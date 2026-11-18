क्यों कराया जाता है तुलसी और शालिग्राम का विवाह? जानिए पौराणिक रोचक रहस्य

Tulsi Vivah: हिंदू धर्म में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं, बल्कि देवी का स्वरूप माना गया है। घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना और प्रतिदिन उसकी पूजा करना भारतीय परिवारों की प्राचीन परंपरा रही है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है और वह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। यही वजह है कि हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह कराया जाता है। आइए जानते हैं क्यों कराया जाता है तुलसी और शालिग्राम का विवाह? तुलसी विवाह की पूरी कहानी, धार्मिक मान्यताएं और इस परंपरा का पौराणिक महत्व...

कब मनाया जाता है तुलसी विवाह?

इस दौरान गोधूलि बेला में तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। देवउठनी एकादशी से भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने की मान्यता जुड़ी है। इसके अगले दिन तुलसी विवाह का आयोजन करके मांगलिक कार्यों की शुरुआत की जाती है।

आखिर क्यों होता है तुलसी और शालिग्राम का विवाह?

तुलसी और शालिग्राम के विवाह के पीछे भगवान विष्णु और उनकी परम भक्त वृंदा की कथा जुड़ी हुई है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, वृंदा पूर्वजन्म में भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थीं। वह अपने पति के प्रति भी पूरी तरह समर्पित थीं। पौराणिक कथा में बताया गया है कि वृंदा के पतिव्रत धर्म की शक्ति के कारण उनके पति जलंधर को अपार सामर्थ्य प्राप्त थी। जलंधर के अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी।

इसके बाद भगवान विष्णु ने ऐसी लीला रची, जिससे वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो गया और जलंधर की शक्ति समाप्त हो गई। भगवान शिव ने युद्ध में जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को भगवान विष्णु की इस लीला का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर उन्हें पत्थर बन जाने का शाप दे दिया। मान्यता है कि इसी शाप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में पूजे जाने लगे।

बाद में वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें तुलसी के पौधे के रूप में प्रतिष्ठित होने का वरदान दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि तुलसी सदैव उन्हें प्रिय रहेंगी और उनकी पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी मानी जाएगी। इसी पौराणिक मान्यता के आधार पर तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। यह आयोजन भगवान विष्णु और माता तुलसी के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है।

कौन थीं वृंदा और क्या था जलंधर से उनका संबंध?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जलंधर एक शक्तिशाली असुर था। उसका विवाह वृंदा से हुआ था, जो भगवान विष्णु की परम भक्त और पतिव्रता स्त्री थीं। वृंदा की भक्ति और पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जलंधर को ऐसी शक्ति प्राप्त थी कि देवता भी उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। वह अपनी शक्ति के मद में चूर होकर देवताओं को परेशान करने लगा।

जब जलंधर के अत्याचार बढ़ने लगे तो देवताओं ने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं की सहायता के लिए जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा उन्हें अपना पति समझ बैठीं। इस घटना के बाद जलंधर की शक्ति समाप्त हो गई और भगवान शिव ने उसका वध कर दिया।

शालिग्राम शिला को क्यों माना जाता है भगवान विष्णु का स्वरूप?

शालिग्राम हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह एक प्राकृतिक जीवाश्मयुक्त पत्थर है, जो मुख्य रूप से नेपाल की गंडकी नदी के क्षेत्र में मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, शालिग्राम में भगवान विष्णु का निवास होता है। इसलिए इसे घर के मंदिर में स्थापित करके पूजा जाता है।

शालिग्राम शिला पर प्राकृतिक रूप से बने चक्र जैसे चिह्नों को भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से जोड़कर देखा जाता है। अलग-अलग प्रकार की शालिग्राम शिलाओं को भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि वैष्णव परंपरा में शालिग्राम को स्वयंभू स्वरूप माना गया है। इसलिए इसकी पूजा के लिए अलग से प्राण प्रतिष्ठा कराने की आवश्यकता नहीं मानी जाती।

देवउठनी एकादशी के बाद ही क्यों होता है तुलसी विवाह?

तुलसी विवाह का संबंध भगवान विष्णु की योग निद्रा से भी जुड़ा हुआ है। हिंदू मान्यता के अनुसार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद चार महीने तक चातुर्मास का समय रहता है।

इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों को सामान्य रूप से स्थगित रखा जाता है। इसके बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इसी खुशी में देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है।

तुलसी विवाह कराने से क्या मिलता है पुण्य?

हिंदू धर्म में तुलसी विवाह को अत्यंत शुभ और पुण्यदायी आयोजन माना गया है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, तुलसी विवाह में कन्यादान करने से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। जिन परिवारों में कन्या नहीं होती, वे भी तुलसी विवाह का आयोजन करके इस धार्मिक परंपरा में भाग लेते हैं।

मान्यता है कि तुलसी विवाह का आयोजन करने से दांपत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और सामंजस्य बना रहता है। विवाहित महिलाएं अपने परिवार की खुशहाली और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। अविवाहित युवक-युवतियां भी तुलसी विवाह के अवसर पर पूजा-अर्चना करते हैं। धार्मिक विश्वास है कि श्रद्धापूर्वक पूजा करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और मनचाहा जीवनसाथी मिलने का आशीर्वाद प्राप्त होता है।