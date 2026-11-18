Shukra Margi 2026: कन्या राशि में शुक्र की सीधी चाल, इन 5 राशियों के शुरू हुए अच्छे दिन, मिलेगा पैसा और प्यार

Shukra Margi 2026: सुख-संपदा और ऐश्वर्य के कारक शुक्र देव 14 नवंबर 2026 को कन्या राशि में मार्गी (सीधी चाल) हो चुके हैं। हालांकि कन्या राशि में शुक्र नीच अवस्था में रहते हैं, लेकिन उनकी चाल का सीधा होना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। 22 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश करने से पहले शुक्र की यह मार्गी अवस्था विशेष रूप से 5 राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव और राहत लेकर आ रही है। आइए जानते हैं किन राशियों पर बरसेगी शुक्र की कृपा:

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र पंचम और द्वादश भाव के स्वामी होकर अब चौथे भाव में मार्गी हुए हैं। चौथे भाव में शुक्र की यह स्थिति जीवन में सुख-सुविधाओं और राहत के द्वार खोलेगी। जो लोग लंबे समय से विदेश से अपने घर लौटने का प्रयास कर रहे थे, उनकी राह आसान होगी। नीच अवस्था के कारण थोड़ी-बहुत चुनौतियां बनी रह सकती हैं, लेकिन पहले के मुकाबले स्थिति काफी स्पष्ट और बेहतर होगी। प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सुधार देखने को मिलेगा।

कर्क राशि

कर्क राशि वालों की कुंडली में शुक्र चतुर्थ और लाभ भाव के स्वामी हैं और अब तीसरे भाव में सीधी चाल चल रहे हैं। शुक्र के मार्गी होने से मन में चल रही उलझनें और भ्रम समाप्त होंगे। हालांकि सफलता तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा मेहनत भरा हो सकता है, लेकिन अंततः परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। घर-परिवार से जुड़ी समस्याएं कम होंगी और छोटी यात्राओं के योग बनेंगे, बस यात्रा के दौरान सतर्क रहें। इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन अति-आत्मविश्वास (ओवर कॉन्फिडेंस) से बचें और भाई-बहनों व पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें।

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र करियर और तीसरे भाव के स्वामी होकर अब दूसरे भाव में मार्गी हुए हैं। कार्यक्षेत्र में आ रही शुरुआती अड़चनों के बाद अब सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। भाई-बंधुओं और पड़ोसियों के साथ चल रहा तनाव भी धीरे-धीरे खत्म होगा। आर्थिक और पारिवारिक मामलों में किसी भी तरह का बड़ा जोखिम लेने से बचें। यदि आवश्यक न हो, तो कपड़ों या आभूषणों की खरीदारी टाल दें। इस अवधि में स्वादिष्ट भोजन और संगीत के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा और परिस्थितियां पहले से काफी बेहतर नजर आएंगी।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होकर अब लाभ भाव (ग्यारहवें भाव) में मार्गी हुए हैं, जो अत्यंत शुभ संकेत है। दैनिक रोजगार और व्यापार में अनुकूलता आएगी। विवाहित जातकों के दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी, वहीं अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी और मित्रों के सहयोग से धन व सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी। नीच के शुक्र को देखते हुए रिश्तों और कामकाज में थोड़ी सावधानी बरतें, बाकी समय आपके लिए लाभकारी रहेगा।

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र पंचम और दशम भाव के स्वामी होकर अब भाग्य स्थान (नौवें भाव) में सीधी चाल चल रहे हैं। भाग्य भाव में शुक्र का मार्गी होना जीवन के कई क्षेत्रों में राहत लेकर आएगा। करियर में आ रही रुकावटें कम होंगी, साथ ही संतान और शिक्षा से जुड़े मामलों में सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। प्रेम संबंधों में मर्यादा बनाए रखने से रिश्ते मजबूत होंगे। इस समय आपका रुझान धार्मिक और मांगलिक कार्यों की ओर बढ़ेगा। नीच अवस्था के कारण भले ही शत-प्रतिशत परिणाम न मिलें, लेकिन मार्गी शुक्र आपको भाग्य का भरपूर साथ दिलाने में मदद करेंगे।