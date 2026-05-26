मंगलवार, 26 मई 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 27 मई 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Picture depicting auspicious events with a coconut-decorated Kalash, flower garlands, a puja thali, and a yajna. Image caption shows the auspicious time

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 27 May 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 27 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: अधिकमास की पद्मिनी एकादशी, जानें महत्व, कथा और संक्षिप्त पूजा विधि
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
आज 27 मई 2026, बुधवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश और बुध देव की आराधना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। आज पुरुषोत्तमी एकादशी/पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी मनाई जा रही है। 
 

आज का पंचांग: 27 मई 2026

वार: बुधवार
 
तिथि: एकादशी
 
पक्ष: शुक्ल पक्ष
 
नक्षत्र: हस्त (शाम 05:22 पीएम तक), उसके बाद चित्रा
 
योग: सिद्धि (शाम 04:52 पीएम तक), उसके बाद व्यतीपात
 
करण: कौलव (दोपहर 04:12 पीएम तक), उसके बाद तैतिल
 
सूर्य राशि: वृषभ
 
चंद्र राशि: कन्या (अगले दिन सुबह 05:43 एएम तक), उसके बाद तुला

 

शुभ और अशुभ समय

समय का प्रकार- समय अवधि
सूर्योदय- सुबह 05:25 एएम
सूर्यास्त- शाम 07:13 पीएम
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 03:57 एएम से 04:41 एएम
अभिजीत मुहूर्त- आज कोई नहीं (बुधवार को यह मुहूर्त वर्जित माना जाता है)
राहुकाल (अशुभ)- दोपहर 12:20 पीएम से 02:02 पीएम
यमगंड (अशुभ)- सुबह 07:10 एएम से 08:53 एएम
गुलिक काल- सुबह 10:37 एएम से दोपहर 12:20 पीएम
 

आज का विशेष और पुरुषोत्तमी एकादशी

पुरुषोत्तमी एकादशी: आज श्री हरि विष्णु की कृपा पाने का अद्भुत संयोग है। आज "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप लाभकारी रहेगा। 
 
सिद्ध योग: आज शाम तक 'सिद्धि' योग रहेगा, जो किसी भी कार्य में सफलता और कुशलता प्राप्त करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दौरान किए गए कार्य लंबे समय तक लाभ देते हैं।
 
हस्त नक्षत्र: हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं। आज मानसिक एकाग्रता और कलात्मक कार्यों (जैसे पेंटिंग, लेखन या शिल्प) के लिए दिन बहुत अनुकूल है।
 
बुधवार का उपाय: आज गणेश जी को 21 दूर्वा की गांठे चढ़ाएं और "ॐ गं गणपतये नमः" का जाप करें। यह व्यापार में वृद्धि और शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए रामबाण उपाय है।
 
शुभ चौघड़िया: यदि कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो सुबह 07:10 से 08:53 (लाभ) या सुबह 10:37 से 12:20 (अमृत) के समय का उपयोग कर सकते हैं।
 
सावधानी: दोपहर 12:20 से 02:02 के बीच राहुकाल रहेगा। इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण सौदे या दस्तावेजी काम से बचें। साथ ही शाम के बाद व्यतीपात योग शुरू होगा, जिसमें मांगलिक कार्य करना ठीक नहीं माना जाता।ALSO READ: पद्मिनी एकादशी का व्रत 26 को है या कि 27 मई 2026 को, जानिए सही तिथि
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

शनि-केतु का बड़ा खेल: 25 नवंबर तक इन 5 राशियों पर मेहरबान रहेंगे कर्मफल दाता, बदल जाएगी तकदीर

शनि-केतु का बड़ा खेल: 25 नवंबर तक इन 5 राशियों पर मेहरबान रहेंगे कर्मफल दाता, बदल जाएगी तकदीरज्योतिष शास्त्र में शनि और केतु के षडाष्टक योग को आमतौर पर एक चुनौतीपूर्ण योग माना जाता है, क्योंकि इसमें दो उग्र और क्रूर ग्रह एक-दूसरे से छठे और आठवें भाव में होते हैं। लेकिन 25 नवंबर 2026 तक का समय सभी के लिए बुरा नहीं है। इस बार यह योग 5 भाग्यशाली राशियों की सोई हुई किस्मत को जगाने आ रहा है।

26 मई को उदय होंगे बुध ग्रह: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, क्या आपकी राशि भी है शामिल?

26 मई को उदय होंगे बुध ग्रह: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, क्या आपकी राशि भी है शामिल?बुध देव का वृषभ राशि में उदय ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आ रहा है। बुद्धि, संवाद और चातुर्य के कारक बुध 26 मई 2026 की रात 11:19 बजे जब उदित होंगे, तो कई बंद पड़े किस्मत के ताले खुलेंगे। खासकर 5 राशियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। अटके हुए काम गति पकड़ेंगे और करियर-कारोबार में जबरदस्त उछाल आएगा। आइए जानते हैं कि इस नए बदलाव से किन 5 राशियों की जिंदगी चमकने वाली है।

मिथुन राशि में गुरु-शुक्र की दुर्लभ युति, 3 राशियों पर होगी धन और सुख की बारिश

मिथुन राशि में गुरु-शुक्र की दुर्लभ युति, 3 राशियों पर होगी धन और सुख की बारिशज्योतिष शास्त्र में गुरु (बृहस्पति) और शुक्र को सबसे शुभ और फलदायी ग्रह माना गया है। गुरु जहां ज्ञान, भाग्य, और वृद्धि के कारक हैं, वहीं शुक्र धन, वैभव, विलासिता और सुख-सुविधाओं के स्वामी हैं। जब इन दोनों बड़े ग्रहों की युति (मिलन) मिथुन राशि में होती है, तो यह एक बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली गजलक्ष्मी योग का निर्माण करती है। इस युति के प्रभाव से कुछ राशियों के जीवन में सुख, शांति और धन की भारी वर्षा होने के योग बनते हैं। आइए जानते हैं वो भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं।

Purushottam Maas: अधिकमास में ऐसे करें भगवान विष्णु की पूजा, मिलेगा अक्षय पुण्य

Purushottam Maas: अधिकमास में ऐसे करें भगवान विष्णु की पूजा, मिलेगा अक्षय पुण्यपुरुषोत्तम मास चल रहा है जिसे अधिकमास भी कहते हैं। इस माह में श्रीहरि विष्णुजी के पुरुषोत्तम स्वरूप की पूजा विधिवत, खासकर षोडशोपचार पूजन करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। चलिए जानते हैं कि षोडशोपचार पूजा कैसे करते हैं और क्या है इस पूजा की सामग्री।

Vastu Lifestyle Tips: वास्तु के अनुसार कपड़े, जूते और हेयरकट चुनें, बदल सकती है किस्मत

Vastu Lifestyle Tips: वास्तु के अनुसार कपड़े, जूते और हेयरकट चुनें, बदल सकती है किस्मतवास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हम जो कपड़े पहनते हैं, जैसे जूते चुनते हैं और जिस तरह अपने बाल रखते हैं, उसका सीधा असर हमारे आभामंडल (Aura) और हमारी ग्रह स्थिति पर पड़ता है। इन तीन चीजों को वास्तु के अनुकूल रखकर आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, धन और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। आइए तीनों विषयों को विस्तार से समझते हैं।

और भी वीडियो देखें

ज्योतिष विश्लेषण: जून माह में कैसा रहेगा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिदृष्य

ज्योतिष विश्लेषण: जून माह में कैसा रहेगा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिदृष्यवर्तमान समय में न केवल भारत की घरेलू राजनीति बल्कि वैश्विक कूटनीति भी एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक तरफ जहां देश के भीतर राजनीतिक दल नए समीकरण बनाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय पटल पर महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की जंग और कूटनीतिक रस्साकशी तेज हो गई है। ज्योतिषीय गणनाओं से लेकर जमीनी हकीकतों तक, यह समय बड़े राजनीतिक फेरबदल और रणनीतिक फैसलों का गवाह बन रहा है।

जून 2026 में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, जानिए क्या कहता है ज्योतिष

जून 2026 में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, जानिए क्या कहता है ज्योतिषसाल 2026 का आधा सफर तय करते ही जून का महीना मौसम के लिहाज से बेहद उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है। एक तरफ जहां सूरज की तपिश इंसानी सब्र का इम्तिहान लेगी, वहीं दूसरी तरफ ग्रहों की चाल इस बार झमाझम बारिश के योग भी बना रही है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र और खगोलीय गणनाओं के अनुसार, जून 2026 में मौसम के मुख्य रूप से तीन अलग-अलग रंग देखने को मिलेंगे, जिसमें नौतपा का प्रचंड रूप भी शामिल है और मानसून की पहली फुहार भी। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस महीने ग्रहों और नक्षत्रों के गोचर का हमारे मौसम पर क्या असर पड़ने वाला है।

Purnima date 2026: अधिकमास की पूर्णिमा का व्रत रखने का क्या है महत्व, जानिए पूजा मुहूर्त और विधि

Purnima date 2026: अधिकमास की पूर्णिमा का व्रत रखने का क्या है महत्व, जानिए पूजा मुहूर्त और विधिAdhik Maas Purnima Vrat: अधिकमास पूर्णिमा का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। अधिकमास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और यह भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत, दान, स्नान और पूजा करने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है तथा जीवन के कष्टों में कमी आती है।

जून 2026 में किस राशि को मिलेगा बड़ा लाभ और किसे होगा नुकसान? पढ़ें मासिक राशिफल

जून 2026 में किस राशि को मिलेगा बड़ा लाभ और किसे होगा नुकसान? पढ़ें मासिक राशिफलजून 2026 का महीना कई राशियों के लिए नई शुरुआत, तरक्की और धन लाभ के संकेत लेकर आ रहा है, वहीं कुछ लोगों को करियर, स्वास्थ्य और रिश्तों में सावधानी बरतनी पड़ सकती है। ग्रह-नक्षत्रों के बदलाव का असर मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों पर दिखाई देगा। जानिए जून माह 2026 का मासिक राशिफल, किस राशि के लिए समय रहेगा शुभ और किसे रहना होगा सतर्क।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 मई, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 मई, 2026)Today 26 May 2026 horoscope in Hindi : आज 26 मई 2026, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com