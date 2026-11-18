मणिकर्णिका स्नान कब होगा? इसका भगवान शिव से क्‍या है संबंध? जानिए पौराणिक महत्व

Manikarnika Snan 2026: हिंदू धर्म में काशी को मोक्ष की नगरी माना जाता है। यहां स्थित गंगा के घाट केवल आस्था के केंद्र ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और प्राचीन धार्मिक परंपराओं के जीवंत प्रतीक भी हैं। इन्हीं घाटों में मणिकर्णिका घाट का विशेष स्थान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने और भगवान शिव का स्मरण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में यहां होने वाले विशेष स्नान का महत्व और भी बढ़ जाता है। आइए जानते हैं साल 2026 में मणिकर्णिका स्नान कब होगा? इस स्नान का धार्मिक महत्व क्या है और इससे जुड़ी पौराणिक मान्यताएं कौनसी हैं...

मणिकर्णिका स्नान 2026 में कब किया जाएगा?

हिंदू पंचांग के अनुसार, मणिकर्णिका स्नान कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। साल 2026 में यह तिथि 23 नवंबर, सोमवार को पड़ रही है। इस दिन वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व भी मनाया जाएगा। धार्मिक परंपरा में इस दिन सुबह स्नान, भगवान शिव की पूजा और भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। श्रद्धालु सूर्योदय से पहले या सुबह के समय गंगा स्नान करके भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं।

क्या है मणिकर्णिका स्नान? जानिए इस धार्मिक परंपरा के बारे में

मणिकर्णिका स्नान वाराणसी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर गंगा नदी में किया जाने वाला धार्मिक स्नान है। काशी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है और यहां के घाटों का धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक महत्व सदियों से रहा है। मणिकर्णिका घाट को काशी के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण घाटों में गिना जाता है।

यह घाट हिंदू धर्म में मोक्ष की अवधारणा से भी जुड़ा हुआ है। यहां अंतिम संस्कार की परंपरा सदियों से चली आ रही है। धार्मिक मान्यता है कि काशी में भगवान शिव की कृपा से जीव को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलता है। मणिकर्णिका स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह स्नान केवल शरीर को स्वच्छ करने का माध्यम नहीं, बल्कि मन को शांत करने, आत्मिक शुद्धि और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है।

मणिकर्णिका घाट का नाम कैसे पड़ा? जानिए पौराणिक कथा

मणिकर्णिका घाट के नाम को लेकर एक प्रचलित पौराणिक कथा है, जिसका संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से बताया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती काशी में विचरण कर रहे थे। इसी दौरान माता पार्वती का मणिकर्ण यानी कान का आभूषण इस स्थान पर गिर गया। भगवान शिव उस आभूषण को खोजने के लिए यहां आए। इसी घटना के कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ गया।

मणिकर्णिका स्नान का भगवान शिव से क्या है संबंध?

काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं काशी में विराजमान रहते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। मणिकर्णिका घाट को भी शिव की आध्यात्मिक उपस्थिति और मोक्ष की परंपरा से जोड़कर देखा जाता है।

मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव की कृपा और मोक्ष से जुड़े स्थान के रूप में भी देखा जाता है। काशी में मृत्यु और मोक्ष की अवधारणा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव यहां आने वाले जीवों को मोक्ष का मार्ग प्रदान करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करके शिवलिंग पर जल अर्पित करना, शिव मंत्रों का जाप करना और दीपदान करना शुभ माना जाता है।

मणिकर्णिका स्नान और मोक्ष की मान्यता क्या है?

मणिकर्णिका घाट को हिंदू धर्म में मोक्ष से जुड़ा विशेष स्थान माना जाता है। काशी के बारे में प्रचलित धार्मिक मान्यता है कि यहां मृत्यु प्राप्त करने वाले जीव को भगवान शिव की कृपा से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलता है। इसी वजह से मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार की परंपरा को विशेष महत्व दिया जाता है। यह घाट जीवन और मृत्यु के आध्यात्मिक अर्थ को समझने का भी प्रतीक माना जाता है।

कार्तिक मास में मणिकर्णिका स्नान करने वाले श्रद्धालु गंगा के पवित्र जल में स्नान करके अपने जीवन में आध्यात्मिक शुद्धता, पुण्य और भगवान शिव की कृपा की कामना करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, गंगा स्नान, दान, जप और तप मनुष्य को सद्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। मणिकर्णिका स्नान को भी इसी धार्मिक भावना के साथ किया जाता है।

वैकुंठ चतुर्दशी का मणिकर्णिका स्नान से क्या संबंध है?

कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने भगवान शिव की आराधना की थी। इस प्रसंग को हरि और हर यानी भगवान विष्णु तथा भगवान शिव की एकात्मता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।

मणिकर्णिका स्नान से क्या संदेश मिलता है?

मणिकर्णिका स्नान की परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन, मृत्यु, आस्था और आत्मिक शांति से जुड़े विचारों को भी सामने लाती है। काशी के घाट भारतीय संस्कृति में जीवन की नश्वरता और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक माने जाते हैं।

मणिकर्णिका घाट पर गंगा स्नान और भगवान शिव का स्मरण श्रद्धालुओं को आत्मचिंतन, सद्कर्म और भक्ति की ओर प्रेरित करता है। कार्तिक मास में इस स्नान का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह महीना धार्मिक साधना, दान, दीपदान और भगवान विष्णु तथा शिव की आराधना के लिए विशेष माना गया है।