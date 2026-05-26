मंगलवार, 26 मई 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. एकादशी
  4. padmini ekadashi vrat 26 ya 27 may 2026 sahi tithi
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Modified: मंगलवार, 26 मई 2026 (11:45 IST)

पद्मिनी एकादशी का व्रत 26 को है या कि 27 मई 2026 को, जानिए सही तिथि

lord vishnu
Padmini Ekadashi Vrat 2026: वर्ष 2026 में अधिकमास (पुरुषोत्तम मास) की पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई 2026, बुधवार को रखा जाएगा। तिथियों के फेरबदल के कारण 26 और 27 मई को लेकर जो भ्रम है, उसकी सही स्थिति हिंदू पंचांग और उदयातिथि के अनुसार नीचे दी गई है। हालांकि स्मार्त लोग 26 और वैष्‍णव लोग 27 को यह व्रत रखेंगे।
 

तिथि और शुभ मुहूर्त की सही गणना:

एकादशी तिथि का प्रारंभ: 26 मई 2026 को सुबह 05:10 बजे से।
एकादशी तिथि का समापन: 27 मई 2026 को सुबह 06:21 बजे तक।
 

27 मई को व्रत रखने का कारण (उदयातिथि का नियम)

हिंदू धर्म में उदयातिथि (यानी सूर्योदय के समय जो तिथि मौजूद हो) का विशेष महत्व होता है। 26 मई को एकादशी तिथि सूर्योदय के ठीक आसपास शुरू हो रही है, लेकिन 27 मई को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। शास्त्रों के अनुसार, दशमी से युक्त एकादशी का त्याग करके द्वादशी से युक्त एकादशी का व्रत रखना अत्यंत श्रेष्ठ और फलदायी माना जाता है। इसलिए, 27 मई को ही व्रत रखना पूरी तरह शास्त्रसम्मत है।

व्रत पारण का समय (Vrat Parana Time)

एकादशी व्रत का पारण (व्रत खोलना) हमेशा अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में किया जाता है:
पारण की तारीख: 28 मई 2026 (गुरुवार)
पारण का शुभ मुहूर्त: सुबह 05:25 बजे से सुबह 07:56 बजे के बीच।
 
विशेष नोट: 28 मई को द्वादशी तिथि सुबह 07:56 बजे समाप्त हो रही है, इसलिए आपको इसी समय से पहले अपना व्रत खोल लेना चाहिए।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
अधिकमास की पद्मिनी एकादशी, जानें महत्व, कथा और संक्षिप्त पूजा विधि

शनि-केतु का बड़ा खेल: 25 नवंबर तक इन 5 राशियों पर मेहरबान रहेंगे कर्मफल दाता, बदल जाएगी तकदीर

शनि-केतु का बड़ा खेल: 25 नवंबर तक इन 5 राशियों पर मेहरबान रहेंगे कर्मफल दाता, बदल जाएगी तकदीरज्योतिष शास्त्र में शनि और केतु के षडाष्टक योग को आमतौर पर एक चुनौतीपूर्ण योग माना जाता है, क्योंकि इसमें दो उग्र और क्रूर ग्रह एक-दूसरे से छठे और आठवें भाव में होते हैं। लेकिन 25 नवंबर 2026 तक का समय सभी के लिए बुरा नहीं है। इस बार यह योग 5 भाग्यशाली राशियों की सोई हुई किस्मत को जगाने आ रहा है।

Surya Gochar 2026: रोहिणी नक्षत्र में आ रहे हैं सूर्य देव, इन 6 राशि वालों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Surya Gochar 2026: रोहिणी नक्षत्र में आ रहे हैं सूर्य देव, इन 6 राशि वालों के शुरू होंगे अच्छे दिनSun transit in Rohini Nakshatra 2026: सूर्य देव का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश आमतौर पर 'नौतपा' की शुरुआत से भी जोड़ा जाता है। 25 मई को सूर्य का रोहिणी में गोचर होगा। इस बार सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन 6 राशियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है। इन राशि वालों के जीवन से परेशानियां खत्म होंगी, अटका हुआ धन वापस मिलेगा और करियर में ऊंची उड़ान भरने का मौका मिलेगा। आइए जानते हैं कि सूर्य देव किन 6 भाग्यशाली राशियों की किस्मत बदलने आ रहे हैं।

नौतपा के साथ एल नीनो का डबल असर, इस बार पड़ेगी भीषण गर्मी और चलेगी खतरनाक लू

नौतपा के साथ एल नीनो का डबल असर, इस बार पड़ेगी भीषण गर्मी और चलेगी खतरनाक लूइस साल (2026 में) नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तब से इन 9 सबसे गर्म दिनों की शुरुआत होती है। इस दौरान सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे भीषण गर्मी और लू (Heatwave) का प्रकोप रहता है। इस बार एल नीनो का प्रभाव भी रहेगा।

राहु का कुंभ में डेरा: 31 अक्टूबर तक इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, आएगा बंपर उछाल

राहु का कुंभ में डेरा: 31 अक्टूबर तक इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, आएगा बंपर उछाल18 मई 2025 को राहु महाराज ने मीन राशि को अलविदा कहकर शनि की राशि कुंभ में प्रवेश किया था, जिसके बाद से दुनिया ने तकनीक में क्रांति और राजनीति में गजब की उथल-पुथल देखी। अब साल 2026 में भी राहु इसी राशि में रहकर अपना जलवा बिखेर रहे हैं और अक्टूबर के अंत में मकर राशि में जाएंगे। इस पूरे गोचर के दौरान, वैसे तो उतार-चढ़ाव हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन 5 राशियां ऐसी हैं जिन पर राहु देव साल 2025 से ही मेहरबान हैं और आगामी 31 अक्टूबर तक उनके सितारे बुलंद रहने वाले हैं। आइए जानते हैं इस लिस्ट में कौन-कौन शामिल है।

सूर्य और बुध की वृषभ राशि में युति, बुधादित्य योग से 6 राशियों को होगा फायदा

सूर्य और बुध की वृषभ राशि में युति, बुधादित्य योग से 6 राशियों को होगा फायदाज्योतिष शास्त्र में सूर्य और बुध की युति से बनने वाले 'बुधादित्य राजयोग' को बेहद शुभ और शक्तिशाली माना गया है। सूर्य जहां आत्मा, मान-सम्मान, सफलता और सरकारी क्षेत्र के कारक हैं, वहीं बुध बुद्धि, व्यापार, तर्कशक्ति और संवाद के स्वामी हैं। जब ये दोनों ग्रह एक साथ वृषभ राशि (शुक्र की राशि) में आते हैं, तो यह योग और भी अधिक फलदायी हो जाता है। वृषभ राशि स्थिरता, धन और भौतिक सुखों की राशि है। इस गोचर से मुख्य रूप से 6 राशियों की किस्मत चमकने वाली है, जिन्हें करियर में तरक्की और बम्पर धन लाभ होगा। आइए जानते हैं वो भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं।

अधिकमास की पद्मिनी एकादशी, जानें महत्व, कथा और संक्षिप्त पूजा विधि

अधिकमास की पद्मिनी एकादशी, जानें महत्व, कथा और संक्षिप्त पूजा विधिPadmini Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में अधिकमास (मलमास या पुरुषोत्तम मास) का विशेष महत्व है, जो हर तीन साल में एक बार आता है। इस पूरे महीने को भगवान विष्णु की आराधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अधिकमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी कहा जाता है।

पद्मिनी एकादशी का व्रत 26 को है या कि 27 मई 2026 को, जानिए सही तिथि

पद्मिनी एकादशी का व्रत 26 को है या कि 27 मई 2026 को, जानिए सही तिथिPadmini Ekadashi Vrat 2026: वर्ष 2026 में अधिकमास (पुरुषोत्तम मास) की पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई 2026, बुधवार को रखा जाएगा। तिथियों के फेरबदल के कारण 26 और 27 मई को लेकर जो भ्रम है, उसकी सही स्थिति हिंदू पंचांग और उदयातिथि के अनुसार नीचे दी गई है। हालांकि स्मार्त लोग 26 और वैष्‍णव लोग 27 को यह व्रत रखेंगे।

अधिकमास की पद्मिनी एकादशी का व्रत किस तरह रखें, 5 जरूरी नियम

अधिकमास की पद्मिनी एकादशी का व्रत किस तरह रखें, 5 जरूरी नियमअधिकमास (जिसे मलमल या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है) में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत बेहद खास और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से यज्ञों के समान पुण्य मिलता है। यदि आप इस व्रत को रखने की सोच रहे हैं, तो इसके 5 सबसे जरूरी नियम और इसकी सरल विधि नीचे दी गई है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 मई, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 मई, 2026)Today 26 May 2026 horoscope in Hindi : आज 26 मई 2026, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

26 May Birthday: आपको 26 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

26 May Birthday: आपको 26 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!26 May Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 26 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com