योग बन रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, जब एक ही चंद्र मास दो बार आता है, तो पहले वाले को 'अधिकमास' और दूसरे को 'शुद्ध' या 'निज' मास कहा जाता है। यहां ज्येष्ठ अधिकमास 2026 की तिथियां और इस दौरान पालन किए जाने वाले नियम दिए गए हैं। 17 मई 2026 (रविवार) से 15 जून 2026 (सोमवार) तक अधिकमास रहेगा। चलिए जानते हैं इस माह की 6 खास बातें।

और भी वीडियो देखें

Navtapa 2026 dates: कब से कब तक रहेगा नौतपा?

Navtapa 2026 dates: कब से कब तक रहेगा नौतपा?Nautapa kab se shuru hai 2026: नौतपा का सरल शब्दों में अर्थ है- '9 दिनों तक तपना'। यह उत्तर भारत और मध्य भारत में सनातन संस्कृति, ज्योतिष और मौसम विज्ञान (पारंपरिक तौर पर) के अनुसार साल के वे 9 दिन होते हैं, जब भीषण और सबसे प्रचंड गर्मी पड़ती है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 मई, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 मई, 2026)Today 22 May horoscope in Hindi 2026 : कैसा रहेगा आज 22 मई 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार शुक्रवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी...

22 May Birthday: आपको 22 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

22 May Birthday: आपको 22 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!22 May Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 22 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी। Birthday 22 May | 22 मई 2026 : आपका जन्मदिन 22 मई जन्मदिन, मई माह में जन्मे जातक का भविष्‍य,

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 मई 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 मई 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय22 May 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 22 मई, 2026 का विशेष पंचांग...

Vastu Lifestyle Tips: वास्तु के अनुसार कपड़े, जूते और हेयरकट चुनें, बदल सकती है किस्मत

Vastu Lifestyle Tips: वास्तु के अनुसार कपड़े, जूते और हेयरकट चुनें, बदल सकती है किस्मतवास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हम जो कपड़े पहनते हैं, जैसे जूते चुनते हैं और जिस तरह अपने बाल रखते हैं, उसका सीधा असर हमारे आभामंडल (Aura) और हमारी ग्रह स्थिति पर पड़ता है। इन तीन चीजों को वास्तु के अनुकूल रखकर आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, धन और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। आइए तीनों विषयों को विस्तार से समझते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com