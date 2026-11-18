Surya Nakshatra Parivartan 2026: शनि के नक्षत्र में सूर्य का महागोचर, इन 6 राशियों की चमकेगी किस्मत और बरसेगा बेशुमार पैसा

16 नवंबर को सूर्यदेव मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश कर चुके हैं और अब शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को 03:09 बजे वे विशाखा नक्षत्र से निकलकर अनुराधा नक्षत्र में गोचर करेंगे। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह एक बेहद खास स्थिति है क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, जबकि अनुराधा नक्षत्र के स्वामी न्याय के देवता शनिदेव हैं। मंगल की राशि में रहते हुए शनि के नक्षत्र में सूर्य का यह प्रवेश अनुशासन, कड़ी मेहनत, प्रशासनिक सख्ती और अचानक होने वाले बड़े बदलावों का संकेत देता है। सूर्य के इस नक्षत्र परिवर्तन का 5 राशियों को विशेष लाभ होगा।

1. मिथुन (Gemini)

सूर्य आपके छठे भाव (रोग, ऋण, शत्रु) में अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।

प्रभाव: यह गोचर आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। आप अपने विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों पर भारी पड़ेंगे। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पुराने कर्ज से मुक्ति मिलने के रास्ते खुलेंगे।

2. कन्या (Virgo)

सूर्य आपके तृतीय भाव (पराक्रम, साहस, यात्रा) में गोचर करेंगे।

प्रभाव: आपके आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में जबरदस्त वृद्धि होगी। कम दूरी की व्यापारिक यात्राएं लाभदायक रहेंगी। छोटे भाई-बहनों के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखें। सरकारी कार्यों में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं।

3. धनु (Sagittarius)

सूर्य आपके द्वादश भाव (व्यय, विदेश) में शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे।

प्रभाव: खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे बजट बिगड़ने की आशंका है। विदेश से जुड़े कार्यों या आयात-निर्यात के व्यापार में लाभ मिल सकता है। अनिद्रा और थकान से बचने के लिए अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें।

4. मकर (Capricorn)

आपके राशि स्वामी शनि के नक्षत्र में सूर्य का यह गोचर एकादश भाव (लाभ, इच्छापूर्ति) में होगा।

प्रभाव: यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आय के नए स्रोत खुलेंगे और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों से संबंध मजबूत होंगे। पुरानी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने का समय है।

5. कुंभ (Aquarius)

यह गोचर आपके दशम भाव (कर्म, करियर, प्रतिष्ठा) में होने जा रहा है।

प्रभाव: कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। सरकारी नौकरी या प्रशासन से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ या सम्मान मिल सकता है। हालांकि, काम का दबाव भी अधिक रहेगा, इसलिए धैर्य और अनुशासन के साथ आगे बढ़ें।

6. मीन (Pisces)

सूर्य आपके नवम भाव (भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा) में अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।

प्रभाव: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। धर्म-कर्म और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पिता या गुरु के साथ किसी बात पर वैचारिक मतभेद हो सकता है, उनका सम्मान करें। उच्च शिक्षा के लिए समय अनुकूल है।